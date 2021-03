Vaccin contre le COVID-19 : pourquoi sont-ils administrés uniquement dans le bras ?

Crédit photo, NurPhoto via Getty Images Légende image, Les vaccins contre le coronavirus sont injectés dans la partie supérieure de l'avant-bras.

Le rituel se répète dans la plupart des pays : de longues files de personnes attendent leur tour, relèvent leur manche et reçoivent le vaccin contre le coronavirus sur le haut du bras.

Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vaccins contre le coronavirus sont injectés dans cette zone du muscle appelée deltoïde ?

Pourquoi pas dans la veine, comme certains antibiotiques qui cherchent un effet rapide, ou dans la fesse, comme la plupart des injections ?

La vérité est que tous les vaccins ne sont pas injectés dans cette zone du bras : le vaccin contre la polio, par exemple, est généralement administré par la bouche, tandis que dans certains endroits, le vaccin contre la rage est mis dans le ventre.

Récemment, des pays comme les États-Unis ont également commencé à tester la vaccination nasale contre la grippe, et d'autres, comme Cuba, ont promis un vaccin similaire contre le coronavirus, ce qui est un soulagement pour beaucoup de personnes craignant les aiguilles.

Cependant, pour une grande variété de vaccins, tels que ceux actuellement approuvés contre le covid-19, la recommandation est de l'administrer " par voie intramusculaire " et pour cela, au fil des ans, le deltoïde est devenu le lieu privilégié.

Comme l'explique à la BBC Mundo le Dr René Nájera, épidémiologiste et éditeur du site éducatif sur les vaccins History of Vaccines, du Philadelphia College of Physicians, il s'agit d'une combinaison de raisons physiologiques et pratiques.

L'avantage des muscles

Selon Nájera, avec des vaccins comme ceux contre le covid-19, on recherche la présence abondante de tissus, ou de muscles, pour permettre l'activation ultérieure d'anticorps contre la maladie.

"Dans le muscle, il y a beaucoup de vascularisation, beaucoup de sang, et cela signifie qu'il y a une plus grande présence de cellules immunitaires", souligne-t-il.

"Ces cellules sont celles qui peuvent capter le vaccin, qu'il s'agisse de l'ARN messager dans le cas des vaccins Moderna ou Pfizer ou de l'ADN par le biais de l'adonovirus, dans le cas de Johnson et Johnson, et l'amener à la cellule où il est nécessaire", explique-t-il.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Cette illustration montre des plasmocytes (cellules B, en orange) produisant des anticorps (en blanc) pour combattre un virus (en bleu).

Il en va de même avec les vaccins chinois Sinovac et russe Sputnik V, qui sont administrés dans plusieurs pays d'Amérique latine.

"Dans le vaccin contre le coronavirus, l'objectif est de réveiller les cellules T et les cellules B, qui sont celles qui attaquent le virus. Ces cellules sont comme des soldats qui sont dans leur fort, attendant l'appel, et le fort dans lequel ils se trouvent sont principalement les muscles", ajoute-t-il.

L'expert précise que cela signifie que l'injecter directement dans le sang, comme certains sérums, ne le rendrait pas efficace, puisque le nombre de cellules dans les muscles ne s'y trouve pas et que le liquide dans le sang pourrait rapidement diluer certains composants du vaccin.

Une étude publiée dans le journal de la US National Library of Medicine indique que le dosage dans la zone deltoïde "optimise l'immunogénicité (activation de la réponse immunitaire) du vaccin" et "minimise les réactions indésirables à l'injection".

La publication note que l'injection du vaccin dans d'autres zones sans atteindre le muscle rend la présence d'anticorps dans le sang significativement plus faible et conduit à " une diminution plus rapide de la réponse anticorps. "

Est-il possible d'utiliser d'autres zones du corps ?

Selon Nájera, d'autres parties du corps, comme les fesses ou les cuisses, pourraient également être efficaces, car ce sont des zones riches en muscles.

"Chez les enfants, par exemple, les vaccins intramusculaires sont généralement administrés dans les jambes, car c'est là qu'ils ont généralement le plus de tissus", explique-t-il.

"Chez les adultes, les fesses pourraient également être une option, mais ce n'est pas pratique car elles contiennent parfois du tissu graisseux, ce qui rend le vaccin moins efficace", ajoute-t-il.

L'étude de la National Library of Medicine reconnaît que, même si les fesses étaient traditionnellement considérées comme un site approprié pour la vaccination, les couches de graisse qui y sont présentes chez certaines personnes ne contiennent pas les cellules appropriées qui sont nécessaires pour initier la réponse immunitaire.

"L'antigène peut également mettre plus de temps à atteindre la circulation après avoir été déposé dans la graisse, ce qui entraîne un retard dans le traitement de la réponse immunitaire", précise-t-il.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, L'illustration montre des anticorps attaquant le virus qui cause la maladie de covid-19.

M. Nájera souligne qu'au niveau logistique, l'avant-bras est également plus pratique, car il faudrait perdre plus de temps si une personne devait se déshabiller pour se faire vacciner.

Il souligne que lorsqu'il faut vacciner un maximum de personnes en un minimum de temps, comme dans le cas d'une campagne de vaccination, le fait de n'avoir qu'à soulever une manche est généralement plus efficace, et même plus pratique pour de nombreuses cultures, où se déshabiller peut être considéré comme tabou.

Pourquoi les points de vaccination ont-ils changé ?

L'expert en histoire de la vaccination souligne que la recherche des endroits appropriés pour injecter les vaccins et des meilleures formes d'inoculation est le résultat de plus de 200 ans d'histoire.

"Pour le premier vaccin qui a été inventé, contre la variole en 1797 en Angleterre, on a utilisé un autre virus qui provenait des vaches - d'où le mot vaccination - et on l'injectait non pas avec des seringues, mais avec une aiguille métallique à deux pointes (aiguille bifide)", se souvient-il.

L'aiguille et la seringue telles que nous les connaissons aujourd'hui arriveront au milieu des années 1800, lorsqu'elles seront utilisées pour la première fois pour le vaccin contre la rage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les caractéristiques du vaccin déterminent également la nature de la réponse des anticorps.

"A cette époque, on réfléchissait déjà à l'endroit le plus approprié pour les vaccins. Louis Pasteur l'a administré directement dans l'abdomen, car il a compris qu'il utilisait un virus atténué et qu'il avait donc besoin d'un endroit chaud pour qu'il se multiplie. Il a compris que l'abdomen était l'endroit idéal", explique-t-il.

Les vaccins oraux, selon l'expert, sont apparus lorsqu'on a découvert que le choléra était transmis par des bactéries et se transmettait par des aliments ou des boissons contaminés.

"Au début du XXe siècle, on a commencé à mieux comprendre le fonctionnement du système immunitaire, ses différentes composantes et réactions, et là, on comprend le potentiel de la voie intramusculaire pour certains vaccins", dit-il.

À l'avenir, Mme Nájera espère que les vaccins trouveront également de nouvelles formes et de nouveaux lieux d'administration qui surpasseront même les seringues ou les gouttes actuelles.

"Nous avons déjà un vaccin contre la grippe qui est administré par le nez. Actuellement, on teste des vaccins qui sont administrés par des patchs, ou par un spray ou un aérosol qu'on vous met sur le corps et que vous respirez. On peut aussi utiliser un additif dans la nourriture ou la boisson au lieu d'une injection", explique-t-elle.