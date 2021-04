Comment votre odorat renseigne-t-il sur votre état général de santé ?

il y a 58 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux femmes en train d'humer des fleurs

Barrie Smith a appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson à la cinquantaine, mais 18 ans avant que le diagnostic ne soit posé, il a développé un symptôme très étrange et permanent.

Un jour, il a détecté "une forte odeur de fumée, comme des fils brûlés", dit-il.

Depuis lors, il n'a plus jamais rien senti. À l'époque, déconcerté, le médecin de Smith a attribué la perte de son odorat à sa plongée sous-marine, car la plongée profonde est connue pour provoquer parfois des troubles de l'odorat.

Si seulement le médecin avait raison.

La perte de l'odorat peut avoir des origines sinistres autres que la plongée sous-marine, et dans le cas de Smith, cela s'est avéré. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens attribueraient automatiquement la perte de l'odorat au Covid-19, mais c'est aussi un symptôme courant des maladies neuro-dégénératives, notamment la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer.

Des recherches ont montré que jusqu'à 38 % des personnes souffrant de sclérose en plaques et près de la moitié des personnes âgées atteintes de démence présentaient des signes de perte d'odorat cinq ans auparavant. Dans la maladie de Parkinson, 45 à 96 % des patients présentent des troubles de l'odorat.Pendant des années, la perte de l'odorat - ou anosmie comme on l'appelle aussi - a été largement ignorée en tant que marqueur de maladies telles que la maladie de Parkinson, mais aujourd'hui, certains scientifiques pensent que son utilisation comme outil de diagnostic pourrait présenter de grands avantages.Les pathologies telles que la maladie de Parkinson est présente dans la zone olfactive du cerveau bien avant les autres zones, et on pense que c'est la raison pour laquelle Smith a perdu son odorat 18 ans avant son premier tremblement. Un test olfactif précis aurait pu identifier sa maladie près de deux décennies avant son diagnostic officiel, ce qui lui aurait donné beaucoup plus de temps pour ralentir la progression de la maladie.A lire absolument sur BBC Afrique :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude menée sur des personnes agées établit un lien entre les attentes de la vie des personnes et leur sens de l'odorat.

Predict-PD est l'une de ces initiatives. Selon Alastair Noyce, maître de conférence clinique à l'université Queen Mary de Londres, qui dirige le projet, celui-ci a mis au point un test olfactif appelé Scratch and Sniff. Il s'agit d'un test rapide qui présente au patient six odeurs que nous rencontrons couramment dans la journée, sur la base d'une liste plus large de 40 odeurs.L'espoir est que les données recueillies puisse être utilisées pour prédire qui va développer la maladie de Parkinson, ce qui pourrait conduire à de nouveaux traitements précoces susceptibles d'empêcher la progression de la maladie ou de la ralentir. Et comme 0,45 à 3,4 % des personnes (selon le test) ne sont apparemment pas conscientes de leur propre perte d'odorat, des outils tels que Predict-PD pourraient aider les gens à l'identifier.Le problème est que ces tests sont actuellement coûteux. "Le test olfactif standard coûte en moyenne 25 £ [34,88 $] à réaliser, mais seulement quelques pence à produire", explique M. Noyce. Si le coût n'est peut-être pas un obstacle pour les nombreuses cliniques privées qui utilisent les tests olfactifs comme outil de diagnostic, il limiterait son utilité pour les systèmes de santé publics aux ressources limitées.Bien entendu, les troubles de l'odorat ne se développent pas uniquement à la suite de maladies neuro-dégénératives. Environ 19 % de la population présente une forme de dysfonctionnement olfactif, 0,3 % perdant totalement son odorat (anosmie) et 19,1 % souffrant d'une capacité réduite à détecter les odeurs (hyposomie). Des études récentes ont révélé que la perte de l'odorat peut être liée à des troubles de la santé mentale tels que la dépression, la schizophrénie et la dystonie, un trouble du mouvement dans lequel les muscles d'une personne se contractent de manière incontrôlée.

Une étude de 2016 a révélé que les hommes (mais pas les femmes) présentant des symptômes de dépression avaient également tendance à avoir un mauvais odorat, tandis que ceux qui se sentaient seuls étaient généralement moins bons pour identifier différentes odeurs. D'autres recherches ont établi un lien entre un odorat défectueux et une mortalité accrue, suggérant qu'il pourrait être une "sonnette d'alarme" pour le vieillissement ou la maladie. Une étude portant sur plus de 2 200 personnes âgées de 71 à 82 ans a révélé que les personnes ayant un mauvais odorat avaient 46 % de risques supplémentaires de mourir sur une période de dix ans par rapport aux personnes ayant un odorat normal. Mais comment se fait-il que l'odorat puisse avoir un lien aussi puissant avec notre santé ?Carl Philpott, professeur de rhinologie et d'olfactologie à l'université d'East Anglia, pense qu'il pourrait y avoir un lien avec ce que nous mangeons. D'après ses recherches, "un tiers des patients souffrant d'une perte d'odorat surconsomment et un autre tiers des patients sous-consomment", dit-il. Une alimentation saine étant l'un des piliers d'une bonne santé, il est facile de comprendre pourquoi cela entraînerait une augmentation de la mortalité.

Même une amélioration modeste peut améliorer considérablement la vie des patients.M. Philpott affirme que "notre odorat représente plus de 70 %" des saveurs que nous percevons (bien que la proportion exacte soit contestée), ce qui pourrait expliquer pourquoi la perte de ce sens peut affecter l'appétit d'une personne. Cela correspond à l'expérience personnelle de Clara O'Brien, une neuropsychiatre clinique indépendante qui aide les personnes atteintes de maladies neurologiques et de lésions cérébrales."L'odorat joue un rôle important dans la vie des patients ; beaucoup d'entre eux perdent le plaisir d'activités qui font partie intégrante de leur quotidien", dit-elle, expliquant qu'elle constate souvent que les proches de ses patients ayant perdu leur odorat disent qu'ils ont changé de comportement, se repliant sur eux-mêmes, se mettant en colère ou se repliant sur eux-mêmes.

Crédit photo, Predict-PD). Légende image, Le test olfactif Predict-PD porte sur six odeurs de la vie quotidienne et permet d'identifier les personnes susceptibles de développer la maladie de Parkinson.

Honglei Chen, professeur d'épidémiologie et de biostatistique à l'université d'État du Michigan, a identifié une autre raison pour laquelle l'odorat peut entraîner une augmentation de la mortalité, à savoir que les déficiences olfactives sont liées à une exposition accrue à des environnements défavorables.Si vous avez le sens de l'odorat, pensez à toutes ces fois où vous vous êtes retrouvé à marcher le long d'une route alors que vous sentiez une odeur particulièrement répugnante de gaz d'échappement et que vous deviez vous dépêcher. Dans cette situation, la personne dépourvue d'odorat continuerait à inhaler les fumées toxiques. Smith raconte qu'un jour, il était resté des heures assis dans sa chambre qui était remplie de fumée provenant du feu de bois de ses voisins, mais qu'il ne l'avait pas remarqué avant que sa femme n'entre.

Sur le plan neurologique, les déficiences du sens de l'odorat peuvent entraîner des changements durables dans la composition du cerveau. Les zones du cerveau impliquées dans l'odorat, telles que le bulbe olfactif et les cortex piriformes, rétrécissent, tout comme des zones moins évidentes, telles que le cortex cingulaire antérieur, important pour le contrôle moteur et la pensée rationnelle, et le système limbique, important pour le traitement des émotions.La bonne nouvelle est que les zones du cerveau qui rétrécissent en raison de la perte de l'odorat peuvent repousser, si la personne retrouve son sens de l'odorat. Lorsque cela se produit, le bulbe olfactif, les cortex piriformes, le cortex cingulaire antérieur et le système limbique se développent tous, et l'alimentation de la personne s'améliore également. Cela signifie que les thérapies de restauration de l'odorat peuvent être une technique très efficace. Des chercheurs sont actuellement en train de concevoir des techniques qui leur permettraient d'y parvenir.

Lire plus :

Thomas Hummel, qui dirige la clinique de l'odorat et du goût à l'université de Dresde, a inventé une de ces techniques appelée "entraînement à l'odorat". Cette technique consiste à faire renifler aux patients une approximation d'odeurs combinant des senteurs de quatre catégories d'odeurs, généralement la rose, le clou de girofle, l'eucalyptus et le citron. Le patient doit sentir les approximations pendant 10 minutes, deux fois par jour, pendant une période de trois mois. Si cette technique ne fonctionne pas sur tout le monde, elle s'est avérée efficace pour améliorer les capacités olfactives de 40 % des patients. Les thérapies telles que celle de Hummel s'adressent aux personnes qui ont une perte ou un affaiblissement de leur odorat en raison d'une série d'affections, qu'il s'agisse de la Covid-19 ou de maladies neurodégénératives. Il existe également des médicaments pour restaurer l'odorat d'une personne, mais ils ne sont pas courants car les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, contrairement à l'entraînement olfactif. Cependant, de nouvelles thérapies sont nécessaires pour les 60 % de patients qui ne répondent pas à l'entraînement olfactif.

Crédit photo, Huw Evans picture agency Légende image, La perte de l'odorat peut entraîner des changements importants dans la structure du cerveau

D'autres thérapies sont en cours de développement pour les personnes qui ont perdu leur odorat. L'une d'entre elles est la stimulation électrique : il s'agit de stimuler une zone particulière du cerveau au moyen d'électrodes placées en surface ou implantées lors d'une intervention chirurgicale. Ces électrodes entraînent des modifications de l'activité cérébrale, qui peuvent à leur tour améliorer l'odorat du patient.

Par exemple, il a été démontré que la stimulation électrique du nez augmente la prolifération des cellules réceptrices olfactives, qui sont les cellules responsables de l'odorat. La stimulation des régions du cerveau impliquées dans l'odorat pourrait conduire à une amélioration de l'odorat, car c'est l'une des façons dont l'entraînement à l'odorat est censé être efficace, en augmentant l'activité dans les régions odorantes du cerveau.

Yusuf Cakmak, professeur associé d'anatomie à l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, explique que les neurones olfactifs impliqués dans l'odorat ont également des terminaisons dans les zones du cerveau impliquées dans la mémoire et la navigation, ce qui indique que la protection de ces neurones pourrait améliorer la mémoire.

Cakmak travaille actuellement sur un dispositif qui se porterait comme une paire de "lunettes" pour stimuler le système nerveux olfactif, avec la possibilité de soulager les symptômes ou de supprimer la progression de maladies comme Alzheimer et Parkinson. Les premiers travaux de modélisation ont montré que l'odorat d'une personne peut être amélioré en recevant un courant ciblé d'un milliampère seulement, ce qui équivaut à environ deux à trois millièmes de l'énergie stockée dans une pile standard de type AA. Les essais cliniques devraient commencer à la fin de 2021. Si ces essais sont concluants, nous pourrions un jour porter des dispositifs électriques pour protéger notre odorat.