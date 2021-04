10 choses que vous devez savoir sur le pain

Légende image, Un pain rond sur les mains d'un homme.

Pour beaucoup de gens, la boulangerie est devenue un passe-temps productif pendant le confinement. Pour fêter cela, nous vous proposons dix faits savoureux à assimiler sur notre aliment de base le plus fiable et le plus croustillant.

1. Le premier boulanger pourrait avoir vécu il y a environ 100 000 ans

Jusqu'à très récemment, nous pensions que le pain avait dû apparaître avec la première agriculture céréalière à grande échelle, il y a environ 10 000 ans. Mais un anthropologue canadien a découvert une grotte au Mozambique contenant des pierres à battre, avec des grains sauvages encore incrustés dedans, qui remontent à 100 000 ans. Ça, c'est un "bloomin' old bloomer" (une incroyable vieille piste).

2. Des miches de pain entières ont été conservées à Pompéi.

Lors de l'émission "The Food Programme" sur Radio 4, Nathan Myhrvold, auteur de "Modernist Bread", s'est penché sur l'histoire du pain. Il décrit comment, dans le cas de Pompéi et d'Herculanum, on trouve non seulement des fresques contenant des peintures de pain, mais aussi de "véritables miches de pain qui ont été carbonisées et conservées" il y a des siècles dans les cendres volcaniques du Vésuve. L'un de ces pains, datant du 1er siècle après J.-C., porte même le cachet du fabricant encore visible.

Légende image, Mains d'un boulanger pétrissant une pâte.

3. Les Romains de l'Antiquité avaient du pain blanc

Nous savons que les Romains avaient du pain blanc car Pline l'Ancien - général, homme d'État et scientifique - a écrit un livre intitulé "Histoire naturelle", qui documente les méthodes de production du pain. Nathan explique : "Pline a écrit qu'ils tamisaient le pain pour obtenir une farine plus blanche. Mais la plupart des pains romains étaient fabriqués à partir de céréales assez pauvres par rapport aux normes d'aujourd'hui - l'hydratation n'étant pas très élevée, nous pensons - et il s'agissait donc d'un pain assez dense."

Toutefois, il admet que, malgré cela, un pain romain "était probablement délicieux" car ils disposaient de sel, d'huiles et de toutes sortes de choses pour parfumer leur pâte, y compris, selon Pline, du jus de raisin, du cumin, du fenouil et même de la graisse de lard.

4. Il y a eu des émeutes du pain à Londres au 18ème siècle.

Les émeutes du pain de 1795 et 1796 étaient des éruptions prolongées de désordre déclenchées par la pénurie et le prix élevé de la nourriture, en particulier du pain, dues en grande partie à la pression économique de la guerre de la Grande-Bretagne avec la France révolutionnaire. En octobre 1795, le carrosse du roi George III est pris d'assaut alors qu'il se rendait à l'ouverture officielle du Parlement par des manifestants réclamant apparemment "la paix" et "du pain".

5. Il existe des peintures de Jésus mangeant des bretzels.

Dans le cadre de ses recherches sur l'histoire du pain, Nathan a examiné des peintures représentant cet aliment à travers les âges. Il a appris que, depuis les années 1500, "il existe des peintures allemandes de la Cène montrant le Christ et les apôtres assis devant un repas de bretzels".

Légende image, Variétés de pains de différentes cultures.

6. Les baguettes françaises ne sont pas aussi traditionnelles que nous le pensons

La plupart d'entre nous présumeraient probablement que la baguette est le produit de traditions boulangères rurales de longue date. Or, la baguette est en fait un pain urbain du 20e siècle, et pas du tout un pain traditionnel de France. Nathan explique que c'est sa taille qui est révélatrice : "En France, une baguette pèse généralement 250 grammes. Au XIXe siècle, que ce soit au Royaume-Uni ou en France, le pain était une source importante de calories. Pour survivre en ne mangeant que du pain, il fallait manger un demi-kilogramme à un kilogramme par personne et par jour. Vous ne rentrez pas à la maison avec de toutes petites baguettes. En fait, les miches du 19e siècle étaient énormes."

7. La première "ciabatta" (galette de pain) a été fabriquée dans les années 1980.

Tout comme la baguette est une invention moderne, la ciabatta italienne l'est aussi. Ce pain blanc et oblong a été créé en 1982 par un boulanger de Vérone, en Italie, en réponse à la popularité de la baguette française. Et comment le savons-nous ? Parce que le boulanger qui l'a inventé a déposé une marque de commerce !

8. Mme Beeton avait une recette pour un "sandwich au pain grillé".

Le "Book of Household Management" de l'écrivain culinaire Isabella Beeton, publié en 1861, contenait la recette d'un sandwich au pain grillé. L'indice est vraiment dans le nom : placez un morceau de pain grillé froid entre deux fines tranches de pain et de beurre, et assaisonnez avec du sel et du poivre. NB : n'essayez pas de manger sans avoir un grand verre d'eau à portée de main.

9. Une pression de jus d'ananas fait des merveilles pour la pâte à pain

Légende image, Ananas : un excellent complément à la pâte à pain.

Tresser du pain, comme le "challah" juif, peut être délicat. Il est facile d'obtenir un produit fini mal formé en étirant l'un des brins plus que les autres. Nathan s'est rendu compte que la solution se trouvait dans son bol à fruits. Ajoutez une goutte ou deux de jus d'ananas à votre pâte - ou tout autre fruit contenant une enzyme qui dissout les protéines, comme le kiwi ou la papaye - et tresser votre pain devient un jeu d'enfant.

10. Il n'est pas nécessaire de pétrir