Qui a vraiment été le président le plus malhonnête de l'Amérique ?

Judy Sheerin

BBC News

il y a 47 minutes

Légende image, Les anciens présidents américains Ronald Reagan, Lyndon B. Johnson, Donald Trump, Bill Clinton et Richard Nixon.

Lorsqu'en août 1990, Saddam Hussein, alors président de l'Irak, a envahi le petit pays riche en pétrole qu'est le Koweït, son homologue américain George H.W. Bush a prévenu : "nous ne le tolérerons pas".

Mais à mesure que les troupes américaines pénètrent dans le golfe Persique, l'opinion publique américaine doute de la justification d'une telle action militaire.

Le gouvernement koweïtien en exil a rapidement engagé une société de relations publiques américaine, Hill & Knowlton, dont le bureau de Washington était dirigé par l'ancien chef de cabinet de l'administration Bush.

Le cabinet a coaché un témoin, qui a été présenté comme une jeune fille de 15 ans nommée Nayirah, pour qu'elle témoigne devant une commission du Congrès américain en octobre 1990.

Nayirah a affirmé que des militaires irakiens étaient entrés dans des hôpitaux du Koweït, avaient sorti des bébés des couveuses et les avaient laissés mourir sur le sol.

Les journalistes ont appris que Nayirah utilisait un pseudonyme pour éviter les représailles contre sa famille au Koweït.

Ce n'est qu'à la fin de la guerre, quelques mois plus tard, que l'on a appris que Nayirah était en fait l'une des filles de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis et que son histoire n'était pas fondée.

Ceci a été détaillé par John MacArthur dans son livre "Second Front, Censure et Propagande dans la Guerre du Golfe".

Il existe au moins six enregistrements dans lesquels on entend Bush parler de ces atrocités présumées.

"Les bébés ont été sortis des couveuses et éparpillés comme du bois de chauffage

Crédit photo, Getty Images Légende image, George H.W. Bush à la Maison Blanche en 1991, avec Dick Cheney et Colin Powell, avant le début de l'opération Tempête du désert.

MacArthur souligne dans son livre que grâce à ce faux témoignage, il a pu obtenir un soutien pour une action militaire.

En janvier 1991, la résolution de guerre proposée par Bush a été adoptée de justesse par le Sénat.

Six sénateurs ont cité l'histoire de la couveuse pour justifier l'autorisation d'une intervention militaire.

L'opération "Tempête du désert" est lancée quelques jours plus tard.

L'ironie est qu'il semble certain que des bébés sont morts après avoir été sortis des couveuses pendant la guerre.

Seulement, selon les rapports, cela s'est produit lors d'un raid aérien de grande envergure mené par les alliés de l'Amérique.

La première nuit des bombardements, alors que des pannes électriques dues aux explosions se produisaient, des dizaines de mères ont retiré leurs bébés des machines pédiatriques de l'hôpital de Bagdad et se sont réfugiées dans un sous-sol non chauffé.

Plus de 40 enfants sont morts, selon un rapport du New York Times.

Ils ont rejoint les milliers de civils qui ont perdu la vie au cours de ce conflit de 42 jours.

On ne pourra jamais établir si Bush connaissait ou non la vérité sur l'histoire de la couveuse.

Bien que l'on s'attende à ce que la Maison Blanche corrobore au préalable toutes les affirmations d'un président, surtout celles qui sont aussi abjectes que celle-ci.

Et les journalistes américains n'ont commencé à démentir l'histoire qu'après la guerre.

La controverse a été omise de la biographie finale de Bush, ainsi que du bilan de sa présidence à sa mort, en 2018.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lyndon B. Johnson a succédé à John F. Kennedy après son assassinat.

Véritables mensonges

Cependant, face aux allégations de malhonnêteté présidentielle contre Donald Trump, ils ont mis les "fact-checkers" (vérificateurs de faits) au travail.

Le Washington Post dispose d'une base de données des affirmations de Donald Trump - il y en a environ 30 000 - qui se sont révélées fausses ou trompeuses.

Certains des commentaires relevés par le journal - comme le fait que l'économie américaine a connu son meilleur moment pendant sa présidence, ou qu'il a réalisé la plus grande réduction d'impôts de l'histoire du pays ou ce qu'il a dit sur l'ampleur du déficit commercial avec la Chine - ont été répétés jusqu'à des centaines de fois par le désormais ancien président.

Nombre de ces déclarations, concernant le golf, sa richesse ou même le fait qu'il ait neigé lors d'un de ses rassemblements politiques, semblent relativement insignifiantes.

Mais d'autres, comme le fait d'induire en erreur le public américain sur la gravité de la pandémie de covid-19 ou de faire des déclarations non fondées sans aucune preuve, ont été bien plus dommageables.

Benjamin Ginsberg, auteur de "The American Lie : Government by the People and Other Political Fables" (Le mensonge américain : le gouvernement par le peuple et autres fables politiques), note qu'en matière de mensonges présidentiels, certains anciens présidents sont plus cohérents que d'autres.

Ginsberg cite les affirmations trompeuses du fils de Bush, également ancien président George W. Bush, alors qu'il vendait une suite à la guerre en Irak aux citoyens de son pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Richard Nixon démissionne de la présidence des États-Unis en raison du scandale du Watergate.

Il a notamment minimisé les doutes concernant les rapports des services de renseignement selon lesquels le président irakien Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive et était un allié d'Al-Qaïda.

L'auteur souligne que les "mensonges" qui conduisent à une action militaire sont les plus dommageables de tous, et qu'en ce sens, Trump n'est pas aussi coupable que ses prédécesseurs.

Pour Ginsberg, qui est également professeur à l'université John Hopkins, "le problème est que le processus de sélection des présidents américains est fondamentalement défectueux et produit des monstres."

Il ajoute : "il faut des années de campagne, et seuls les individus les plus arrogants, ambitieux et narcissiques sont prêts à le faire.

Il y a quelques années, les Américains accordaient leur confiance à leurs commandants en chef comme les enfants à leurs parents.

Ils les vénéraient presque comme des demi-dieux.

Quand est-ce que ça a changé ?

De nombreux historiens soulignent que cette rupture de confiance a commencé avec le mandat de Lyndon B. Johnson, bien qu'il soit loin d'être le premier président à tromper le peuple américain.

Robert Kennedy, le frère de John F. Kennedy, a dit de Johnson : "il ment sur tout. Il ment même quand il n'a pas besoin de le faire".

Les mensonges de Johnson sur la guerre au Viêt Nam incluaient l'évocation d'une attaque navale dans le golfe du Tonkin en août 1964, qui n'a jamais eu lieu et qui aurait considérablement accru la présence américaine dans ce pays d'Asie.

"Nous n'allons pas envoyer des enfants américains à 9 000 ou 10 000 kilomètres de chez eux pour faire ce que les enfants asiatiques devraient faire eux-mêmes", a-t-il affirmé deux mois plus tard, en pleine campagne électorale.

Après son élection, Johnson envoie les premières troupes de combat américaines dans les zones de guerre du Viêt Nam, où il finira par envoyer plus de 500 000 soldats.

La tromperie constante de Johnson sur ce désastre de politique étrangère a empoisonné la vie politique du pays et a conduit les journalistes à créer un concept qui était presque un euphémisme pour son administration : le "credibility gap" (écart de crédibilité).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Bill Clinton à la Maison Blanche, où il a eu une relation sexuelle avec Monica Lewinski.

Son successeur, Richard Nixon, a fait campagne en promettant de mettre fin "honorablement" au carnage au Viêt Nam, avant d'étendre encore le conflit en bombardant secrètement le Cambodge, pays neutre.

Pourtant, c'est une autre dissimulation - le scandale du Watergate, un cambriolage raté par ses sbires pour espionner ses rivaux politiques - qui a détruit la présidence de Nixon.

Les enfants américains ont appris à toujours dire la vérité à partir de la fable morale sur l'honnêteté du président, qui était elle-même fausse.

"Je ne peux pas mentir" est une phrase bien connue de l'histoire de la jeunesse de George Washington, le premier président américain, dans laquelle il avoue avoir fendu un cerisier à la hache.

Mais il a en fait été inventé par le premier biographe de Washington.

Le père de la nation n'était, en effet, pas exempt de mensonge.

En 1788, il tente de réécrire l'histoire en soulignant qu'il a été le stratège à l'origine de la victoire sur les Britanniques à Yorktown, sept ans plus tôt dans la guerre.

Mais, en fait, ce sont ses alliés français qui ont conçu la stratégie lors de la bataille décisive en Virginie.

Washington, en revanche, avait défendu avec acharnement l'idée d'attaquer New York, comme le souligne Ron Chernow dans sa biographie de 2010 du premier commandant en chef des États-Unis.

Étranges mensonges

Certains mensonges des occupants de la Maison Blanche sont assez bizarres.

Thomas Jefferson a dit à un naturaliste européen explorant la faune du Nouveau Monde qu'il y avait des mammouths dans le Far West inexploré.

En 1983, le président Ronald Reagan a affirmé avoir filmé les atrocités commises dans les camps de concentration nazis alors qu'il était soldat de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a raconté cette histoire au premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Shamir, à la Maison Blanche.

La vérité est que Reagan n'a pas quitté les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu de gens se souviennent de ce mensonge, cependant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'ancien président américain Donald Trump avait une relation plutôt difficile avec la presse.

Et de nombreux commentaires de Trump compilés par le Washington Post sont sans doute tout aussi peu mémorables.

"Nous tolérons les mensonges présidentiels depuis le début de la république", déclare le professeur Eric Alterman, auteur de "Lying In State : Why Presidents Lie - And Why Trump Is Worse" (Le mensonge d'État : pourquoi les présidents mentent - et pourquoi Trump est pire).

"Mais Donald Trump est le monstre de Frankenstein d'un système politique qui a non seulement toléré les mensonges de nos dirigeants, mais qui en est venu à les exiger."

Pour Alterman, l'assaut du Capitole au début de l'année a montré clairement jusqu'où l'influence de Trump est allée pour "créer un monde irréel".

Une leçon utile de civilité dans la façon dont un président, qui s'est fait prendre, réagit loin des caméras pourrait être Bill Clinton.

En janvier 1998, Clinton a démenti avec indignation les informations selon lesquelles il avait eu une relation sexuelle avec Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche.

Mais une enquête visant à déterminer si Clinton avait menti sous serment a fourni des détails assez crus sur ses agissements, notamment que le président avait utilisé un cigare comme jouet sexuel après avoir invité la jeune femme de 22 ans dans le Bureau ovale.

Au lieu de ressentir de la honte pour avoir trompé la nation, Clinton a exprimé en privé son soulagement, selon la biographie de John F. Harris, "The Survivor" ("Le survivant").

Alors même qu'il se préparait à passer à la télévision en août 1998 pour exprimer publiquement ses regrets, le président a confié à un ami proche : "le mensonge m'a sauvé."

Clinton a fait remarquer que les accusations obscènes lancées contre lui au compte-gouttes avaient permis au peuple américain d'accepter progressivement ses comportements et avaient finalement sauvé sa vie politique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ronald Reagan s'adresse aux troupes américaines en Corée du Sud.

Tout cela nous rappelle tristement la phrase gravée sur la cheminée d'une des salles à manger de la Maison Blanche :

"Ne laissez que des hommes honnêtes et sages gouverner sous ce toit."

Exemples de mensonges présidentiels

Le Mexique "a envahi notre territoire et fait couler le sang américain sur le sol américain", a dit James Polk au Congrès en 1846 à propos d'une attaque qu'il avait lui-même provoquée sur ce qui était en fait le territoire contesté.

Vos garçons ne seront pas envoyés dans une guerre étrangère", a affirmé Franklin Delano Roosevelt aux électeurs en 1940, alors même qu'il exerçait son pouvoir politique pour affronter l'Allemagne nazie.

"Le monde se souviendra que la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, une base militaire." Harry Truman l'a dit en 1945, alors que la cible était en fait une ville et que la plupart des quelque 140 000 personnes tuées étaient des civils.

Dwight Eisenhower a approuvé une déclaration selon laquelle l'avion U-2 américain abattu par les Soviétiques en 1960 n'était qu'un avion de recherche météorologique. Il a reconnu plus tard que c'était un mensonge et a considéré que c'était la chose qu'il regrettait le plus.

"Aucun membre du personnel de la Maison Blanche, aucun employé de cette administration n'a été impliqué dans cet incident bizarre", a soutenu Richard Nixon en 1972 à propos du Watergate.

"J'ai dit au peuple américain, il y a quelques mois, que je n'avais pas échangé des armes contre des otages. Mon cœur et mes meilleures intentions me disent encore que c'est vrai, mais les faits et les preuves me disent que ce n'est pas le cas." Ronald Reagan en 1987, sur le scandale de l'Iran-Contra.

"Nous avons éliminé un allié d'Al-Qaïda et.... aucun réseau terroriste n'obtiendra des armes de destruction du régime irakien parce que ce régime n'existe plus", a précisé George W. Bush en 2003.