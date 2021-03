Pourquoi certaines personnes contractent le covid-19 entre la première et la deuxième dose du vaccin

L'infirmière Maria Angelica Sobrinho, 53 ans, a été la première à être vaccinée contre le covid-19 dans la ville de Bahia au Brésil. Quelques jours plus tard, elle a commencé à présenter des symptômes et a été diagnostiquée avec une infection à coronavirus.

Sobrinho n'est pas la seule personne à avoir vécu cela. Dans plusieurs pays du monde, d'autres patients ont été signalés comme ayant contracté la maladie pendant l'intervalle d'au moins 21 jours entre la première et la deuxième dose.

Les personnes qui diffusent de fausses nouvelles et des canulars sur les réseaux sociaux en ont profité pour affirmer que les produits utilisés dans les vaccins pouvaient même tuer.

Avant de s'alarmer ou de partager ce genre d'information, il faut donc être très prudent et comprendre ce qui se passe.

Alors comment est-il possible d'être testé positif au covid-19 entre la première et la deuxième dose du vaccin ?

Une protection incomplète

Le délai entre les doses varie selon le fabricant. Pfizer recommande 21 jours et l'Université d'Oxford environ trois mois, par exemple.

Quelle que soit la technologie utilisée, les vaccins contiennent généralement des antigènes, des substances qui interagissent avec le système immunitaire et créent les anticorps nécessaires pour combattre une future invasion virale.

Le fait est que ce processus prend du temps : les cellules immunitaires doivent reconnaître les antigènes, "interagir" avec eux et créer une réaction efficace. Ce travail prend généralement environ deux semaines.

C'est pourquoi il est nécessaire pour un patient qui reçoit une première dose de continuer à se protéger par le port de masques, la distanciation sociale et le lavage fréquent des mains, entre autres mesures.

L'obtention des deux doses ne signifie pas non plus que vous êtes libre de mener une "vie normale". Pour autant que nous le sachions, le vaccin protège contre les conséquences les plus graves du covid-19, mais les personnes immunisées pourraient encore transmettre le virus à d'autres personnes", ajoute M. Ballalai.