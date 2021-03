Pourquoi nous allons vers une pénurie de caoutchouc, cet étonnant matériau nécessaire ?

Frank Swaine

BBC Future

il y a 22 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le caoutchouc naturel est une ressource cruciale en raison de son large éventail de propriétés : de son élasticité à sa résistance à l'eau.

Le caoutchouc naturel est un matériau exceptionnellement solide, flexible et extrêmement étanche.

Il fournit les pneus de nos voitures, les semelles de nos chaussures, les joints d'étanchéité des moteurs et des réfrigérateurs, et isole les fils et autres composants électriques.

Il est utilisé dans les préservatifs et les vêtements, les ballons de sport et les humbles élastiques.

Au cours de l'année écoulée, elle a joué un rôle clé dans la pandémie, dans les équipements de protection individuelle utilisés par les médecins et les infirmières du monde entier.

En fait, le caoutchouc est considéré comme un produit tellement important qu'il figure sur la liste des "matières premières critiques" de l'Union européenne.

Malheureusement, certains signes indiquent que le monde est peut-être en train de s'épuiser en caoutchouc naturel. Les maladies, le changement climatique et la chute des prix mondiaux ont mis en péril les stocks de caoutchouc naturel.

Cela a incité les scientifiques à chercher une solution avant qu'il ne soit trop tard.

Mais comment une matière première aussi importante a-t-elle pu être mise en danger ?

L'offre mondiale de caoutchouc naturel - environ 20 millions de tonnes par an - est produite presque entièrement par de petits agriculteurs divisés qui exploitent des parcelles de terre dans les forêts tropicales.

Des millions de ces travailleurs gravitent dans les plantations de Thaïlande, d'Indonésie, de Chine et d'Afrique de l'Ouest, où ils enlèvent soigneusement l'écorce des arbres pour en extraire une sève blanche et laiteuse qui est ensuite moulée en feuilles et séchée au soleil.

Au total, ces agriculteurs fournissent 85 % de l'approvisionnement mondial en caoutchouc naturel.

Mais cet approvisionnement fragile est menacé. Originaire de la forêt tropicale brésilienne, l'hévéa (Hevea brasiliensis) n'est plus cultivé à des fins commerciales dans le pays en raison de la prévalence du mildiou sud-américain, un agent pathogène catastrophique qui a anéanti l'industrie du caoutchouc du pays dans les années 1930.

Des contrôles de quarantaine stricts ont permis de contenir la maladie en Amérique du Sud pour le moment, mais son arrivée en Asie est considérée comme presque inévitable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La majeure partie du caoutchouc naturel provient d'Asie du Sud-Est, mais les bas prix poussent de nombreux agriculteurs à la faillite.

Pendant ce temps, les agriculteurs d'autres régions du monde sont confrontés à des agents pathogènes locaux tels que la maladie de la pourriture blanche des racines et d'autres maladies qui sont apparues dans des plantations de palmiers à huile voisines.

Le changement climatique laisse également des traces : la production de caoutchouc de la Thaïlande a été touchée par des sécheresses et des inondations ces dernières années, et cette dernière catastrophe a également propagé des microbes pathogènes dans toutes les régions om on le cultive.

La demande croissante de caoutchouc et la pénurie d'approvisionnement devraient être une bonne nouvelle pour les agriculteurs, car elles rendraient la culture du caoutchouc plus rentable.

Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas.

Le prix du caoutchouc

Le prix du caoutchouc est fixé par le lointain Shanghai Futures Exchange, où les courtiers spéculent sur la valeur du caoutchouc aux côtés de l'or, de l'aluminium et du carburant.

"Le prix n'a rien à voir avec le coût de production", déclare Robert Meyer, cofondateur du négociant en caoutchouc Halcyon Agri.

En raison de cet arrangement, le prix du caoutchouc par tonne peut varier trois fois d'un mois à l'autre et, ces dernières années, il est resté très bas.

Cette situation compromet encore davantage l'approvisionnement en caoutchouc. "Le calcul que font les petits agriculteurs est que le revenu est égal au prix multiplié par le volume", explique Meyer.

Crédit photo, Wendy Johnson/Alamy Légende image, Cet arbre est la clé de notre vie.

La faiblesse des prix oblige les agriculteurs à surexploiter leurs arbres pour obtenir plus de caoutchouc, ce qui affaiblit les plantes et les rend plus sensibles aux maladies.

Elle a également découragé la plantation de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui sont en fin de vie commerciale, et de nombreux agriculteurs ont carrément abandonné les plantations.

Eleanor Warren-Thomas est une chercheuse de l'université de Bangor, au Pays de Galles, qui a étudié la dynamique des plantations de caoutchouc.

"L'huile de palme et le caoutchouc naturel donnent le même argent par unité de terre, mais la main-d'œuvre requise est plus importante pour le caoutchouc", explique-t-elle.

"Comme le prix du caoutchouc est en baisse, les agriculteurs délaissent la production de caoutchouc pour vendre le bois à court terme, et cultivent plutôt le palmier à huile."

L'offre et la demande

Tous ces facteurs signifient que le monde est maintenant à un point où l'offre de caoutchouc naturel ne suit pas la demande.

Fin 2019, le Conseil international tripartite du caoutchouc a averti que l'offre mondiale accusera un déficit d'un million de tonnes en 2020, soit environ 7 % de la production. Peu après, la pandémie a commencé.

La demande a chuté immédiatement et les kilomètres parcourus - la principale mesure de la demande de caoutchouc - ont diminué à mesure que les pays imposaient des quarantaines.

Mais le caoutchouc s'est vite rétabli. "La demande a dépassé les prévisions les plus optimistes", affirme M. Meyer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le caoutchouc naturel est obtenu en retirant soigneusement l'écorce de l'arbre et en recueillant la sève blanche.

À leur sortie de confinement, les citoyens chinois ont acheté un très grand nombre de véhicules neufs en raison des inquiétudes concernant la sécurité sanitaire dans les transports publics.

Et des tendances similaires sont attendues dans le reste du monde.

"Depuis lors, la demande a éclipsé l'offre", indique M. Meyer. "Il y a maintenant une grave pénurie (de caoutchouc) à destination, et les stocks des fabricants de pneus sont très bas."

Bien que le caoutchouc synthétique puisse être produit à partir de produits pétrochimiques, le caoutchouc naturel possède des propriétés uniques que les produits synthétiques ne peuvent égaler : de même que les gants en latex naturel sont plus résistants à la déchirure que les gants en nitrile, les pneus d'avion utilisent du caoutchouc naturel en raison de sa grande élasticité et de sa résistance à la chaleur, qui peut s'accumuler en raison de la friction lors de l'atterrissage.

Une partie du problème réside dans le fait que les travailleurs migrants chargés d'extraire le caoutchouc ne peuvent toujours pas traverser les frontières, de sorte que les arbres ne sont pas récoltés.

Et les usines qui transforment le caoutchouc en produits utilisables ont arrêté leur production pendant plusieurs mois au printemps de l'année dernière.

Problèmes structurels

Mais le plus gros problème est que les pénuries sont le résultat de problèmes structurels profonds qui ne sont pas faciles à résoudre.

D'où la recherche de mesures d'urgence susceptibles de nous sauver d'une crise du caoutchouc.

La réponse évidente serait : planter plus d'arbres. Lorsque la pénurie de caoutchouc commencera à se faire sentir et que les prix augmenteront, les agriculteurs seront incités à couper la forêt tropicale et à planter davantage d'hévéas.

Bien que les plantations de palmiers à huile aient fait l'objet de beaucoup plus d'attention, les plantations d'hévéas peuvent être tout aussi préjudiciables à la perte de biodiversité, selon Mme Warren-Thomas.

La flambée des prix provoquée par la demande croissante en Chine en 2011 a entraîné une déforestation massive en Asie du Sud-Est, les gouvernements ayant libéré des terres forestières pour le développement afin de tirer parti de cette tendance.

Rien qu'au Cambodge, les plantations de caoutchouc sont responsables d'un quart de la déforestation totale. Toutefois, il faudra un certain temps avant que ces arbres soient prêts à être récoltés, car le processus de croissance dure sept ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le caoutchouc a joué un rôle crucial dans cette pandémie, notamment pour les équipements de protection des travailleurs de la santé.

Nous pourrions également essayer d'extraire davantage de caoutchouc des plantations existantes. "En Indonésie, il y a une énorme opportunité d'augmenter les rendements", déclare Katrina Cornish, professeur de matériaux bio émergents à l'université d'État de l'Ohio aux États-Unis.

"Ils cultivent les mêmes clones que la Thaïlande et la Malaisie mais les rendements sont beaucoup plus faibles, la gestion des cultures pourrait donc être meilleure. Les dégâts immédiats pourraient être atténués grâce aux arbres existants."

Une option consiste à appliquer de l'éthéphon sur les arbres, un produit chimique qui stimule la production de sève de latex. Mais si l'on en applique trop, cela peut tuer l'arbre, c'est pourquoi les agriculteurs hésitent à l'utiliser.

Adieu à l'Hevea brasiliensis ?

Une autre option consiste à oublier l'Hevea brasiliensis une fois pour toutes.

"L'augmentation de la production doit être garantie par des alternatives, pas par l'hévéa", affirme M. Cornish.

L'université d'État de l'Ohio fait partie du Programme d'excellence pour les alternatives au caoutchouc naturel (PENRA), un partenariat industriel visant à éviter la crise imminente. Là-bas, les chercheurs étudient quelles plantes pourraient être utilisées pour remplacer l'hévéa.

L'une des plantes étudiées est le Taraxacum kok-saghyz, cultivé par les Russes lorsque l'approvisionnement en caoutchouc asiatique était menacé pendant la Seconde Guerre mondiale (les États-Unis ont également expérimenté cette plante comme culture d'urgence du caoutchouc).

"Mais ne l'appelez pas pissenlit russe", prévient Cornish. "Il est originaire du Kazakhstan, ils sont assez contrariés par ça."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pissenlit kazakh

Le pissenlit kazakh produit environ un dixième de la quantité de caoutchouc par hectare (0,4 et 0,5 hectares) que les hévéas et est extrait en écrasant et en pressant ses racines. Mais il est prêt à être récolté en trois mois, et produit une grande quantité de graines, ce qui permet de le replanter facilement et d'augmenter la production.

L'année dernière, l'institut de recherche allemand Fraunhofer ISC a dévoilé un pneu appelé Biskya, abréviation allemande de Biomimetic Synthetic Rubber.

Fabriqué à partir de caoutchouc de pissenlit, l'entreprise affirme qu'il présente une plus grande résistance à l'usure que le caoutchouc traditionnel.

À l'université d'État de l'Ohio, M. Cornish et ses collègues développent des variétés et des techniques de culture - y compris l'hydroponie et les fermes verticales - pour aider à faire du caoutchouc de pissenlit une réalité commerciale.

Selon leur système, les racines de pissenlit remplies de sève peuvent être récoltées cinq fois par an.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts nous avertissent que nous sommes confrontés à une crise imminente.

Le guayule, un arbuste qui pousse dans les déserts le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, suscite également de l'intérêt.

Affamés de caoutchouc pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont brièvement fait pression pour la production de guayule. Bien qu'il soit chimiquement similaire au caoutchouc naturel, il ne contient pas les protéines à l'origine des allergies au latex.

Dans le cadre du projet d'urgence sur le caoutchouc, une petite armée de scientifiques et de travailleurs s'est démenée pour cultiver 13 000 hectares de guayule, qui devaient bientôt produire environ 400 tonnes de caoutchouc par mois.

Il faut deux ans pour que le buisson produise sa première récolte, mais on peut ensuite l'écimer (tailler les branches supérieures) et passer à une récolte annuelle.

Toutefois, à la fin de la guerre, le programme a été abandonné, car le caoutchouc asiatique à bas prix est revenu sur le marché.

Aujourd'hui, seules deux entreprises produisent du caoutchouc de guayule à des fins commerciales, dont Yulex, qui propose une combinaison de plongée fabriquée en partie à partir de guayule et commercialisée par l'entreprise textile Patagonia.

Le fabricant de pneus Bridgestone entretient une parcelle expérimentale de 114 hectares de guayule en Arizona, qui a produit ses premiers pneus en 2015.

Elle a reçu l'aide du géant pétrolier italien Eni, qui entretient une autre parcelle d'essai de guayule en Sicile.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des pneus aux gants en passant par les bottes... le caoutchouc est partout.

L'urgence d'accroître ces efforts intérimaires ne fera que croître. La demande mondiale de caoutchouc naturel continuera de croître, en particulier à mesure que les pays en développement s'enrichissent.

"Les voitures représentent la plus grande partie du marché du caoutchouc et si chaque famille africaine se retrouve avec deux véhicules, cela représente une énorme quantité de caoutchouc", explique M. Cornish.

Il y a des signes de changement : de nombreux gros acheteurs de caoutchouc - dont Bridgestone, Continental et Goodyear - ont rejoint la Plate-forme mondiale pour le caoutchouc naturel durable, qui interdit l'achat de caoutchouc cultivé sur des terres récemment déboisées.

Meyer fait maintenant campagne pour un prix minimum fixe pour le caoutchouc. À l'instar des systèmes de commerce équitable pour le café et le cacao, cela garantirait les moyens de subsistance des petits agriculteurs des pays en développement et contribuerait à renforcer l'approvisionnement en caoutchouc.

"Je ne fais pas cela pour m'enrichir ou être riche pendant encore un trimestre ou deux (...) Je dois penser à long terme."

"Ce que je recherche, c'est un approvisionnement durable, qui ne soit pas incompatible avec la conscience humaine".

M. Warren-Thomas a ajouté : "nous devons aider les petits agriculteurs à faire de leur mieux, les rendre résistants aux variations de prix - améliorer les systèmes de productivité et leur permettre de cultiver des cultures secondaires. En fin de compte, l'intensification de la déforestation de ces cultures de rente est une mauvaise nouvelle pour le climat, la biodiversité et les populations, et doit faire l'objet d'une réflexion approfondie".

Légende image, "En fin de compte, la poursuite de la déforestation de ces cultures de rente est une mauvaise nouvelle pour le climat, la biodiversité et les personnes, et il faut y réfléchir soigneusement", avertit M. Warren-Thomas.

Toutefois, l'arrivée du mildiou sud-américain en Asie pourrait remettre en question ces préoccupations.

"Il suffit de penser à l'agrile du frêne, à la graphiose, au phénomène du dendroctone du pin... on peut perdre une espèce, un milliard d'arbres, et on ne peut pas se contenter de remplacer 40 millions de tonnes de caoutchouc quand tout le lot meurt en un an", avertit M. Cornish.

Selon M. Cornish, si au moins 10 % du caoutchouc utilisé dans le monde provenait de sources alternatives, il serait possible de les augmenter en cas d'urgence.

L'Arizona compte à lui seul environ 3 millions d'hectares de terres désertiques propices à la culture du guayule.

M. Cornish considère la crise du caoutchouc comme une occasion unique d'attirer des investissements dans ces solutions de remplacement.

"Nous avons assez de graines de pissenlit pour mettre en place 40 hectares de ferme verticale, et 3 000 hectares de guayule, mais nous avons besoin de fonds pour cela", souligne-t-il.

"Nous avons besoin que ces milliardaires s'impliquent. Je suis déterminé à l'obtenir avant de mourir. Nous devons faire en sorte que ça marche. Les conséquences pour le monde développé en cas d'échec des cultures sont inimaginables."

Regarder :