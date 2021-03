Covid-19 : quels sont les effets secondaires les plus courants des vaccins et pourquoi est-il normal d'en avoir ?

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est possible d'avoir un léger mal de tête après la vaccination. Il disparaît généralement en 2 ou 3 jours.

Il est normal de ressentir des effets secondaires légers après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus, et cela peut même être un signe de l'efficacité du vaccin.

Après la vaccination, une certaine fièvre, des malaises, des courbatures, des douleurs ou de la fatigue peuvent survenir. Chaque personne peut ressentir l'un de ces symptômes, une combinaison de ceux-ci, ou aucun.

Mais ces effets secondaires disparaissent généralement en quelques heures ou quelques jours.

"La maladie est bien pire que la grande majorité des effets secondaires des vaccins. Les vaccins sauvent des vies avec un degré de protection élevé", déclare à la BBC Mundo le virologue Julian Tang de l'université de Leicester, au Royaume-Uni.

Les experts recommandent d'être vigilant après avoir reçu le vaccin car, en cas de réaction allergique grave, celle-ci se produit dans les minutes et les heures qui suivent l'inoculation.

Ce dernier point, cependant, s'avère assez improbable.

Selon une étude menée par des spécialistes du Massachusetts General Hospital de Boston, aux États-Unis, la prévalence d'une réaction anaphylactique se situe entre 2,5 et 11,1 cas par million de doses du vaccin Pfizer, par exemple.

Et la plupart de ces cas se produisent chez des patients ayant des antécédents d'allergies.

Cette statistique peut varier légèrement en fonction du type de population ou de vaccin, mais elle donne une idée de la probabilité de développer une réaction allergique.

Dans quelle mesure est-il fréquent de développer des effets secondaires, et pourquoi les experts considèrent-ils que c'est quelque chose de normal et qu'il ne faut pas s'en inquiéter ?

Réaction naturelle de l'organisme

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est courant de ressentir des effets secondaires et c'est souvent un signe que le système immunitaire réagit bien.

"Il est difficile de donner des chiffres précis sur la probabilité de développer un effet secondaire léger, car chaque population ou individu réagit différemment", explique M. Tang.

Au Royaume-Uni, l'un des pays les plus avancés dans la campagne de vaccination, une personne sur dix subit un effet secondaire léger.

Mais cela, insistent les experts, est "tout à fait normal".

"Le vaccin, comme un virus, n'est rien d'autre qu'un agent étranger qui provoque une réaction de l'organisme et la production d'anticorps", explique à BBC Mundo le docteur Josefina Lopez, qui participe à la campagne de vaccination à Madrid, en Espagne.

"Pour se protéger, le corps génère une réponse inflammatoire. Et cela peut faire monter la température et provoquer des douleurs et un inconfort. C'est un processus normal qui peut se produire avec n'importe quel vaccin, et pas seulement avec les vaccins contre le coronavirus", ajoute le spécialiste.

Pour vous donner une idée, une réponse inflammatoire peut également apparaître avec quelque chose d'aussi commun qu'un coup ou une blessure.

"L'inflammation est un phénomène que le corps subit également lors d'un choc violent sur le genou après une chute. Ensuite, vous ressentez une douleur, une rougeur et un gonflement de la zone", explique à BBC Mundo le professeur Wilbur Chen, de la faculté de médecine de l'université du Maryland, aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'un des effets secondaires possibles est une gêne dans le bras vacciné.

En ce sens, il est normal "de s'attendre à d'éventuels effets indésirables non seulement d'un vaccin, mais aussi d'un médicament ou même d'un aliment. Considérez ces réactions comme l'indication commune que le vaccin fonctionne. Tout symptôme disparaît généralement dans les 2 ou 3 jours", dit Chen.

Quand les effets secondaires peuvent-ils apparaître ?

Nous ne sommes vaccinés que depuis quelques mois, ce qui signifie que les études sont constamment mises à jour.

"Les effets indésirables chez les personnes plus jeunes peuvent être plus perceptibles, ce qui n'implique pas la gravité", précise M. Lopez.

En effet, "les personnes âgées connaissent généralement une détérioration de la réponse immunitaire qui est normale avec l'âge", explique Wilbur Chen.

Dans les vaccins qui nécessitent deux doses, comme Moderna de Pfizer ou Sputnik V, il semble que l'on ait tendance à ressentir certains effets secondaires après avoir reçu la deuxième dose.

"La première dose génère une réponse immunitaire moyenne et la deuxième dose la renforce. C'est pourquoi la deuxième dose génère une réponse plus robuste et est davantage associée à l'apparition d'effets secondaires", confie à BBC Mundo le Dr Andrew Badley, de la Mayo Clinic aux États-Unis.

Tang prévient également que le type de symptômes peut être amplifié par la perception du patient.

"De nombreux patients, nerveux ou anxieux à l'idée de se faire vacciner, peuvent ressentir une légère douleur et la signaler comme plus importante qu'elle ne l'est. La psyché joue également un rôle", explique l'expert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes âgées ont tendance à ressentir moins d'effets secondaires que les jeunes.

Que faire si vous ressentez des symptômes ?

"Dans mon cas, lorsque j'ai été vacciné avec le composé AstraZeneca/Oxford, j'ai eu un peu de fièvre et je me suis senti un peu malade et j'ai simplement pris du paracétamol", révèle Julian Tang.

Les anti-inflammatoires tels que le paracétamol ou l'ibuprofène peuvent contribuer à atténuer les effets secondaires des vaccins, mais il est recommandé de consulter un médecin avant de les prendre.

Il n'est pas recommandé de prendre ces médicaments avant de se faire vacciner à titre préventif.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) conseillent d'appliquer un gant de toilette propre et humide et de bouger et exercer le bras vacciné pour soulager toute gêne éventuelle.

Si vous avez une légère fièvre, il est conseillé de boire beaucoup de liquide et de vous habiller légèrement.

