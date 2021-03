Vaccins Covid-19 : pourquoi les brevets ne sont-ils pas libérés pour être produits en masse ?

María Elena Navas

BBC News Mundo

il y a 21 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'OMS, 75 % des vaccins contre le covid administrés jusqu'à présent l'ont été dans 10 pays développés.

L'histoire semble se répéter : une confrontation ouverte entre ceux qui soutiennent les droits de propriété intellectuelle sur les médicaments et ceux qui exigent l'accès à des médicaments moins chers pour sauver des vies.

Cela s'est déjà produit en 1998, lorsque l'Afrique a été frappée par l'épidémie de VIH et que plusieurs gouvernements du continent ont exigé le retrait des brevets des entreprises pharmaceutiques afin d'obtenir les médicaments susceptibles de prévenir le sida et d'éviter des décès.

Les pays riches, où sont basées les entreprises pharmaceutiques qui ont produit ces médicaments, ont refusé.

Et il a fallu dix ans pour que les médicaments antirétroviraux coûteux - qui étaient disponibles dans les pays développés depuis 1996 - atteignent les pays à faible revenu à un prix abordable pour tous.

Maintenant, avec la pandémie de covid-19, cela se reproduit.

Plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire demandent à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - l'organisme qui régit les accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce - une dérogation à ces droits afin que les vaccins covid-19 puissent être produits en masse et à un prix abordable.

Les pays riches, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse et les nations européennes, s'opposent à la proposition, présentée par l'Afrique du Sud et l'Inde et soutenue par des dizaines de pays en développement.

Ils font valoir que ces brevets sont nécessaires pour encourager la recherche et le développement de médicaments.

Seulement 10 pays

Jusqu'à présent, seuls quelques pays à revenu élevé semblent avoir accès à ces inoculations.

L'OMS a annoncé début février que quelque 200 millions de vaccins contre le covid-19 ont été administrés. Mais 75 % de ces vaccinations, note l'organisation, ont été effectuées dans 10 pays riches.

Gavin Yamey, professeur de santé mondiale et de politique publique à l'université Duke, aux États-Unis, affirme que quelque 130 pays, où vivent plus de 2,5 milliards de personnes, n'ont pas reçu un seul vaccin.

"Il est extrêmement déprimant de voir comment les nations riches ont vidé les rayons. Les vaccins sont arrachés en disant 'moi d'abord' et 'juste moi' et ce n'est pas seulement très injuste, c'est aussi une terrible attitude de santé publique", confie l'expert à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quelque 130 pays, où vivent plus de 2,5 milliards de personnes, n'ont pas reçu un seul vaccin.

En effet, les experts affirment que pour stopper cette pandémie mondiale, une réponse mondiale est nécessaire, car il est impossible de mettre fin à la crise si seuls quelques pays font vacciner massivement leurs populations.

C'est pourquoi des propositions ont été avancées pour que les entreprises pharmaceutiques suspendent temporairement leurs brevets sur les vaccins et partagent leur savoir-faire technologique afin de mettre fin à ce que les experts appellent "l'apartheid des vaccins".

Que sont les brevets ?

Les brevets protègent la propriété intellectuelle d'un produit afin qu'il ne puisse pas être copié.

Dans l'industrie pharmaceutique, lorsqu'un médicament est découvert et développé, l'entreprise fait breveter sa découverte afin que personne d'autre ne puisse le fabriquer.

Cela lui permet de contrôler les prix et la production, ce qui peut conduire à des prix élevés et à des médicaments inaccessibles aux plus pauvres.

L'une des propositions visant à accélérer la production de vaccins, conçue par l'OMS, est le programme C-TAP (Pooled Access to Technology against covid-19).

Il s'agit d'un mécanisme mondial de partage volontaire des connaissances, des données et de la propriété intellectuelle des technologies de santé pour la lutte contre le covid.

Le C-Tap a été créé par l'OMS en juin 2020 et une quarantaine de pays y sont abonnés, mais comme l'explique Raquel Gonzalez, responsable des relations extérieures de l'organisation Médecins sans frontières (MSF), à la BBC Mundo, le programme n'a eu jusqu'à présent que très peu d'écho.

"À ce jour, aucune technologie n'a été partagée. Rien n'a été partagé. En d'autres termes, le portefeuille de produits dans le C-Tap est à zéro", dit Gonzalez.

"Il s'agissait d'une initiative qui permettrait indirectement une augmentation de la fabrication, notamment dans les pays en développement, mais il n'y a pas eu de réponse de l'industrie pharmaceutique, qui est dans ce cas le détenteur du brevet", ajoute M. Gonzalez.

L'autre moyen d'inciter les entreprises pharmaceutiques à partager leurs technologies est celui soumis par l'Afrique du Sud et l'Inde à l'Organisation mondiale du commerce pour suspendre les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins pendant la durée de la pandémie.

L'objectif, explique Raquel Gonzalez, est de faciliter le transfert de technologies et de connaissances scientifiques afin que les pays en développement puissent augmenter la production de vaccins et les rendre accessibles à leurs populations.

"Ce que l'Inde et l'Afrique du Sud disent, c'est qu'il existe des laboratoires pharmaceutiques et des usines de production qui pourraient être mis en place si les connaissances étaient partagées. Si l'on ne partage pas les connaissances à l'heure actuelle, les seules entreprises qui peuvent fabriquer le vaccin sont celles qui détiennent le brevet", explique-t-il.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les brevets permettent aux entreprises pharmaceutiques de contrôler le prix et la production de leurs vaccins.

Mais les pays à haut revenu s'opposent à cette proposition, arguant que la suspension des brevets entravera l'innovation scientifique en décourageant les investisseurs privés de s'engager dans l'industrie.

Ils soulignent que la réglementation actuelle, qui permet aux fabricants de médicaments de conclure des accords bilatéraux avec les producteurs de médicaments génériques, est "suffisamment souple pour faire face à une urgence de santé publique".

"Je pense que la PI (propriété intellectuelle) est un élément fondamental de notre industrie", a indiqué en mai Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca, lors d'une conférence de presse consacrée à la création du C-Tap.

"Et si vous ne protégez pas la propriété intellectuelle, personne n'est incité à innover", a-t-il ajouté.

Les critiques soulignent toutefois que les entreprises pharmaceutiques ont reçu des milliards de dollars de fonds publics, principalement des États-Unis et de l'Europe, pour le développement de vaccins contre le covid, et qu'elles doivent donc partager leur technologie.

Un rapport publié en février dans la revue médicale The Lancet montre que les producteurs de vaccins ont reçu quelque 10 milliards de dollars (+ de 5513 milliards FCFA) de fonds publics et à but non lucratif pour financer leurs vaccins.

Et ce chiffre, selon le rapport, est peut-être sous-estimé car une grande partie des données sur ces projets n'est pas publique.

Mais il indique que les cinq plus grandes sociétés pharmaceutiques ont reçu chacune entre 957 millions (527 milliards FCFA) et 2,1 milliards de dollars (+ de 1157 milliards FCFA).

Et en échange de ce financement, indique le rapport, les pays à haut revenu ont pu obtenir des contrats pour recevoir suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de leur population.

Toutefois, l'industrie pharmaceutique souligne que ce ne sont pas les brevets qui sont à l'origine des pénuries de vaccins dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

"Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas le problème", affirme Thomas Cueni, responsable de la Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM), qui représente les principaux producteurs de vaccins.

"Les goulets d'étranglement (dans la production de vaccins) sont la capacité, le manque de matières premières, le manque d'ingrédients. Et cela a à voir avec les connaissances", a-t-il indiqué lors d'une conférence de l'OMS sur l'administration des vaccins, il y a quelques jours.

Crédit photo, EPA Légende image, Selon la FIIM, les brevets ne sont pas l'obstacle à l'accélération de la production de vaccins, mais plutôt la pénurie d'ingrédients et de capacités de production.

Selon la FIIM, "l'augmentation sans précédent de la fabrication de vaccins, passant de zéro à des milliards de doses en un temps record, a entraîné des pénuries qui ont eu un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en vaccins".

Obstacles techniques et juridiques

Selon les experts, même si elle était obtenue, une suspension temporaire des brevets ne suffirait pas à accélérer l'accès mondial aux vaccins.

"Je ne pense pas que la suspension des brevets soit la solution", déclare à BBC Mundo Rory Horner, professeur au Global Development Institute de l'université de Manchester (Angleterre), qui a mené des recherches sur l'industrie pharmaceutique en Inde et en Afrique subsaharienne.

"Les vaccins sont des produits beaucoup plus complexes à fabriquer que les autres médicaments", explique-t-il.

"Dans les années 1980, avant la mise en place de la protection des brevets, les laboratoires pouvaient copier un médicament en laboratoire et le vendre pour une fraction du prix en Inde. C'était un processus relativement simple.

"Mais pour produire un vaccin, il faut la coopération de la société qui l'a inventé et des informations sur les différents processus et étapes de la fabrication du produit", explique l'expert.

Cela concerne principalement la production des nouveaux vaccins ARN-messagers "complexes" produits par Pfizer et Moderna, qui ont déjà été approuvés.

Pour que les laboratoires des pays à revenu faible ou intermédiaire puissent produire des vaccins contre le covid, ils ont besoin d'un savoir-faire technique, qui est souvent conservé comme un secret commercial des sociétés pharmaceutiques, et d'un accès aux informations sur la sécurité, qui sont souvent protégées comme des données confidentielles de la société qui détient le brevet.

"Nous parlons d'obstacles techniques, ainsi que d'obstacles juridiques, qui empêchent la production à grande échelle de vaccins contre le covid", explique le professeur Horner à BBC World.

Mais ceux qui demandent la levée des droits de propriété intellectuelle affirment qu'il existe des laboratoires et des entreprises dans les pays à revenu moyen et faible qui ont la capacité de produire ces vaccins.

"En fait, tous les pays n'ont pas de capacité de production, mais de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, comme l'Inde et le Pakistan, pourraient en avoir", affirme Raquel Gonzalez de MSF.

"Disons que si nous avons la recette de la fabrication d'un vaccin, il faudra logiquement un certain temps jusqu'à ce qu'une usine de production soit construite et que la matière première soit obtenue. S'il y a actuellement, pour ne citer qu'un chiffre, 10 usines de production, si la technologie et les connaissances sont partagées, peut-être que dans cinq mois, il y aura 15 usines de production", explique-t-elle à BBC Mundo.

Crédit photo, EPA Légende image, AstraZeneca a conclu un accord bilatéral avec le Serum Institute en Inde pour produire son vaccin.

En effet, le transfert de technologie prendra du temps et le temps est ce qui manque avec la pandémie de covid-19.

Accords bilatéraux ou Covax ?

Certains experts estiment qu'une solution consiste à établir davantage d'accords bilatéraux - tels que ceux conclus par AstraZeneca et Novavax avec le Serum Institute en Inde, et par Johnson & Johnson avec Aspen Pharmacare en Afrique du Sud - pour produire leurs vaccins et les distribuer aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Mais le professeur Rory Horner estime qu'il faudra plus que des accords bilatéraux pour accélérer l'accès aux vaccins covid-19.

"En termes de production, (ces accords) seraient utiles, mais il s'agit aussi d'améliorer l'approvisionnement, l'achat et la distribution des vaccins", explique l'expert à BBC World.

"Le fait que les vaccins soient distribués de manière aussi inéquitable ne résulte pas de la capacité de fabrication dans le monde, mais de la manière dont certains pays ont pu acheter et accéder à ces vaccins en premier."

Selon M. Horner, la solution réside dans Covax, le mécanisme créé par l'OMS en 2020 pour permettre un accès mondial aux vaccins et améliorer la distribution dans les pays à faible revenu.

Mais le projet s'est heurté à des difficultés car, bien que les pays développés aient donné de l'argent à Covax, ils ont également acheté toutes les doses de vaccin et Covax n'a pas pu atteindre son objectif de livraison de vaccins aux pays à faible revenu.

"Idéalement, Covax ne disposera pas seulement de l'argent des pays riches, mais aussi des doses, des droits et de l'accès prioritaire à ces doses que les pays riches ont thésaurisés", explique l'expert de l'université de Manchester.

"Covax est un programme extraordinaire qui a dû évoluer dans un contexte très difficile, donc s'il peut aller de l'avant, ce serait une chose vraiment bénéfique", ajoute-t-il.

Le professeur Gavin Yamey, de l'université de Duke, est du même avis : "Il s'agit d'une pandémie mondiale et nous avons besoin d'une réponse globale qui inclut la vaccination sur toute la planète, et Covax est un mécanisme essentiel pour y parvenir.

"Mais nous devons faire beaucoup plus pour résoudre cet apartheid vaccinal", dit-il.

