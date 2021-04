Pourquoi la pollution sonore est mauvaise pour votre cœur?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe des liens croissants entre le bruit auquel nous sommes exposés quotidiennement et notre santé.

En 2011, l'aéroport allemand de Francfort - le plus fréquenté du pays - a inauguré sa quatrième piste. Cet ajout a suscité d'importantes protestations, les manifestants revenant à l'aéroport chaque lundi pendant des années. "Il détruit ma vie", confie un manifestant à Reuters un an plus tard. "Chaque fois que je vais dans mon jardin, tout ce que je peux entendre et voir, ce sont des avions juste au-dessus".

La nouvelle piste canalise également des dizaines d'avions directement au-dessus de la maison de Thomas Münzel, cardiologue au centre médical universitaire de Mayence. "J'ai vécu près de l'Autobahn allemande et près des voies ferrées du centre-ville", dit-il. "Le bruit des avions est de loin le plus gênant". Münzel avait lu un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2009 établissant un lien entre le bruit et les problèmes cardiaques, mais les preuves à l'époque étaient minces. Poussé en partie par des inquiétudes pour sa propre santé, il a réorienté ses recherches en 2011 pour en savoir plus.

L'exposition à un bruit intense est depuis longtemps liée à la perte d'audition. Mais le vacarme des avions et des voitures ne se limite pas aux oreilles. Le bruit de la circulation est considéré comme un facteur de stress physiologique majeur, après la pollution atmosphérique et à égalité avec l'exposition à la fumée secondaire et au radon.

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de recherches ont établi un lien entre le bruit des avions et du trafic routier et un risque accru d'un certain nombre d'affections cardiovasculaires. Les scientifiques commencent également à identifier les mécanismes en jeu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les villes sont connues pour être des lieux bruyants, mais il est difficile de distinguer les effets du bruit des autres types de pollution.

Selon les estimations, environ un tiers des personnes en Europe et aux États-Unis sont régulièrement exposées à des niveaux de bruit malsains, généralement définis comme commençant autour de 70 à 80 décibels.

À titre de comparaison, une conversation normale se situe généralement autour de 60 dB, les voitures et les camions atteignent 70 à 90 dB et les sirènes et les avions peuvent atteindre 120 dB ou plus.

De nombreuses études établissent un lien entre l'exposition chronique à ces bruits environnementaux et un risque accru de troubles cardiaques. Les personnes vivant près de l'aéroport de Francfort, par exemple, ont un risque d'accident vasculaire cérébral jusqu'à 7 % plus élevé que celles vivant dans des quartiers similaires mais plus calmes, selon une étude de 2018 qui a examiné les données de santé de plus d'un million de personnes.

Une analyse de près de 25 000 décès cardiovasculaires survenus entre 2000 et 2015 chez des personnes vivant près de l'aéroport de Zurich en Suisse a permis de constater une augmentation significative de la mortalité nocturne après le survol des avions, en particulier chez les femmes, a rapporté récemment une équipe dans l'European Heart Journal.

En étudiant la physiologie qui sous-tend les conséquences cardiovasculaires du bruit, les chercheurs se concentrent sur un coupable : les modifications spectaculaires de l'endothélium, le revêtement interne des artères et des vaisseaux sanguins. Ce revêtement peut passer d'un état sain à un état "activé", c'est-à-dire enflammé, avec des conséquences potentiellement graves.

Le chemin qui mène du bruit aux vaisseaux sanguins est le suivant : lorsqu'un son atteint le cerveau, il active deux régions importantes : le cortex auditif, qui interprète le bruit, et l'amygdale, qui gère les réponses émotionnelles à ce bruit. Lorsque le bruit devient plus fort, et surtout pendant le sommeil, l'amygdale active la réaction de fuite ou de combat du corps, même si la personne n'en est pas consciente.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les extensions d'aéroports ont déclenché des protestations dans de nombreuses régions d'Europe de la part de résidents qui affirment que le bruit les affecte.

Une fois déclenchée, cette réponse au stress libère dans l'organisme des hormones telles que l'adrénaline et le cortisol. Certaines artères se contractent, d'autres se dilatent, la pression artérielle augmente, la digestion ralentit tandis que les sucres et les graisses inondent la circulation sanguine pour être rapidement utilisés par les muscles.

Cette réaction de stress en cascade entraîne également la création de molécules nocives qui provoquent un stress oxydatif et une inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins. Cet endothélium dysfonctionnel perturbe la circulation sanguine et affecte de nombreux autres processus qui, lorsqu'ils sont altérés, contribuent à toute une série de maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, l'accumulation de plaques dans les artères, l'obésité et le diabète.

Des études menées sur des personnes et des souris montrent que l'endothélium ne fonctionne pas aussi bien après quelques jours d'exposition nocturne au bruit des avions, ce qui suggère que le bruit fort ne concerne pas seulement les personnes déjà exposées à des problèmes cardiaques et métaboliques. Selon une étude réalisée en 2019 par Münzel et ses collègues, des adultes en bonne santé soumis à des enregistrements de trains pendant leur sommeil ont vu leur fonction des vaisseaux sanguins altérée presque immédiatement.

"Nous avons été surpris de constater que des jeunes, après avoir entendu ces sons pendant une seule nuit, présentaient un dysfonctionnement endothélial", explique Münzel, qui a également cosigné une revue sur le bruit et la santé cardiovasculaire.

"Nous avons toujours pensé que c'était quelque chose qui mettait des années à se développer".

Si les données continuent de s'accumuler, démêler les causes et les effets peut s'avérer délicat. Il n'est pas facile de mener des expériences à long terme sur le sommeil ou de distinguer les effets du bruit diurne et nocturne, ou les effets du bruit lui-même par rapport aux effets combinés du bruit et de la pollution atmosphérique (qui vont souvent de pair).

Les conséquences du bruit dans l'environnement sont également difficiles à analyser en raison de la nature subjective du son, explique Andreas Xyrichis, spécialiste des services de santé au King's College de Londres. M. Xyrichis étudie les unités de soins intensifs des hôpitaux, où la sonnerie des téléphones et le cliquetis des plats peuvent être réconfortants ou contrecarrer la guérison, selon le patient. "Nous essayons vraiment d'établir une distinction entre les niveaux de décibels et la perception du bruit", explique-t-il.

Crédit photo, Alamy Légende image, L'exposition à un bruit excessif pendant la nuit peut augmenter le niveau de stress et entraîner des modifications de la fonction des vaisseaux sanguins.

Mais malgré les questions qui subsistent, on reconnaît de plus en plus les liens entre la pollution sonore et la réduction de la santé physique. Un rapport de 2018 de l'OMS note que chaque année, les Européens de l'Ouest perdent collectivement plus de 1,6 million d'années de vie en bonne santé à cause du bruit de la circulation. Ce calcul est basé sur le nombre de décès prématurés causés directement par l'exposition au bruit, ainsi que sur les années vécues avec un handicap ou une maladie induite par le bruit.

Et ce nombre est susceptible d'augmenter. En 2018, 55 % de la population vivait dans des villes, et d'ici 2050, ce chiffre devrait atteindre près de 70 %, selon les estimations des Nations unies.

Certains gouvernements, tenant compte des protestations du public, ont tenté d'apaiser la clameur de l'urbanisation en adoptant des interdictions de vol la nuit, en encourageant les technologies plus silencieuses et en infligeant des amendes en cas de plaintes pour bruit. Les particuliers peuvent s'aider eux-mêmes en veillant à ce que leurs chambres soient aussi silencieuses que possible, en installant des fenêtres ou des rideaux réducteurs de bruit ou, s'ils en ont les moyens, en déménageant dans des quartiers plus calmes.

Selon Mathias Basner, psychiatre et épidémiologiste à l'université de Pennsylvanie et président de la Commission internationale sur les effets biologiques du bruit, des solutions moins coûteuses peuvent consister à porter des bouchons d'oreille la nuit ou à déplacer les chambres dans une partie plus calme de la maison. Il estime que les gens devraient prendre de telles mesures même s'ils ne se sentent pas particulièrement gênés par le bruit.

"Si vous vivez à Manhattan, vous ne remarquerez pas le niveau sonore au bout d'un moment, car il est normal", explique-t-il. "Mais si vous vous y êtes habitué psychologiquement, cela ne veut pas dire que cela n'a pas de conséquences négatives sur la santé."