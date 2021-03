Vaccin du covid : comment la communauté indigène Kuikuro du Brésil a vaincu la pandémie

il y a 11 minutes

Crédit photo, Aikax association Légende image, Yanamá Kuikuro a déclaré que les dirigeants de la communauté et lui-même avaient compris très tôt les dangers de la pandémie.

Les communautés indigènes sont considérées comme un groupe prioritaire dans le déploiement du vaccin Covid au Brésil.

Mais les Kuikuro ont pris les devants : au lieu d'attendre l'aide du gouvernement, ils ont collecté des fonds pour acheter des fournitures médicales, ont fermé leurs villages et se sont appuyés sur leur expérience d'une épidémie de rougeole pour s'attaquer rapidement à la pandémie.

Selon les données officielles, plus de 45 000 cas et 620 décès ont été enregistrés parmi le demi-million de personnes vivant dans les territoires indigènes du Brésil - une statistique considérée comme une urgence par l'association indigène nationale du pays, qui affirme que le nombre de décès est plus élevé.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Mais parmi les quelque 900 Kuikuro, qui vivent dans huit villages du bassin supérieur du Xingu, il n'y a eu aucun décès et seulement environ 160 infections. Tout le monde a été vacciné.

Leur succès dans la lutte contre le Covid contraste avec le reste du Brésil, où plus de 295 000 personnes sont mortes et où le président Jair Bolsonaro s'est opposé au verrouillage, a discrédité les vaccins et promu des traitements non éprouvés.

Le chef de la communauté, Yanamá Kuikuro, explique à Pablo Uchoa de la BBC comment ils ont géré le virus.

Crédit photo, Aikax association Légende image, Yanamá voulait être un modèle pour la communauté et s'est inscrite tôt pour recevoir un vaccin.

Je vis dans le village principal d'Ipatse - où vivent 390 personnes, dont des enfants. L'année dernière, j'ai vu les nouvelles concernant l'augmentation du nombre de cas de Covid au Brésil. J'ai parlé à mon frère et chef du village d'Ipatse, Afukaká Kuikuro, qui avait également suivi les nouvelles.

Le virus tuait beaucoup de gens et nous avons compris le danger. Nous avons donc réuni la communauté plusieurs fois avant l'arrivée du virus ici, pour réfléchir ensemble : comment faire face à ce nouveau virus ? Qui peut nous aider ?

Crédit photo, Aikax association Légende image, Le principal village de Kuikuro, Ipatse, où vivent 390 personnes.

Quand j'étais enfant, mon père me parlait d'une épidémie de rougeole qui a tué beaucoup de gens ici dans le Haut Xingu. Beaucoup de gens sont morts : les Kalapalo, les Kamayurás. Alors quand nous avons entendu parler du nouveau virus, nos aînés se sont immédiatement souvenus de cela.

Nous avons pensé : "nous devons nous organiser. Nous devons nous enfermer". Si nous demandions de l'aide au gouvernement, elle ne viendrait pas tout de suite.

Nous avons construit une maison pour que les patients puissent s'isoler. En tant que président de l'association Kuikuro, j'ai contacté des partenaires [universités et ONG]. Ils ont collecté 200 000 reals (environ 36 500 dollars, soit plus de 20 millions FCFA) par le biais du projet collectif Amazon Hopes et nous avons acheté des bouteilles d'oxygène, un concentrateur d'oxygène, et engagé un médecin et une infirmière.

Crédit photo, Aikax association Légende image, Les Kuikuro ont engagé un médecin (au centre) et une infirmière (à droite) qui ont travaillé dans le village pendant six mois.

Le gouvernement distribuait le kit Covid [un mélange de traitements non éprouvés contre le virus] mais nous ne l'avons pas accepté, car il n'était pas étayé par des études. Nous avons élaboré notre protocole, qui était différent de celui du gouvernement.

Certaines personnes de la communauté étaient en colère contre moi parce que je leur disais de ne pas sortir du village, je leur demandais de porter des masques et de se laver les mains. Beaucoup de gens pensaient que je mentais.

Puis le virus est arrivé, et ils m'ont cru.

Les habitants de Kalapalo ont été les premiers à l'attraper. Les cas étaient très graves et les gens étaient emmenés dans des hôpitaux en dehors [du territoire indigène] pour être intubés. Certains patients nous ont envoyé des messages audio disant que les hôpitaux ne s'occupaient pas bien d'eux, qu'ils ne recevaient pas de nourriture.

Certaines personnes ont été traitées dans notre hôpital, mais personne n'a eu besoin d'être mis sous oxygène.

Crédit photo, Aikax association Légende image, Une mini clinique a été mise en place pour traiter les patients de Covid

Vers juin ou juillet, le Covid est entré dans notre village par des personnes qui l'ont apporté d'une autre municipalité. Notre médecin a fait un test rapide qui s'est révélé positif. La famille a été placée en isolement.

Environ 160 personnes ont été infectées dans notre village et elles ont toutes été mises en isolement. Nous nous étions déjà préparés et avions acheté de la nourriture dans [les villes voisines]. L'équipe de santé qui les surveillait leur apportait la nourriture.

Nous avons collecté des fonds [à nouveau] et cette fois-ci, nous avons réuni 44 000 reals (environ 8 000 dollars, soit plus de 4 millions FCFA). Avec cet argent, notre organisation communautaire a acheté toutes les choses que nous avons l'habitude d'acheter [dans les villes] : des hameçons, du fil de pêche, des allumettes, certains types de nourriture, du carburant pour notre générateur et notre bateau à moteur. Tout a été livré à notre village et a été désinfecté avant que nous ne l'apportions.

Crédit photo, Aikax association Légende image, La nourriture et les autres fournitures nécessaires au Kuikuro ont été apportées au village pendant que tout le monde restait chez soi.

Le ministère de la Santé nous a informés que les indigènes, les professionnels de la santé et les quilombolas [communautés de descendants d'esclaves] seraient des groupes prioritaires dans le processus de vaccination. Certains vaccins sont arrivés ici par avion, d'autres en voiture, d'autres encore par bateau.

Avec l'arrivée du vaccin, beaucoup de mensonges ont été répandus, beaucoup de fausses nouvelles... beaucoup de gens disaient à la population indigène qu'elle ne devait pas prendre le vaccin et certaines personnes les croyaient.

Crédit photo, Aikax association Légende image, L'affiche dit "restez dans le village", mais Yanamá dit que certains lui ont d'abord reproché son conseil.

Mais moi et Afukaká, nous ne croyons pas à cela. Nous avons beaucoup parlé avec la communauté et leur avons dit de ne pas croire aux fake news.

Nous avions déjà reçu les premières doses du vaccin [Sinovac]. Nous avons mis les photos [de nous en train de le recevoir] sur le site Web pour montrer l'exemple aux autres habitants du Xingu et les inciter à se faire vacciner.

Tout le monde ici a été vacciné.

Crédit photo, Aikax association Légende image, Une célébration a marqué le succès du programme de vaccination et le rétablissement des personnes dans la communauté

Lorsque j'ai pris mon vaccin, j'ai pensé aux histoires que mon père m'a racontées. La rougeole a tué beaucoup de gens, les anciens qui connaissaient l'histoire et la culture. Mais après le vaccin, il n'y avait plus de décès.

Quand j'ai vu Covid-19, j'ai pensé que si tous les anciens et les dirigeants mouraient, nous n'aurions plus notre culture.

Les vaccins nous ont aidés. Aujourd'hui, nos enfants grandissent sans ces maladies du passé, comme la rougeole, la coqueluche, la varicelle. Aujourd'hui, les enfants grandissent en bonne santé.

Crédit photo, Aikax association Légende image, Yanamá est le président de l'association Kuikuro dans le bassin du Haut Xingu

Notre combat ici n'est pas encore terminé. L'état du Mato Grosso est critique, les cas augmentent et les lits des unités de soins intensifs s'effondrent. De nombreux jeunes gens meurent de cette variante [P.1] du virus.

Je suis très inquiète. Comment pouvons-nous nous organiser à nouveau ? Je sais qu'il est très difficile de mettre en place un mini hôpital ici, mais beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux à l'extérieur.