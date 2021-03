Mars: une grande quantité d'eau pourrait être enfermée sur la planète

Les résultats ont été discutés lors de la 52e conférence sur les sciences lunaires et planétaires et sont publiés dans la revue Science.

Il y a plus de quatre milliards d'années, Mars était plus chaude et plus humide, avec peut-être une atmosphère plus épaisse. L'eau coulait dans les rivières, creusant des canaux dans la roche, et s'accumulait dans les cratères d'impact.