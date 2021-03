La Finlande, le pays le plus heureux du monde en période de pandémie de coronavirus

il y a 25 minutes

Pour la quatrième année consécutive, la Finlande a été sacrée pays le plus heureux du monde.

Pour la quatrième année consécutive, la Finlande a été sacrée "pays le plus heureux du monde", selon un rapport publié vendredi.

Et pourtant, 2020 a été une année pleine de défis, avec la pandémie de coronavirus qui a fait plus de deux millions de morts et a paralysé une grande partie de la planète.