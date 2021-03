Jack Ma: Pourquoi le milliardaire fondateur d'Alibaba a-t-il disparu pendant trois mois ?

il y a 47 minutes

Le milliardaire chinois, Jack Ma, est presque devenu l'homme le plus riche de Chine. Il a disparu brusquement en novembre, à la veille d'un nouveau succès commercial.

La société "Alibaba" que Jack Ma a fondée est passée d'un simple site de vente en ligne, qu'il gère depuis son appartement, à l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde.

Aujourd'hui, il compte 800 millions d'acheteurs dans le monde, ainsi que des services de stockage de données électroniques et d'intelligence artificielle.

Le géant de la technologie est connu pour sa présence médiatique, ses positions audacieuses et ses activités sociales alors qu'il organise des fêtes pour ses employés.

Discours controversé

L'entreprise cherche à révolutionner le secteur bancaire en Chine, en s'éloignant du système et des méthodes de travail des institutions traditionnelles.

Le 24 octobre, le Groupe Ant se préparait à Shanghai à lancer la plus grande offre publique mondiale en bourse.

Et il y a ceux qui ont parlé de la possibilité de le liquider.

Ces déclarations ont mis en colère les dirigeants du système bancaire du pays, et l'affaire a semblé atteindre le président Xi Jinping.

Ma et ses collègues ont été immédiatement convoqués à une réunion. L'introduction en bourse, annoncée par le groupe Ant, a été suspendue. Les prix des actions des sociétés "Ma" à Al-Borsa ont baissé, car elles ont perdu 76 milliards de dollars (+de 41 billions 912 milliards 785 millions FCFA) de leur valeur.

On pense que le président Xi Jinping est personnellement intervenu dans le cas de Jack Ma

"Il semble que" Ma "ait franchi la ligne rouge, qui définit" ce qui se dit et ce qui se fait "en Chine sous la houlette de Xi Jinping, explique Christina Bottrop, une analyste spécialisée dans les affaires chinoises et ayant précédemment interviewé le milliardaire.

Et "Ma" est réapparu le 20 janvier 2021, prononçant un discours via un clip vidéo lors d'un événement caritatif.

"On dirait qu'il a décidé de sortir du chemin, c'est ce qu'il devait faire", déclare Bottrop.

Le secteur technologique au sens large

Le régulateur a annoncé le mois dernier qu'il avait infligé une amende à 12 entreprises, dont Tencent et Baidu, sur plus de 10 accords qui, selon lui, enfreignaient les règles antitrust. C'est peut-être une indication de l'escalade des mesures pour inclure le secteur de la technologie à une plus grande échelle.