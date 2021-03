Pourquoi la guerre en Syrie dure-t-elle depuis 10 ans ?

Crédit photo, Reuters

Il y a dix ans, un soulèvement pacifique contre le président syrien s'est transformé en une véritable guerre civile. Le conflit a fait plus de 380 000 morts, dévasté des villes et attiré d'autres pays.

Crédit photo, AFP

Avant même le début du conflit, de nombreux Syriens se plaignaient du taux de chômage élevé, de la corruption et du manque de liberté politique sous la présidence de Bachar el-Assad, qui a succédé à son père, Hafez, après sa mort en 2000.

En mars 2011, des manifestations pro-démocratie ont éclaté dans la ville de Deraa, dans le sud du pays, inspirées par les soulèvements dans les pays voisins contre des dirigeants répressifs.

Lorsque le gouvernement syrien a eu recours à une force meurtrière pour écraser la dissidence, des manifestations exigeant la démission du président ont éclaté dans tout le pays.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Les troubles se sont étendus et la répression s'est intensifiée. Les partisans de l'opposition ont pris les armes, d'abord pour se défendre, puis pour débarrasser leurs zones des forces de sécurité. M. Assad promet d'écraser ce qu'il appelle le "terrorisme soutenu par l'étranger".

La violence s'est rapidement intensifiée et le pays a sombré dans la guerre civile. Des centaines de groupes rebelles ont vu le jour et il n'a pas fallu longtemps pour que le conflit devienne plus qu'une bataille entre Syriens pour ou contre M. Assad. Des puissances étrangères ont commencé à prendre parti, envoyant de l'argent, des armes et des combattants, et à mesure que le chaos s'aggravait, des organisations djihadistes extrémistes ayant leurs propres objectifs, comme le groupe État islamique (EI) et Al-Qaïda, se sont impliquées. Cela a renforcé l'inquiétude de la communauté internationale, qui les considère comme une menace majeure.

Les Kurdes de Syrie, qui revendiquent le droit à l'autonomie mais n'ont pas combattu les forces de M. Assad, ont ajouté une autre dimension au conflit.

Combien de personnes sont mortes ?

Crédit photo, Reuters

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), un groupe de surveillance basé au Royaume-Uni et disposant d'un réseau de sources sur le terrain, avait recensé la mort de 387 118 personnes en décembre 2020, dont 116 911 civils.

Ce bilan n'inclut pas 205 300 personnes portées disparues et présumées mortes, dont 88 000 civils qui seraient morts sous la torture dans des prisons gérées par le gouvernement.

Un autre groupe de surveillance, le Centre de documentation des violations, qui s'appuie sur les informations fournies par des militants à travers le pays, a enregistré ce qu'il considère comme des violations du droit humanitaire international et des lois sur les droits de l'homme, notamment des attaques contre des civils.

En décembre 2020, il avait recensé 226 374 décès liés aux combats, dont 135 634 civils.

Près de 12 000 enfants ont été tués ou blessés, selon l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance.

Qui est impliqué ?

Crédit photo, AFP

Les principaux soutiens du gouvernement sont la Russie et l'Iran, tandis que la Turquie, les puissances occidentales et plusieurs États arabes du Golfe soutiennent l'opposition à des degrés divers au cours de la dernière décennie.

La Russie - qui disposait de bases militaires en Syrie avant la guerre - a lancé une campagne aérienne en soutien à M. Assad en 2015 qui a été cruciale pour faire basculer le cours de la guerre en faveur du gouvernement.

L'armée russe affirme que ses frappes ne visent que les "terroristes", mais les militants affirment qu'elles tuent régulièrement des rebelles traditionnels et des civils.

L'Iran aurait déployé des centaines de soldats et dépensé des milliards de dollars pour aider M. Assad.

Des milliers de miliciens chiites armés, entraînés et financés par l'Iran - provenant pour la plupart du mouvement Hezbollah du Liban, mais aussi d'Irak, d'Afghanistan et du Yémen - ont également combattu aux côtés de l'armée syrienne.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Syrie, la situation humanitaire est particulièrement critique dans la Ghouta orientale

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont initialement apporté leur soutien à ce qu'ils considéraient comme des groupes rebelles "modérés". Mais ils ont donné la priorité à l'assistance non létale depuis que les djihadistes sont devenus la force dominante de l'opposition armée.

Une coalition mondiale dirigée par les États-Unis a également mené des frappes aériennes et déployé des forces spéciales en Syrie depuis 2014 pour aider une alliance de milices kurdes et arabes appelée les Forces démocratiques syriennes (FDS) à s'emparer de territoires autrefois détenus par les militants de l'EI dans le nord-est du pays.

La Turquie est un soutien majeur de l'opposition, mais elle s'est surtout attachée à utiliser les factions rebelles pour contenir la milice kurde YPG qui domine les FDS, l'accusant d'être une extension d'un groupe rebelle kurde interdit en Turquie.

Les troupes turques et les rebelles alliés se sont emparés de pans entiers de territoire le long de la frontière nord de la Syrie et sont intervenus pour stopper un assaut généralisé des forces gouvernementales contre le dernier bastion de l'opposition à Idlib.

L'Arabie saoudite, qui tient à contrer l'influence iranienne, a armé et financé les rebelles au début de la guerre, tout comme le Qatar, rival du royaume dans le Golfe.

Israël, quant à lui, est tellement préoccupé par ce qu'il appelle le "retranchement militaire" de l'Iran en Syrie et les livraisons d'armes iraniennes au Hezbollah et à d'autres milices chiites qu'il a mené des frappes aériennes de plus en plus fréquentes pour tenter de les contrecarrer.

Crédit photo, AFP

Selon le SOHR, le conflit a fait des centaines de milliers de morts et plus de 2,1 millions de civils ont été blessés ou souffrent d'un handicap permanent.

Plus de la moitié des 22 millions d'habitants que comptait la Syrie avant la guerre ont fui leur foyer. Quelque 6,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont beaucoup vivent dans des camps, tandis que 5,6 millions d'autres sont enregistrées comme réfugiés à l'étranger. Les pays voisins, le Liban, la Jordanie et la Turquie, qui accueillent 93 % d'entre eux, ont du mal à faire face à l'un des plus grands exodes de réfugiés de l'histoire récente. Un million d'enfants réfugiés syriens sont nés en exil.

Selon les Nations unies, en janvier 2021, 13,4 millions de personnes à l'intérieur de la Syrie avaient besoin d'une forme d'aide humanitaire, dont 6 millions en situation de besoin aigu. Plus de 12 millions de personnes avaient du mal à trouver suffisamment de nourriture chaque jour et un demi-million d'enfants souffraient de malnutrition chronique.

Au cours de l'année écoulée, la crise humanitaire a été aggravée par une récession économique sans précédent, qui a vu la valeur de la monnaie syrienne chuter radicalement et les prix des denrées alimentaires atteindre des sommets historiques. En outre, le pays a connu une épidémie de Covid-19, dont l'ampleur réelle n'est pas connue en raison de la capacité de test limitée et d'un système de santé dévasté.

Des quartiers entiers et des infrastructures vitales à travers le pays restent également en ruines après une décennie de combats. L'analyse satellitaire de l'ONU a suggéré que plus de 35 000 structures ont été endommagées ou détruites dans la seule ville d'Alep avant sa reconquête par le gouvernement fin 2016.

Et malgré leur statut protégé, 595 attaques contre 350 installations médicales distinctes avaient été documentées par Physicians for Human Rights en mars 2020, entraînant la mort de 923 membres du personnel médical. Ces attaques n'ont laissé que la moitié des hôpitaux du pays pleinement fonctionnels.

Une grande partie du riche patrimoine culturel de la Syrie a également été détruite. Les six sites du pays inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco ont subi des dommages importants, les militants de l'EI ayant délibérément fait exploser des parties de la cité antique de Palmyre.

Les enquêteurs des Nations unies sur les crimes de guerre ont accusé toutes les parties de perpétrer "les violations les plus odieuses". "Les Syriens ont subi de vastes bombardements aériens sur des zones densément peuplées, des attaques aux armes chimiques et des sièges modernes au cours desquels les auteurs ont délibérément affamé la population le long de scénarios médiévaux, ainsi que des restrictions indéfendables et honteuses de l'aide humanitaire", peut-on lire dans leur dernier rapport.

Qui contrôle le pays maintenant?

Crédit photo, AFP

Le gouvernement a repris le contrôle des plus grandes villes de Syrie, mais de grandes parties du pays sont toujours tenues par les rebelles, les djihadistes et les FDS dirigées par les Kurdes.

Le dernier bastion de l'opposition se trouve dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays, et dans les parties adjacentes des provinces de Hama (nord) et d'Alep (ouest).

La région est dominée par une alliance djihadiste liée à Al-Qaïda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mais abrite également des factions rebelles traditionnelles. On estime à 2,7 millions le nombre de personnes déplacées, dont un million d'enfants, qui y vivent, pour la plupart dans des conditions déplorables dans des camps.

En mars 2020, la Russie et la Turquie ont négocié un cessez-le-feu pour mettre un terme à la tentative du gouvernement de reprendre Idlib. Un calme relatif règne depuis lors, mais il pourrait se rompre à tout moment.

Dans le nord-est du pays, les forces turques et les rebelles syriens alliés ont lancé une offensive contre les FDS en octobre 2019 afin de créer une "zone de sécurité" exempte de la milice kurde YPG le long du côté syrien de la frontière, et occupent depuis un tronçon de 120 km de long.

Pour mettre fin à l'assaut, les FDS ont conclu un accord avec le gouvernement syrien qui a vu l'armée syrienne revenir dans la région administrée par les Kurdes pour la première fois en sept ans. Le gouvernement a promis de reprendre le contrôle total de la région.

La guerre finira-t-elle un jour ?

Crédit photo, AFP

Il ne semble pas que ce soit le cas de sitôt, mais tout le monde s'accorde à dire qu'une solution politique est nécessaire.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé à la mise en œuvre du communiqué de Genève de 2012, qui prévoit un organe de gouvernement transitoire "formé sur la base du consentement mutuel".

Neuf cycles de pourparlers de paix sous l'égide de l'ONU - connus sous le nom de processus de Genève II - n'ont pas permis de progresser, le président Assad n'étant apparemment pas disposé à négocier avec les groupes d'opposition politique qui insistent sur le fait qu'il doit se retirer dans le cadre de tout règlement.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Des populations vivent encore à Alep malgré les combats.

La Russie, l'Iran et la Turquie ont mis en place des pourparlers politiques parallèles connus sous le nom de processus d'Astana en 2017.

Un accord a été conclu l'année suivante pour former un comité de 150 membres chargé de rédiger une nouvelle constitution, menant à des élections libres et équitables supervisées par l'ONU. Mais en janvier 2021, l'envoyé spécial de l'ONU, Geir Pedersen, a déploré qu'ils n'avaient même pas commencé à rédiger la moindre réforme.

M. Pedersen a également fait remarquer qu'avec cinq armées étrangères actives en Syrie, la communauté internationale ne pouvait prétendre que les solutions au conflit étaient uniquement entre les mains des Syriens.

Regarder :