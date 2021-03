Covid : pourquoi le confinement n'a pas entraîné une augmentation du nombre de naissances

Pour ceux qui pensaient que ce confinement ne laisserait aux couples guère d'autre choix que de procréer, il y a eu une surprise : non pas un "baby-boom" (hausse des naissances), mais une baisse des naissances.

Les recherches montrent que les États-Unis sont confrontés à la plus forte baisse des naissances depuis un siècle et que dans certaines régions d'Europe, le déclin est encore plus marqué.

Lorsque Frederike a emménagé chez ses parents pour s'occuper d'un parent âgé au début de la pandémie, elle a vu cela comme un cadeau, une chance de passer du temps avec sa famille.

Mais quelques mois plus tard, cette Allemande de 33 ans a commencé à ressentir un profond sentiment de perte.

Frederike est célibataire et a réalisé que la pandémie la privait de la possibilité de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille.

"Le temps est très précieux en ce moment et ma vie a été mise en suspens", explique-t-elle.

Elle a essayé les rencontres en ligne, mais faire des promenades en hiver par des températures négatives n'encourage pas la romantisme.

Aujourd'hui, lorsqu'elle se sent déprimée, la même pensée tourbillonne de façon obsessionnelle dans sa tête : "quand ce sera fini, je ne serai plus féconde".

"Je vais rester enfermée pendant les années où je pourrai avoir un enfant."

Pour ceux qui étudient la population, le "baby bust" n'a pas été une révélation.

"Pas de surprise"

"Ayant vu à quel point la pandémie était grave, je ne suis pas surpris", déclare Philip N. Cohen, professeur de sociologie à l'université du Maryland.

"Mais il est toujours aussi choquant de voir quelque chose comme cela se produire en temps réel", dit-il.

En juin de l'année dernière, des économistes de l'Institut Brookings aux États-Unis ont estimé que les naissances américaines allaient diminuer de 300 000 à un demi-million de bébés.

Au même moment, une enquête sur les plans de fertilité en Europe a montré que 50 % des personnes en Allemagne et en France qui avaient prévu d'avoir un enfant en 2020 allaient reporter la naissance. En Italie, 37 % ont déclaré avoir abandonné l'idée.

Un rapport des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indique une baisse de 8 % des naissances au mois de décembre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts prévoient que la chute du taux de natalité aux États-Unis se prolongera jusqu'en août.

Les premières données de l'Italie indiquent une baisse de la natalité de 21,6 % au début de l'année et l'Espagne fait état de son taux de natalité le plus bas depuis le début des enregistrements - une baisse de 20 %.

Neuf mois après le début de la pandémie, la France, la Corée, Taïwan, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont toutes dévoilé des chiffres mensuels de natalité pour décembre ou janvier qui étaient les plus bas depuis plus de 20 ans.

Termes de recherche sur Google

En Allemagne, Joshua Wilde et son équipe de l'Institut Max Planck de recherche en démographie ont prédit ce déclin et leurs recherches montrent que l'effet - du moins aux États-Unis - risque de se prolonger pendant des mois.

Ils ont étudié la prévalence des termes recherchés sur Google aux États-Unis, comme le test de grossesse "Clearblue" ou les "nausées matinales".

En octobre, ils ont prédit que le nombre de naissances diminuerait de 15,2 % en février.

Aujourd'hui, ils prévoient que cette baisse se prolongera jusqu'en août.

Il s'agirait de la plus forte baisse des naissances depuis plus d'un siècle, plus longue que l'effet de la récession de 2008 ou même de la Grande Dépression de 1929.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude a examiné la prévalence des termes recherchés sur Google, notamment les tests de grossesse.

"Généralement, ce que nous constatons dans ces types de récessions et de pandémies, c'est qu'il y a un déclin des naissances puis un rebond", explique Wilde.

"On aurait pu imaginer que lorsque la première vague s'est terminée, tout le monde se serait dit, oh là là, vous savez, il est temps d'avoir tous ces enfants que nous allions avoir."

Mais cette fois-ci, c'est différent. "Ce que je constate, c'est que non. Les gens, s'ils attendent, ils attendent depuis très longtemps."

Et certains auront décidé de ne pas avoir cet enfant du tout.

Cela a du sens pour Steve. Ces trois dernières années, il a eu la même conversation, encore et encore, avec sa femme.

Elle veut un autre enfant, une petite sœur pour leurs deux garçons. Il est heureux avec leur famille de quatre personnes.

"Alors chaque année, je trouve des excuses", dit-il.

Il a essayé de la convaincre que la situation économique au Nigeria, où ils vivent, est trop imprévisible, mais elle n'y croyait pas - jusqu'à maintenant.

"Pour la première fois, grâce à Covid-19, elle a vraiment accepté de s'arrêter là."

Pour un couple de la classe moyenne comme Steve et sa femme, les enfants sont un choix. Mais pas pour tout le monde.

Selon l'agence des Nations unies pour la santé sexuelle et reproductive, la pandémie a privé près de 12 millions de femmes dans 115 pays de l'accès aux services de planification familiale et pourrait entraîner 1,4 million de grossesses non désirées.

Rien qu'en Indonésie, le gouvernement prévoit qu'un demi-million de bébés supplémentaires naîtront à cause de la pandémie.

Pendant le confinement, le gouvernement a envoyé des voitures dans les villes pour diffuser un message par haut-parleurs.

"Papas, s'il vous plaît, contrôlez-vous", disait le message. "Vous pouvez avoir des relations sexuelles. Vous pouvez vous marier. Mais ne tombez pas enceinte."

L'agence nationale de planification familiale du pays affirme que jusqu'à 10 millions de personnes ont cessé d'utiliser des moyens de contraception parce qu'elles ne pouvaient pas accéder aux cliniques ou aux pharmacies pendant cette période.

Alors pourquoi l'Europe et les États-Unis sont-ils confrontés à un effondrement de la natalité ?

L'une des théories expliquant cette baisse de la natalité est que les gens ont moins de relations sexuelles.

Crédit photo, Marieke Dewitte

Un rapport de l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana, aux États-Unis, a révélé que 40 % des personnes interrogées, quel que soit leur sexe ou leur âge, ont signalé une diminution de leur vie sexuelle pendant la pandémie.

Une enquête de moindre envergure menée en Chine a donné des résultats similaires. En Asie du Sud, une enquête n'a fait état d'aucun déclin.

Marieke Dewitte, psychologue et sexologue à l'université de Maastricht, estime qu'il faut se garder de trop déduire de ces études.

"Les gens réagissent très différemment à la façon dont cette pandémie affecte leur sexualité et leur relation", dit-elle.

"Pour certaines personnes, le stress augmente le désir sexuel et pour d'autres, il tue le désir sexuel".

Ce qui est plus convaincant, c'est le lien établi entre l'économie et les bébés.

Tout au long de l'histoire, dans différents pays, la confiance économique a conduit à une augmentation des naissances et l'incertitude à un déclin.

L'étude sur les projets de fécondité des adultes européens a révélé qu'en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, les personnes qui vivaient dans les régions les plus touchées par le Covid-19 étaient plus susceptibles de reporter la naissance de leurs enfants.

Dans le même temps, un certain nombre de pays d'Europe du Nord plus riches qui ont relativement bien géré la pandémie, comme les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Finlande, ne signalent que peu ou pas de baisse des naissances en décembre ou janvier.

"Un prix élevé"

Tout cela s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large à la baisse des naissances, ce qui inquiète certaines personnes.

À l'avenir, s'il y a moins de personnes en âge de travailler, il y aura moins de recettes fiscales pour payer les retraites et les soins de santé des personnes âgées qui, elles, vivent plus longtemps.

Il existe des solutions à ce problème - augmenter l'âge de la retraite par exemple ou encourager l'immigration - mais elles ont des implications politiques.

De nombreux pays ont essayé de favoriser l'augmentation du nombre de naissances, sans grand succès. Une fois que les taux de natalité diminuent, il est extrêmement difficile de convaincre les femmes d'avoir plus de bébés.

"Après la grande récession de 2009, il y a peut-être eu un certain rebond, mais pas de retour au niveau antérieur", explique le professeur Philip Cohen.

"Il est certain qu'aux États-Unis, les taux de fécondité n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant la récession".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tout au long de l'histoire, la confiance économique a conduit à une augmentation des naissances et l'incertitude à un déclin.

Dans ce contexte, les femmes sont plus âgées lorsqu'elles commencent à penser à avoir des enfants, la fenêtre de temps dont elles disposent pour concevoir est plus courte.

Frederike a l'impression de manquer de temps, mais elle est plus optimiste en ce moment.

Elle envisage de congeler ses ovules ou d'avoir un enfant avec un ami homosexuel - ou peut-être de ne pas avoir d'enfant du tout - et cela lui a donné un sentiment de contrôle.

"Je suis heureuse de faire cela pour protéger les personnes âgées, mais c'est un prix assez élevé".

