Conseils pour les coureurs débutants

il y a 8 minutes

Peut-être avez-vous décidé de vous mettre à la course à pied pour la première fois ?

L'année dernière, pendant les périodes de confinement dues à la pandémie de coronavirus, les applications de fitness telles que Strava et Freeletics ont enregistré une augmentation du nombre de personnes les utilisant.

Mais comment se lancer ? Et quels sont les points sur lesquels vous devez vous concentrer ?

Radio 1 Newsbeat s'est entretenu avec Cara Meehan, entraîneur personnel, sur les choses à faire et à ne pas faire pour rejoindre le monde des coureurs.

Les Sénégalais remplissent le littoral pour marcher, faire du jogging, courir et faire du sport le premier jour des mesures allégées contre le coronavirus (COVID-19) à Dakar.

N'essayez pas de courir plus vite que les autres.

"Ne vous comparez pas aux autres. Vous devrez vous arrêter, marcher un peu et vous faire dépasser par les autres, mais c'est tout à fait normal".

"Beaucoup de nouveaux coureurs se lancent à fond, puis se sentent un peu mal dans leur peau parce qu'ils doivent s'arrêter. Mais il s'agit de ralentir le rythme pour pouvoir continuer plus longtemps."

Alez-y petit à petit

"Vous ne deviendrez pas Mo Farah après une semaine de course", dit Cara.

Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création d'un plan et l'engagement "de ne pas vous en détourner".

"Pour commencer, trois courses par semaine seraient probablement l'idéal. Augmentez la cadence. La première course, vous pouvez vous reposer un peu à mi-chemin. Puis la fois suivante, vous pouvez aller un peu plus loin et vous reposer. Vous devez aussi continuer à marcher."