L'empire commercial secret qui finance l'armée birmane

Les critiques affirment que ce réseau lucratif a rendu possible le coup d'État en Birmanie et a mis en évidence la responsabilité des militaires.

Les deux organisations, la Myanmar Economic Corporation (MEC) et la Myanmar Economic Conglomerate Ltd. (CEML), sont depuis devenus une source de richesse essentielle pour le Tatmadaw, avec des intérêts allant de la banque et des mines au tabac et au tourisme.