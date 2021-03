Spike Lee: pourquoi le Festival de Cannes choisit le producteur comme premier noir président du jury

18 mars 2021, 11:25 GMT Mise à jour il y a 21 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Spike Lee était initialement censé diriger le jury l'année dernière.

Spike Lee est de nouveau sollicité pour présider le jury du Festival du film de Cannes après l'annulation de l'événement de l'année dernière en raison de la pandémie.

Le réalisateur de "Malcolm X" et "Do The Right Thing" (Fais ce qui est juste) sera le premier cinéaste noir à endosser ce rôle prestigieux.

Le président du festival Pierre Lescure explique les raisons de ce choix par ce que représente le cinéaste afro-américain dans le monde du 7ème art en cette période de pandémie.

"Tout au long des mois d'incertitude que nous venons de traverser, Spike Lee n'a cessé de nous encourager", souligne-t-il dans un communiqué.

"Nous n'aurions pas pu espérer une personnalité plus puissante pour tracer notre époque troublée".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Réservez mon vol maintenant. Ma femme Tonya et moi, nous venons", ajoute le réalisateur.

Mais avec les cas de Covid-19 toujours à des niveaux élevés en France, il y a une chance que l'événement soit à nouveau annulé.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Première Africaine membre du jury du festival de Cannes

Lee a présenté sept films au festival. "Cannes aura toujours une place importante dans mon cœur", dit-il dans un message vidéo.

Cette année, l'événement aura lieu en juillet au lieu du mois de mai habituel.

Lee a eu un premier impact sur l'industrie cinématographique à Cannes en 1986 avec "She's Gotta Have It" (Il faut que ça marche), qui a remporté le prix de la jeunesse. Il est revenu au festival trois ans plus tard avec "Do The Right Thing", son film marquant sur une journée de relations raciales tendues à Brooklyn.

Crédit photo, CAPTURE D'ECRAN/BBC Légende image, Spike Lee, lors d'une interview avec Will Compertz de BBC, sur la mort de George Floyd.

D'autres films de Lee ont été présentés à Cannes, notamment "Summer of Sam" et "BlacKkKlansman", tandis qu'il est également connu pour "Malcolm X" et son dernier film, "Da 5 Bloods", qui raconte l'histoire d'un groupe de vétérans de l'armée américaine retournant au Vietnam.

La sélection officielle du festival de cette année, ainsi que le reste du jury, devraient être désignés début juin.

L'auteur hongkongais Wong Kar-wai est le seul Asiatique à avoir été président du jury de Cannes, tandis que l'actrice franco-algérienne Isabelle Adjani a été la première personne d'origine africaine à présider le jury en 1997.

Regarder :