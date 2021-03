Lou Ottens : l'inventeur de la cassette audio meurt à 94 ans

Ottens a conclu un accord avec Philips et Sony qui a vu son modèle confirmé comme étant la cassette brevetée, après qu'un certain nombre d'entreprises japonaises aient reproduit des bandes similaires dans plusieurs tailles.

Il a pris sa retraite quatre ans plus tard. Interrogé sur sa carrière, il a indiqué que son plus grand regret était que Sony, et non Philips, ait créé le Walkman, le lecteur de cassettes emblématique.