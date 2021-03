Le selfie nu est-il une nouvelle forme d'art ?

Crédit photo, Alamy Légende image, Image d'une femme représentée sur un tableau d'art.

"Amour, luxure, plaisir, désir, beauté, étude anatomique, expression de soi, égoïsme... Les pulsions derrière l'envoi de nus sont nombreuses. Créer des nus et les partager semble faire partie de la nature humaine." C'est ainsi que commence Karla Linn Merrifield, dans la première contribution à une nouvelle anthologie intitulée Sending Nudes. Ce recueil de poèmes, d'histoires et de mémoires sur le sujet examine de près l'habitude contemporaine - et apparemment intemporelle - de partager des images de la nudité humaine.

L'idée est venue à la rédactrice Julianne Ingles après qu'une nouvelle intitulée "Send Nudes" (Envoyer des nus) ait été soumise pour une anthologie précédente sur laquelle elle travaillait. "J'ai pensé que [le sujet] pouvait être exploré, que d'autres personnes auraient des histoires et des poèmes à raconter", explique Julianne Ingles.

Crédit photo, Alamy Légende image, Dans le portrait de l'amiral Andrea Doria réalisé par Bronzino en 1530, le sujet a choisi de se faire représenter sous la forme musclée et presque nue du dieu de la mer Neptune.

"L'envoi de nus" est plus que jamais un sujet d'actualité, principalement parce que la facilité de prendre, de reproduire et de partager des images nues a suscité des inquiétudes sur tout, du porno vengeur aux sex-tapes de célébrités, en passant par les images privées piratées et les sextos d'adolescents. Mais depuis l'avènement des smartphones, l'envoi de nus s'est également normalisé incroyablement vite : toute femme qui a utilisé une application de rencontre au cours de la dernière décennie aura probablement été invitée à partager des photos de nus à une vitesse qui fait lever les sourcils.

Mais Ingles me rappelle que l'envoi de nus n'est pas vraiment nouveau : "quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai envoyé des nus à quelqu'un - c'était avant Internet, donc c'était des Polaroids". C'est juste que c'était une activité privée, dont on parlait peu, plutôt qu'une partie intégrante des rencontres numériques et de la vie contemporaine.

Sa prévalence croissante en tant que phénomène n'est ni une "bonne" ni une "mauvaise" chose, selon M. Ingles et les auteurs de Sending Nudes. Si le potentiel de coercition, d'abus et de honte est élevé, le sexting peut être un moyen amusant et consensuel de développer l'intimité. En période de pandémie, c'est aussi devenu une nécessité pratique pour beaucoup - un moyen d'entretenir le feu sexuel, malgré la distance forcée.

Les œuvres d'art de notre époque ?

On peut soutenir qu'une plus grande ouverture et une diminution de la pudeur à l'égard des corps humains normaux et réels ont aussi des effets positifs. Mais peu de gens qui envoient des nus font preuve de réalisme. Les selfies nus séduisants sont généralement mis en scène et soigneusement cadrés, bien que souvent dans les limites d'une chambre à coucher ou d'une salle de bains ; ils sont habillés et déshabillés. Posées et soigneusement éclairées, recadrées et filtrées pour être flattées, elles sont conçues pour l'appréciation imaginaire du spectateur. De cette façon, les selfies nus font-ils partie d'une lignée de représentations de nudité qui remonte à l'histoire de l'art ?

On peut certainement affirmer que le selfie - y compris le selfie nu - est l'œuvre d'art de notre époque. On estime que plus d'un million de selfies sont pris chaque jour : l'autoportrait rencontre l'autopromotion. Nous sommes plus conscients que jamais non seulement de notre propre image, mais aussi de la façon dont nous la présentons, c'est-à-dire comment nous nous présentons aux yeux du spectateur extérieur. Et nulle part ailleurs, la manipulation n'est aussi minutieuse que dans la photo de nu.

Le monde de l'art prend de plus en plus note de la forme du selfie. En 2017, la Saatchi Gallery de Londres a ouvert une exposition, "From Selfie to Self-Expression" (Du selfie à l'expression de soi), traçant la ligne entre les autoportraits traditionnels jusqu'à l'humble cliché pris avec un téléphone portable, de Rembrandt et Van Gogh jusqu'à Kim Kardashian et Barack Obama. "Tout peut être de l'art si le créateur le poursuit avec suffisamment de conviction et de cohérence", a commenté Nigel Hurst, PDG de la Saatchi Gallery. "Nous ne disons pas que le diaporama d'un adolescent s'essayant à diverses poses est aussi significatif qu'une œuvre de Rembrandt, mais le monde de l'art ne peut ignorer ce phénomène."

Crédit photo, Alamy Légende image, Egon Schiele fait partie des artistes qui, au début du XXe siècle, ont tourné leur regard vers leur propre corps, même si leurs représentations étaient rarement flatteuses.

La même année, le Sexting Art Festival s'est tenu à la Littlefield Gallery de Brooklyn. Les organisateurs voulaient remédier au manque de conversation, d'analyse ou d'exposition du "large spectre de travaux" que constitue le sexting, en le présentant sous toutes ses formes, visuelles et autres.

En 2016, la National Portrait Gallery a organisé une exposition intitulée "Exposed : The Naked Portrait" (Exposé : Le portrait nu), qui a révélé à quel point il est devenu acceptable - voire même à la mode - que des célébrités se dénudent pour leurs propres "selfies" professionnels - des portraits photographiques "révélateurs" et "honnêtes" réalisés par des artistes comme Annie Leibovitz, David Bailey, Norman Parkinson, Mario Testino et Polly Borland.

L'omniprésence du "selfie nu" n'est que la dernière étape de notre relation en constante évolution avec l'image nue. Des plantureuses déesses de la fertilité aux dieux grecs héroïques, le corps humain nu a été recréé dès que nous avons su tailler la roche.

Si, dans la Grèce antique, c'est la forme masculine musclée et bien proportionnée qui était célébrée, à la Renaissance, l'attention s'est portée sur les femmes. Les figures masculines idéalisées et sexy tirées des mythes ou de la Bible continuent d'occuper l'imagination des artistes (pensez au David de Michel-Ange ou aux représentations d'Adam), mais un nouveau penchant se manifeste pour le nu féminin allongé.

Les artistes ont rendu le nu "respectable" de diverses manières : ils ont peint des déesses ou des figures bibliques comme des images anonymes et généralisées de la "beauté", plutôt que des portraits de femmes spécifiques ou identifiables. Peintes dans des poses soi-disant modestes, les mains délicatement placées pour dissimuler théoriquement leurs organes génitaux, elles faisaient également preuve d'idéalisme et non de réalité : pas de poils pubiens ici.

Mais aussi rares et légitimes qu'ils soient, ces nus ont aussi - inévitablement - une charge érotique. Ces femmes nues et allongées invitent les yeux du spectateur - supposé masculin - à parcourir leurs courbes. De nombreuses idées bien ancrées sur ce à quoi ressemble la sexualité féminine - une certaine passivité langoureuse, à la fois timide et avenante - sont codifiées ici.

Crédit photo, Alamy Légende image, Le premier "selfie nu" réalisé par une artiste féminine serait l'autoportrait nu avec collier d'ambre de Paula Modersohn-Becker (1906).

Bien sûr, l'intention érotique des nus avant le XXe siècle était presque toujours celle des peintres masculins qui s'adressaient à des acheteurs masculins fortunés. Dans son essai "Ways of Seeing" (Manières de voir), publié en 1972 et qui a eu une influence considérable, le critique d'art John Berger affirme que, historiquement, "les hommes regardent les femmes. Les femmes se regardent regarder... L'observateur de la femme est lui-même un homme : la femme observée. Ainsi, elle se transforme en objet - et plus particulièrement en objet de vision : une vue". Il le prouve en examinant le nu féminin de face dans l'art européen : le sujet féminin, peint par un artiste masculin, s'offre en tant qu'objet, pour être regardé par des hommes hétérosexuels. Pendant des centaines d'années, les femmes n'ont pu voir que des représentations extérieures de leur sexe, filtrées par le regard masculin, et ont donc intériorisé cette façon de se regarder.

Des nus qui ont un rôle à jouer

J'ai demandé à Frances Borzello, historienne de l'art et auteure de "The Naked Nude", s'il existait des exemples de nus antérieurs au 20e siècle exprimant la volonté des femmes, par exemple des portraits d'elles-mêmes commandés par une épouse ou une maîtresse afin de plaire à un partenaire ou un amant ou de le séduire. "Je ne sais pas", répond-elle. "Ils n'en feraient guère la publicité, mais on peut supposer que cela a dû se produire - occasionnellement !

Elle évoque "La Maja desnuda" de Goya : un nu d'une franchise célèbre, qui regarde sans retenue le spectateur. Non pas que le modèle ait commandé ou possédé sa propre image - on pense que le tableau a été réalisé pour la collection privée de nus d'un homme - mais les historiens de l'art ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait au moins d'un portrait explicite et réaliste d'un sujet féminin spécifique et consentant, qui aurait pu être l'amant de Goya. "Les traits frappants sont à l'opposé des traits fades et souvent flous du nu idéal", explique M. Borzello.

Crédit photo, Tschabalala Légende image, Les collages érotiques en techniques mixtes de Tschabalala ont une esthétique proche du selfie.

Tous ces autoportraits nus ont été peints au cours de la première décennie du XXe siècle et ont donné le ton pour le reste du siècle. Ces peintures ont été possibles, écrit Borzello dans "Le complètement nu", parce que ces artistes n'avaient "personne d'autre à qui répondre qu'à eux-mêmes... Ces portraits nus ne suivent aucune tradition. Ils sont nouveaux. Ils rendent le privé public. Et ils ont laissé un héritage".

Le modernisme a continué à tuer efficacement le nu couché idéalisé, tandis que des images plus désordonnées et plus compliquées de corps nus proliféraient. Tant dans les autoportraits nus des artistes que dans les portraits nus d'autres personnes, la préoccupation pour les aspects moins pittoresques du corps est restée ascendante - des formes brisées de Picasso à la chair grumeleuse de Lucian Freud.

Mais l'histoire du nu du XXe siècle est aussi celle des femmes, enfin capables de se peindre elles-mêmes. Le premier "selfie nu" d'une artiste féminine serait l'autoportrait nu avec collier d'ambre de Paula Modersohn-Becker, réalisé en 1906, dans lequel elle se peint enceinte, bien qu'elle ne le soit pas. Il s'agit d'une prise de vue imaginative qui traite de l'identité féminine, et non du regard masculin.

Pour de nombreuses femmes artistes, la création de leur propre version du nu devient un moyen de récupérer l'image stéréotypée de la femme dans les traditions masculines de l'histoire de l'art occidental. L'œuvre de Florine Stettheimer, "A Model" (Nude Self-Portrait), datant de 1915, fait un clin d'œil au traditionnel nu couché : Stettheimer se peint avec un sourire complice, offrant son propre bouquet de fleurs colorées comme un tour de magie - une riposte active au célèbre nu d'Edouard Manet, Olympia, datant de 1863, à l'air peu impressionné, qui met en scène une prostituée blanche à qui un serviteur noir apporte des fleurs de la part d'un prétendant.

Pour les femmes, autant que pour les hommes - peut-être même plus, puisqu'elles tentaient activement de contrer des centaines d'années d'aérographie artistique de leurs corps - les autoportraits nus se sont attachés à transmettre des vérités gênantes sur ce que c'est que d'avoir un corps. Du portrait chargé de symboles de Frida Kahlo sur sa propre fausse couche aux rouleaux de chair en gros plan de Jenny Saville et aux peintures de masturbation de Tracey Emin, le "selfie nu" est devenu véritablement sans filtre.

Mais si le pendule s'est éloigné de la notion de nu idéalisé dans la culture occidentale, il a fini par revenir, mais sous une nouvelle forme. Que ce soit dans la publicité, la culture pop ou la pornographie, le corps nu est désormais défini par son attrait en tant qu'objet monétisable. Et c'est un paradigme qui a été mis en pièces par le pop art, le post-modernisme et au-delà. En général, l'art contemporain a plus tendance à utiliser un corps nu idéalisé pour critiquer les attitudes à l'égard du sexe, de la pornographie et de la consommation qu'à les imiter purement et simplement - bien que l'on puisse pardonner aux spectateurs des photos super brillantes de Jeff Koons, qui mettaient en scène des scènes de pornographie douce avec sa femme de l'époque, la star de films pour adultes Ilona Staller (alias La Cicciolina), de penser le contraire.

Les tapisseries d'Erin M. Riley recréent de manière explicite des selfies nus, à partir d'images réelles trouvées en ligne.

Crédit photo, Erin M. Riley Légende image, Les tapisseries d'Erin M. Riley recréent de manière explicite des selfies nus, à partir d'images réelles trouvées en ligne.

Cependant, certaines images de nudité ont canalisé l'érotisme d'une manière vraiment radicale. Prenons l'exemple des photographies en noir et blanc de Robert Mapplethorpe représentant des homosexuels nus, dont lui-même, se livrant à des actes sexuels et BDSM, qui ont provoqué un tel tollé que la Corcoran Gallery de Washington DC a annulé une exposition de ces photos en 1989. À l'époque, il était choquant de mettre en lumière une telle perversion ; aujourd'hui, la controverse s'est estompée et Mapplethorpe fait l'objet de rétrospectives majeures et respectables.

Le langage de la nudité sur smartphone

Quant à l'avènement du selfie nu facilité par les smartphones, la question est la suivante : comment avons-nous absorbé ce langage et cette grammaire de la nudité ? C'est une question que les artistes explorent certainement, en recréant les angles de caméra, les poses et les moues rapprochées, les sous-vêtements partiellement baissés sur les murs des galeries.

Ghada Amer brode des œuvres qui, sous leurs fines surfaces, recréent les poses codifiées - la main sur les fesses saillantes, la bretelle de soutien-gorge tirée timidement, le regard invitant par-dessus l'épaule - du selfie nu. Les collages mixtes de Tschabalala Self assemblent des images exagérées de corps féminins noirs qui témoignent de la manière dont ils peuvent être à la fois sexuellement autonomes et grossièrement sexualisés dans la culture visuelle contemporaine. "Les fantasmes et les attitudes qui entourent le corps des femmes noires sont à la fois acceptés et rejetés dans ma pratique", dit-elle. Le travail d'Erin M Riley recrée explicitement des selfies nus, mais les immortalise dans des tapisseries. S'inspirant d'images réelles qu'elle trouve en ligne, elle ajoute des détails tels qu'un téléphone portable reflété dans un miroir ou l'angle familier de la caméra à main, qui regarde le corps vers le bas.

Certains artistes sont allés plus loin, en utilisant littéralement les posts Instagram d'autres personnes. David Trullo a transformé en carreaux de salle de bains des posts Instagram d'hommes se photographiant presque nus dans des miroirs de salle de bains. Dans le même temps, pour sa série New Portraits, le peintre/photographe controversé Richard Prince a laissé des réponses suggestives sous les selfies Instagram des gens, souvent ceux de jeunes femmes aux poses sexy (si ce n'est entièrement nues), puis a agrandi et imprimé les posts. Mais si la série se voulait une sorte de commentaire satirique sur la façon dont nous sommes tous obsédés par l'élaboration de nos propres images séduisantes de nous-mêmes - et par le fait de les donner gratuitement à quiconque se donne la peine de regarder - cela a été en grande partie occulté par le fait qu'il a coopté et profité des images de femmes sans leur consentement.

L'une d'entre elles, Zoë Ligon, a déclaré à ArtNet qu'elle pensait que l'œuvre "ressemblait plus à du porno de vengeance et à du harcèlement qu'à autre chose" ; expliquant qu'elle avait survécu à des abus sexuels dans son enfance et que ses "selfies sexy" étaient un moyen de se réapproprier son image sexualisée, elle a dit qu'elle se sentait "violée" par l'utilisation que Prince en faisait. La question de l'appropriation des photos de femmes par Prince a été portée à l'attention du grand public lorsque le mannequin Emily Ratajkowski a écrit sur l'achat d'une des œuvres de Prince en utilisant un post de son Instagram, dans le cadre d'un article puissant et largement partagé sur le manque de contrôle de sa propre image l'année dernière.

Si l'œuvre de Prince met involontairement en lumière des questions très sérieuses sur la manière dont le selfie peut être approprié de manière contraire à l'éthique, il est également clair qu'il s'agit d'un média qui mérite une interrogation artistique. Il s'agit d'une nouvelle forme de communication et de présentation de soi, saisissante et épineuse, qui est, après tout, purement visuelle. Néanmoins, en transposant ce langage visuel dans un nouveau support ou contexte, les artistes réfléchissent à la fonction première du nu privé et la suppriment activement : ils ne cherchent pas à exciter le spectateur. "Honnêtement, je ne connais pas d'artistes qui admettraient qu'ils titillent intentionnellement", déclare Borzello.

Crédit photo, David Trullo Légende image, Dans son travail, David Trullo a transformé des posts Instagram d'hommes se photographiant presque nus dans des miroirs de salle de bains en carreaux de salle de bains...

Mais le selfie nu, dans son état le plus pur, a-t-il le potentiel d'être une nouvelle forme d'art ? Mme Ingles le pense. "Absolument, je pense que cela peut être une forme d'art", dit-elle. "C'est agréable de voir cette pensée et cette réflexion, de ne pas simplement prendre une photo - les gens prennent le temps de faire l'éclairage, votre coiffure et votre maquillage. Cela montre que la personne se respecte."

Ce qui nous ramène à la formulation de Berger selon laquelle, lorsqu'une femme s'imagine à travers les yeux du spectateur extérieur, masculin, elle "se transforme en un objet... de vision : une vue". Cinquante ans plus tard, les femmes sont toujours plus jugées sur leur apparence que les hommes, et la tyrannie de ce regard masculin internalisé persiste. Mais il semble également que toute personne engagée dans la culture numérique visuelle - toute personne postant des selfies et en particulier toute personne envoyant des nus - participe aujourd'hui activement à se transformer en objet de vision.