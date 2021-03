Environnement : le droit de l'homme qui profite à la nature

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un procès intenté au nom d'un enfant qui voulait nettoyer la pollution locale a eu des répercussions inattendues au Costa Rica.

Plus de 100 constitutions dans le monde ont adopté un droit de l'homme à un environnement sain, qui sert souvent d'outil puissant pour protéger le monde naturel.

L'histoire de l'un des engagements environnementaux les plus importants du Costa Rica ressemble à un conte de fées juridique. Elle a commencé il y a près de 30 ans, avec un jeune garçon qui voulait mettre fin à la pollution dans son quartier, et s'est terminée par une réforme constitutionnelle. L'impact des efforts de ce garçon continue de faire des vagues jusqu'à aujourd'hui.

Tout a commencé en 1992, par un ruisseau traversant une petite ville près de la capitale, San José. En l'absence d'un système approprié de gestion des déchets, les habitants jetaient leurs ordures dans le cours d'eau, ce qui provoquait une accumulation de déchets sur ses rives.

Frustré par cette situation, Carlos Roberto Mejía Chacón, alors âgé de 10 ans, a déposé, avec l'aide de sa famille, un recours contre la municipalité locale auprès de la chambre constitutionnelle du Costa Rica. Selon lui, le fait de permettre l'utilisation de la rivière comme dépotoir violait le droit à la vie, qui exige des conditions de vie adéquates et des cours d'eau protégés et propres.

Un an plus tard, la chambre s'est rangée du côté de Chacón et a ordonné à la municipalité de nettoyer les ordures et de commencer à gérer correctement les déchets des habitants. Mais elle a également pris conscience d'une réalité bien plus profonde.

Un environnement propre et sain est la base même de la vie humaine, tout comme des écosystèmes équilibrés, la biodiversité et d'autres éléments de la nature dont les gens dépendent, ont estimé les juges. Au même titre que l'alimentation, le travail, le logement et l'éducation, un environnement sain dans son ensemble devrait être considéré comme un droit de l'homme.

Cette conclusion remarquable n'a pas seulement établi une nouvelle norme juridique pour les tribunaux du pays, mais a également incité à inscrire le droit de l'homme à un environnement sain dans l'ADN juridique du Costa Rica lors d'une réforme constitutionnelle en 1994, se souvient l'avocate Patricia Madrigal Cordero, qui participait au processus législatif à l'époque.

Depuis lors, le droit constitutionnel a contribué à orienter bon nombre des politiques environnementales du Costa Rica, largement louées - bien que loin d'être parfaites - et s'est répercuté sur le paysage et la culture du pays. "Je pense que le Costa Rica serait différent si nous n'avions pas établi cette relation entre les droits de l'homme et l'environnement", déclare Cordero.

Crédit photo, Katarina Zimmer/BBC Légende image, Le Sud a ouvert la voie en adoptant le droit de l'homme à un environnement sain.

Le droit de l'homme à un environnement sain - qui englobe des écosystèmes propres et équilibrés, une riche biodiversité et un climat stable - reconnaît que la nature est la clé de voûte d'une existence humaine digne, conformément à une multitude de preuves scientifiques établissant un lien entre le bien-être humain et le monde naturel. Les êtres humains dépendent d'écosystèmes florissants qui nettoient l'eau et l'air, produisent des fruits de mer et des pollinisateurs, et absorbent les gaz à effet de serre. La reconnaissance juridique de ce lien peut considérablement renforcer les droits de l'homme.

Mais ce qui est tout aussi important, note M. Cordero, c'est que ce droit constitue une base solide pour protéger la nature elle-même. Dans un contexte d'aggravation de la crise environnementale mondiale, certains juristes ont fait valoir que le droit à un environnement sain constitue une voie juridique essentielle pour la protection du monde naturel, à la fois en encourageant les gouvernements à adopter des lois environnementales plus strictes et en permettant aux tribunaux de tenir les contrevenants pour responsables. En particulier lorsqu'ils sont inscrits dans les constitutions, ces droits sont pris au sérieux par de nombreux systèmes judiciaires et deviennent difficiles à défaire, créant ainsi une force durable qui s'oppose aux intérêts de la protection de la nature.

Mais bien qu'il existe un consensus scientifique clair sur les bienfaits de la nature pour l'homme, l'évolution de la nature en tant que droit de l'homme a été remarquablement inégale dans le monde. Aujourd'hui, de nombreux pays d'Amérique latine vont de l'avant, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord sont quelque peu à la traîne.

Depuis la première mention de ce droit dans la déclaration de Stockholm en 1972 - résultat de la première grande conférence sur l'environnement - quelque 110 pays l'ont reconnu constitutionnellement. Bien que son impact varie d'un pays à l'autre, il a créé un puissant rempart contre une vague croissante de destruction de l'environnement dans de nombreux pays, tels que le Costa Rica, la Colombie et l'Afrique du Sud, et d'autres nations devraient bientôt suivre le mouvement.

Bien sûr, la reconnaissance du droit "n'est pas une baguette magique que nous pouvons utiliser pour résoudre tous nos problèmes", déclare l'avocat spécialiste de l'environnement David Boyd, nommé rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'environnement aux Nations unies. "C'est un catalyseur pour de meilleures actions".

En effet, certaines des recherches de Boyd ont révélé que les pays dont la constitution contient le droit à un environnement sain - ou d'autres mandats environnementaux - ont tendance à avoir des politiques environnementales plus fortes en général. Ils sont également plus susceptibles d'obtenir de meilleurs résultats en matière de développement durable, selon les études de l'économiste Chris Jeffords de l'université d'Indiana en Pennsylvanie. Cela dit, M. Jeffords prévient qu'il est difficile de distinguer la cause de l'effet : les droits eux-mêmes sont-ils à l'origine de ces avantages, ou les pays progressistes en matière d'environnement sont-ils simplement plus susceptibles d'adopter de tels droits ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un grand nombre de pays d'Amérique latine ont adopté ce droit, tandis que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont été plus lents à le faire.

Au Costa Rica, la réponse semble être un peu des deux. Bien qu'un programme de politiques et de législations environnementales ait commencé bien avant 1994 dans le pays, les protections environnementales se sont renforcées depuis que le droit constitutionnel a été officiellement introduit, explique Cordero, qui a été vice-ministre de l'environnement et de l'énergie du Costa Rica de 2014 à 2018. En plus de s'approvisionner à 98 % en énergie provenant de sources renouvelables, le Costa Rica a protégé un quart de ses terres en tant que parcs nationaux ou réserves et a reboisé de vastes étendues de terres autrefois dégradées.

Au fil des ans, la chambre constitutionnelle du pays a entendu des centaines d'affaires concernant ce droit, et a souvent conclu à des violations, indique M. Cordero. Elle a jugé que l'abattage des tortues de mer vertes, une espèce menacée, était inconstitutionnel, de même que l'abattage de l'amandier de montagne, un arbre utilisé par le grand ara vert, une espèce en danger critique d'extinction, interdisant de fait ces deux pratiques. Les moratoires du pays sur l'exploration pétrolière et l'exploitation minière à ciel ouvert sont également le fruit de procès portant sur le droit à un environnement sain, ajoute M. Cordero.

Une carte maîtresse dans les tribunaux

Des affaires similaires se sont déroulées dans de nombreux autres pays d'Amérique latine qui ont adopté ce droit, comme la Colombie, l'Argentine, le Pérou et l'Équateur, explique César Rodríguez-Garavito, spécialiste des droits de l'homme internationaux et du droit de l'environnement à l'université de New York.

Selon Mme Rodríguez-Garavito, ces lois ont également façonné la manière dont les journalistes présentent les questions environnementales - comme un droit auquel les gens ont droit, plutôt que comme une simple considération politique - et ont permis aux mouvements de justice sociale de mobiliser le public, ce qui, en soi, peut dissuader les contrevenants potentiels. Dans les tribunaux, les droits de l'homme agissent comme des cartes maîtresses, générant des arguments juridiques plus puissants que d'autres considérations, comme la liberté économique. Et dans certaines juridictions, comme la Colombie, "si vous pouvez montrer qu'un droit fondamental est en jeu, vous pouvez en fait accélérer l'affaire devant les tribunaux. Les décisions sont donc beaucoup plus rapides", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains juristes affirment que le droit de l'homme à un environnement sain a facilité la protection d'écosystèmes tels que la forêt amazonienne.

À tout le moins, le droit à un environnement sain a contribué à ralentir les processus de destruction de l'habitat, affirme Rodríguez-Garavito - en particulier pendant le boom des matières premières des années 2000, qui a poussé le prix des métaux à des sommets sans précédent, produisant une pression presque insurmontable pour ouvrir les forêts tropicales et d'autres écosystèmes délicats à l'exploitation minière.

"S'il n'y avait pas eu une forte protection constitutionnelle - à la fois des droits environnementaux et des droits des populations autochtones - je suis prêt à parier que ces écosystèmes auraient été pratiquement anéantis", déclare M. Rodríguez-Garavito. Bien sûr, cela ne signifie pas que la nature est suffisamment protégée en Amérique du Sud - la déforestation se poursuit et la région reste la plus meurtrière pour les militants écologistes. Comme pour les autres droits de l'homme, "il y a un déficit de mise en œuvre", note-t-il.

Ce fossé existe également en Afrique du Sud, où le droit est inscrit dans la fameuse constitution progressiste de 1996. Mais le pays reste très inégalitaire, l'air y est parmi les plus pollués du monde et de nombreuses communautés souffrent de maladies respiratoires. À moins que les gens ne saisissent la justice, "vous ne verrez pas ce droit respecté", déclare Pooven Moodley, avocat spécialisé dans les droits de l'homme à Natural Justice, une organisation à but non lucratif qui travaille avec des communautés locales dans toute l'Afrique pour fournir un soutien juridique sur les questions de justice environnementale. Si, jusqu'à présent, peu de communautés ont saisi la justice pour ce droit, cela commence à se produire de plus en plus, dit-il. "C'est absolument essentiel, car c'est quelque chose auquel nous pouvons nous référer, quelque chose que nous pouvons [utiliser pour] contester d'autres lois ou pratiques - que ce soit par les gouvernements ou les secteurs privés."

Crédit photo, Alamy Légende image, L'Afrique du Sud a adopté ce droit, mais il reste un "déficit de mise en œuvre", avec des problèmes environnementaux persistants tels que la pollution.

Dans l'île de Fidji, dans le Pacifique, qui a adopté le droit en 2013, la loi n'a pas encore été utilisée dans les tribunaux, peut-être parce que les gens - en particulier les groupes politiquement marginalisés - ne connaissent toujours pas leurs droits ou ne peuvent pas se permettre le processus juridique coûteux, dit Kiji Vukikomoala, un avocat qui coordonne l'Association du droit environnemental de Fidji. Mais son organisation a récemment constaté un regain d'intérêt de la part des communautés désireuses de porter ces affaires devant les tribunaux, dit-elle. "Au fur et à mesure que les impacts augmentent... Je pense que nos citoyens seront de plus en plus nombreux à réfléchir sérieusement à la possibilité de contester un grand nombre de ces questions et le manque de mise en œuvre ou d'application par le gouvernement."

Affiner le droit

Jusqu'à présent, le droit a probablement eu le plus d'impact en Amérique latine et dans d'autres pays du Sud, dont l'Inde et les Philippines, où les tribunaux ont eu tendance à être plus proactifs que les gouvernements dans la réparation des dommages environnementaux, explique Mme Rodríguez-Garavito.

L'Europe, en revanche, a été plus lente à réagir. Dans la poignée de pays européens qui ont adopté le concept, celui-ci semble avoir moins d'impact sur les tribunaux, peut-être parce que leurs politiques environnementales sont généralement plus fortes, explique Laurence Gay, spécialiste du droit des droits de l'homme au Centre national français de la recherche scientifique à l'université d'Aix-Marseille.

Lire aussi :

En Slovénie, par exemple - un pays où la verdure est abondante et les programmes de recyclage étendus - la droite a peut-être influencé certaines des politiques environnementales du pays. Mais son principal effet a été de façonner la mentalité du pays à l'égard de la nature, comme en témoigne son système éducatif, qui comprend des programmes complets sur la durabilité, explique l'ambassadrice Sabina Stadler Repnik, représentante permanente auprès des Nations unies à Genève. "La partie éducative de ce droit, je pense, est plus importante [et où] nous pouvons obtenir plus à long terme que de simplement aller devant les tribunaux et de plaider pendant des années et des années."

Et dans certains pays européens, lorsque ces droits ont été adoptés pour la première fois, de nombreux juges ont d'abord débattu de la question de savoir si les droits environnementaux constitutionnels étaient de simples manifestes politiques, explique Gay. Mais de plus en plus, "les juges dans un nombre croissant de pays ont tendance à rejeter ces positions et à reconnaître les effets contraignants [du droit]".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En Slovénie, l'un des principaux résultats de l'adoption de ce droit a été le renouvellement de l'engagement du pays en faveur de la durabilité.

Par exemple, dans un procès très médiatisé sur le climat en Norvège, des groupes environnementaux ont fait valoir que l'autorisation de forages pétroliers dans l'Arctique était inconstitutionnelle. La Cour suprême a jugé que l'État avait effectivement l'obligation de protéger les citoyens contre les dommages environnementaux. Toutefois, la Cour a jugé que les permis de forage ne portaient pas atteinte à ce droit, notamment parce que l'État ne devrait pas être responsable des émissions provenant du pétrole qu'il exporte.

La France, cependant, a fait un pas de plus. La loi sur le "devoir de vigilance", introduite en 2017, rend les entreprises responsables de la prévention des violations des droits de l'homme ou de l'environnement tout au long de leur chaîne d'approvisionnement, explique Sebastién Mabile, avocat spécialisé dans l'environnement au sein du cabinet de services juridiques Seattle Avocats, basé à Paris.

De toute évidence, le droit à un environnement sain nécessite quelques ingrédients supplémentaires pour bien fonctionner, notamment la volonté de le faire respecter et des systèmes judiciaires libres de toute influence politique - des éléments dont ne bénéficient pas les 110 pays qui ont ce droit. Les droits de l'homme sont plus efficaces lorsqu'ils sont associés à d'autres droits constitutionnels et à des lois qui permettent aux gens de saisir les tribunaux et d'obtenir des informations sur leurs droits, ajoute M. Jeffords.

Et la protection de l'environnement doit aller de pair avec d'autres droits de l'homme, ajoute M. Moodley, pointant du doigt les gouvernements qui ont expulsé des communautés autochtones de zones protégées au nom de la conservation. Pourtant, lorsqu'ils sont utilisés correctement, comme en Amérique latine, les droits constitutionnels peuvent protéger les droits de l'homme ainsi que la nature - et sans entraver le développement économique ; le Costa Rica est considéré comme un pays à revenu moyen supérieur, dont les principales exportations sont l'électronique, les logiciels et l'écotourisme.

D'autres pays envisagent d'adopter prochainement le droit à un environnement sain, soit dans leur constitution, soit dans leur législation générale, notamment l'Algérie, la Gambie, le Chili, le Canada et l'Écosse. Mais certains des pays les plus riches du monde - comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et le Japon - doivent encore l'envisager officiellement. Pendant ce temps, Boyd continue de plaider pour une reconnaissance au niveau des Nations unies, ce qui pourrait obliger davantage de pays à la reconnaître et à la renforcer, et créer des moyens de tenir les pays responsables sur la scène internationale.

On dit souvent que les droits de l'homme trouvent leur origine dans des injustices. La Déclaration des droits de l'homme des Nations unies, adoptée en 1948, est née des cendres de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, ses auteurs ne pouvaient pas prévoir une crise environnementale mondiale, ni l'abondance des recherches scientifiques démontrant l'importance de la nature pour le bien-être humain. Mais ces documents sont censés évoluer vers l'avant et s'adapter aux nouvelles menaces qui pèsent sur les personnes qu'ils gouvernent. "Si nous continuons sur la voie actuelle, nous aurons de gros problèmes du point de vue des droits de l'homme", déclare Boyd. "Si nous ne nous levons pas et ne prenons pas réellement les mesures que nous savons nécessaires et réalisables pour protéger et restaurer notre belle planète."

