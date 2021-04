Le mystère des enregistrements de voix humaines réalisés trois décennies avant ceux de Thomas Edison

Inventeur, entre autres, de l'ampoule électrique et de la caméra cinématographique, il était parvenu en 1888 à faire ces enregistrements avec une autre de ses créations, le phonographe à cylindre de cire, et les témoins de l'exploit étaient nombreux, y compris ceux qui assistaient à un concert qu'il avait enregistré au Festival de Haendel au Crystal Palace, à Londres.

Cependant, plus d'un siècle plus tard, deux membres de la First Sounds Initiative - un collectif qui "s'efforce de mettre les premiers enregistrements sonores de l'humanité à la disposition de toutes les personnes de tous les temps" - ont commencé à soupçonner l'existence d'une autre réalité.

La découverte

Un autre rêve

Et si un écrivain, se demandait-il, pouvait "dicter un rêve fugace au milieu de la nuit et, au réveil, découvrir non seulement qu'il a été écrit, mais se réjouir de sa liberté de la plume, cet instrument avec lequel il lutte et qui refroidit l'expression ?"