Perseverance sur Mars : pourquoi ce serait une bonne nouvelle si on ne découvrait pas de vie sur la planète rouge?

L'arrivée de Perseverance a alimenté le débat sur la présence ou non de vie sur Mars, et sur son habitabilité actuelle ou passée.

"L'habitabilité" ne signifie pas que les humains peuvent y construire une maison, mais qu'elle définit les conditions géochimiques et environnementales favorables à l'origine et à l'évolution de la vie.

Quelles preuves de vie recherchons-nous ?

Il est dérivé de la chlorophylle et on ne peut expliquer sa présence sans vie. Ainsi, en étudiant les biomarqueurs (composés dont on ne peut attribuer l'origine qu'à la vie), on sait que le pétrole est ce qui reste des écosystèmes d'il y a des millions d'années.