Sarah Everard : pourquoi cette image provoque la colère au Royaume Uni?

Les scènes montrant un certain nombre de femmes menottées et évacuées du lieu de la veillée en hommage à Sarah Everard ont suscité des critiques quant à la réponse des forces de maintien de l'ordre lors de cet événement.

Les policiers ont qualifié le rassemblement de "dangereux", alors que les rassemblements sont interdits pendant la pandémie de coronavirus, et ont exhorté les gens à rentrer chez eux.

Une veillée d'hommage officielle avait été annulée par les organisateurs, Reclaim These Streets, en raison - selon le groupement - de la pression exercée par la police car le rassemblement présentait un "risque considérable" pour la santé des personnes, en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais dans la soirée, quatre personnes ont été arrêtées pour trouble de l'ordre public et infraction à la réglementation sur les coronavirus, indique la police.

L'une des femmes arrêtées, Dania Al'Obeid, souligne qu'elle savait que la veillée avait été annulée mais qu'elle "devait y aller et présenter ses condoléances".

Elle dit à l'émission Today de BBC Radio 4 : "je pense que c'est là que réside la frustration, on a perdu la vue d'ensemble - nous avons eu l'impression d'être réduites au silence."

L'action de la police lors de la veillée a suscité de nombreuses critiques, suite à la publication des images et des séquences montrant des agents prenant de force des femmes. Les agents ont été accusés d'opprimer les femmes.

Elle a déclaré à l'émission Good Morning Britain de la chaîne ITV qu'elle voulait "filmer les choses et s'assurer qu'il n'y avait pas de maltraitance ou autre chose".

Elle raconte que les femmes se sont tenues à distance sur le kiosque à musique jusqu'à ce qu'une trentaine de policiers arrivent et "nous poussent vers le bord de la rampe à laquelle je me tenais".

"Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été poussée au sol avec autant de force. Je suis assez petite et ce sont deux officiers masculins très costauds qui m'ont en quelque sorte tirée en arrière très rapidement, puis j'ai heurté le sol. Du début à la fin, c'était une sorte de tourbillon, tout s'est passé très vite", dit-il.

Stevenson dit avoir été libérée environ 20 minutes après son arrestation et avoir reçu une amende de 200 £ (environ 153.000 Fcfa).

"La décision a été prise par la police métropolitaine de faire respecter la loi, puis ils ont marché jusqu'au kiosque à musique et les gens ont été très bouleversés par cela parce que, encore une fois, il s'agit d'un groupe d'hommes - principalement des hommes - qui défilent à travers un groupe de femmes et qui forcent les femmes à se taire, ce qui a bouleversé les gens, en particulier compte tenu du contexte de cette affaire."

Sir Peter Fahy, ancien chef de la police du Grand Manchester, a déclaré que les techniques actuelles pour forcer les manifestants à quitter les lieux en toute sécurité "impliquent qu'ils ont normalement environ cinq agents - un sur chaque membre et un qui tient la tête".

"Le problème, c'est que lorsque l'on photographie cela, on a l'impression d'une répression brutale", a-t-il ajouté.

Quelle a été la réaction du gouvernement britannique ?

"La mort de Sarah Everard doit nous unir dans notre détermination à éradiquer la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles et à faire en sorte que chaque élément du système de justice pénale œuvre pour leur protection et leur défense", a-t-il ajouté.