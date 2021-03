Fukushima : que s'est-il passé à la centrale nucléaire il y a 10 ans ?

Le séisme, d'une magnitude de 9,0, était si puissant qu'il a fait dévier la Terre de son axe. Il a déclenché un tsunami qui a balayé l'île principale de Honshu, tuant plus de 18 000 personnes et rayant de la carte des villes entières.

Les autorités ont mis en place une zone d'exclusion qui s'est agrandie au fur et à mesure que les radiations s'échappaient de la centrale, obligeant plus de 150 000 personnes à évacuer la zone.

Dix ans plus tard, cette zone est toujours en place et de nombreux résidents ne sont pas revenus. Les autorités estiment qu'il faudra jusqu'à 40 ans pour terminer les travaux, qui ont déjà coûté des milliers de milliards de yens au Japon.

Où se trouve la centrale ?

Que s'est-il passé à Fukushima ?

Mais peu après, une vague de plus de 14 mètres de haut a frappé Fukushima. L'eau a submergé la digue défensive, inondant la centrale et mettant hors service les générateurs d'urgence.

Les dommages ont entraîné des fusions nucléaires et un certain nombre d'explosions d'hydrogène.

La centrale a également subi un certain nombre d'explosions chimiques qui ont gravement endommagé les bâtiments. Des matières radioactives ont commencé à s'échapper dans l'atmosphère et dans l'océan Pacifique, ce qui a entraîné des évacuations et la création d'une zone d'exclusion de plus en plus étendue.