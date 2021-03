AstraZeneca: L'agence européenne déclare que le vaccin d'Oxford est "sûr et efficace"

L'Allemagne, la France et l'Italie figurent parmi les pays qui ont interrompu la distribution du vaccin par mesure de précaution.

Une étude menée par l'autorité européenne de réglementation des médicaments conclut que le vaccin Covid-19 d'Oxford-AstraZeneca est "sûr et efficace" et que ses avantages l'emportent sur ses risques.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé jeudi les pays à continuer d'utiliser le vaccin et doit publier vendredi les résultats de sa propre étude sur la sécurité du vaccin.

Qu'a dit exactement l'EMA ?

Emer Cooke, directeur exécutif de l'agence, a déclaré lors d'une conférence de presse : "Il s'agit d'un vaccin sûr et efficace.

"Ses avantages pour la protection des personnes contre le Covid-19 avec les risques associés de décès et d'hospitalisation l'emportent sur les risques possibles."

Lundi, les trois plus grands pays membres de l'UE - l'Allemagne, la France et l'Italie - ont déclaré qu'ils attendaient les résultats de l'enquête de l'EMA avant de décider de reprendre ou non la diffusion du vaccin.