Covid-19 : La France, l'Allemagne et l'Italie suspendent le vaccin d'AstraZeneca

L'Allemagne, la France et l'Italie ont interrompu le déploiement du vaccin d'Oxford-AstraZeneca, après une série d'incidents impliquant des caillots sanguins en Europe.

Un certain nombre de personnes ont été affectées par des caillots sanguins en Europe après l'administration du vaccin.

Selon AstraZeneca, environ 17 millions de personnes dans l'UE et au Royaume-Uni ont reçu une dose du vaccin, et moins de 40 cas de caillots sanguins ont été signalés jusqu'à la semaine dernière.

Quelles sont les mesures prises ?

"À la lumière de ces nouveaux cas signalés, l'Institut Paul Ehrlich a réévalué aujourd'hui la situation et a recommandé une suspension des vaccinations et des analyses supplémentaires."

Il a affirmé que la décision n'était "pas politique". "Nous sommes tous très conscients des conséquences de cette décision, et nous n'avons pas pris cette décision à la légère", a-t-il ajouté.

"Nous avons une ligne simple, celle d'être informés par la science et les autorités sanitaires compétentes et de le faire dans le cadre d'une stratégie européenne", a-t-il déclaré.

Et l'agence italienne des médicaments a étendu à l'ensemble du pays une interdiction introduite sur des lots individuels du vaccin, également dans l'attente de la décision de l'EMA.

La République d'Irlande, le Danemark, la Norvège, la Bulgarie et l'Islande ont également interrompu temporairement les injections avec le vaccin, tandis que la République démocratique du Congo et l'Indonésie ont reporté le lancement de leurs campagnes.

Que disent l'OMS et les autres experts ?

"Dès que l'OMS aura acquis une compréhension complète de ces événements, les conclusions et toute modification des recommandations actuelles seront immédiatement communiquées au public", a-t-il déclaré.

"À ce jour, rien ne prouve que les incidents sont causés par le vaccin et il est important que les campagnes de vaccination se poursuivent afin que nous puissions sauver des vies et endiguer les maladies graves causées par le virus."

Alors qu'un grand nombre de personnes sont vaccinées à un rythme soutenu dans le monde entier, certaines d'entre elles tomberont quand même malades à cause d'autres maladies sans rapport avec le vaccin.

Au Royaume-Uni, plus de 11 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose du vaccin d'AstraZeneca et il n'y a eu aucun signe de surmortalité ou de caillots sanguins. L'autorité européenne de réglementation des médicaments a également soutenu le vaccin, affirmant que ses avantages sont clairs. Le covid peut être mortel et la vaccination sauve des vies.