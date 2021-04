Comment des milliards de coups de foudre pourraient être à l'origine de la vie sur Terre

Crédit photo, Getty Légende image, La foudre pourrait avoir joué un rôle clé dans la formation de la vie sur Terre.

Il y a une nouvelle pièce au puzzle de l'origine de la vie sur Terre.

Les milliards d'éclairs qui ont bombardé la Terre pendant une longue période pourraient être l'étincelle qui a permis à la vie de commencer à se former sur notre planète.

C'est la conclusion à laquelle aboutissent de récentes recherches menées par l'université de Yale, aux États-Unis, et l'université de Leeds, au Royaume-Uni.

L'étude affirme que, pendant des millions d'années, les éclairs sur la Terre ont libéré le phosphore nécessaire à la création des biomolécules à l'origine de la vie sur la planète.

Les auteurs de la recherche affirment que leur découverte aide à comprendre comment la vie a pu se former sur Terre et comment elle pourrait se former sur d'autres planètes.

Le phosphore est la clé

Le phosphore est essentiel à la vie.

Cet élément chimique n'était toutefois pas facilement disponible sur la Terre primitive, car il était enfermé dans des minéraux insolubles à la surface de la planète.

Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment le phosphore de la Terre est devenu accessible pour contribuer à la formation de l'ADN et d'autres biomolécules nécessaires à la vie.

Crédit photo, Getty Légende image, Le phosphore est essentiel à la formation des biomolécules.

Cette nouvelle étude indique que ce phosphore a été rendu disponible par la foudre frappant la Terre.

Lorsque la foudre frappe le sol, elle peut créer des fulgurites, une formation vitreuse contenant de la schreibersite, un minéral qui contient lui-même du phosphore.

Les fulgurites contiennent une partie du phosphore présent dans le sol de surface, mais sous forme soluble.

Sur la base de modèles informatiques, les chercheurs ont calculé qu'il y a 3,5 à 4,5 milliards d'années, lorsque la vie commençait tout juste à se former, la terre ferme de la planète était frappée par 100 à 1 milliard de coups de foudre par an.

Sur une période d'un milliard d'années, cela représenterait un total de 0,1 à 1 quintillion d'éclairs (1 suivi de 30 zéros) ayant contribué à la formation du phosphore sur la planète.

Crédit photo, Benjamin Hess/Yale Légende image, Les fulgurites se forment lorsque la foudre frappe la Terre.

Un bombardement constant

Auparavant, d'autres recherches avaient suggéré que la source de la schreibersite était les météorites.

Cette nouvelle étude affirme toutefois que la quantité de météorites n'aurait pas été suffisante, et qu'elle n'aurait pas non plus été constante, comme l'était la foudre.

En outre, il est probable que les foudroiements étaient plus fréquents dans les régions tropicales, fournissant des zones plus concentrées de phosphore utilisable, selon l'étude.

Les chercheurs ont calculé que, pendant la phase de formation de la vie sur la planète, la foudre aurait pu être la source de 110 à 11 000 kilogrammes de phosphore par an.

Crédit photo, Getty Légende image, L'origine de la vie sur Terre est l'une des grandes questions de la science.

Cette quantité pourrait avoir été suffisante pour aider la vie à se former, explique à Live Science Benjamin Hess, étudiant diplômé du département des sciences de la terre et des planètes de Yale et co-auteur de l'étude.

"Pour que la vie se forme, il suffit qu'il y ait un endroit qui possède les bons ingrédients", explique Hess à WordsSideKick.com, cité dans un reportage de Live Sicence.

"Si [110 kg] de phosphore par an étaient concentrés dans un seul arc insulaire tropical, alors oui, cela pourrait bien avoir été suffisant. Mais cela a plus de chances de se produire si ces endroits sont nombreux."

Selon M. Hess, ces découvertes font des rayons de bons candidats pour aider à comprendre l'origine de la vie sur Terre.

