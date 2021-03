Coronavirus : comment la pandémie pourrait diviser le monde en zones à risque

Nathalia Passarinho

BBC News Brasil

il y a 54 minutes

Crédit photo, REUTERS/Ricardo Moraes Légende image, Selon les chercheurs britanniques, l'Europe, l'Océanie et certaines parties de l'Asie devraient reprendre le tourisme et les voyages entre ces territoires à partir de juillet, tandis que les pays qui ne vaccinent pas seront isolés.

À mesure que les programmes de vaccination contre le covid-19 progressent dans les différents pays, notamment les plus riches, le monde pourrait être divisé en zones à risque d'ici la fin de l'année.

Selon le virologue Julian Tang de l'Université de Leicester au Royaume-Uni, les nations européennes, celles d'Océanie, Israël et certaines parties de l'Asie comme Singapour et la Corée du Sud devraient rétablir le commerce, le tourisme et les voyages entre ces territoires à partir du milieu de l'année, permettant ainsi à leurs économies de se remettre sur les rails.

Les pays qui ne parviennent pas à achever la vaccination de la population et à contrôler l'émergence de nouvelles variantes pourraient se retrouver isolés du reste du monde et classés officiellement ou officieusement en zones à risque "jaune" ou "rouge".

"Nous pourrions voir une division par zones à risque. Par exemple, l'Asie du Sud-Est et l'Europe seront vertes. L'orange est pour l'Inde et une partie de l'Afrique. Et le rouge pourrait être l'Afrique du Sud, le Brésil et les États-Unis, où nous observons des taux élevés de transmission et de sous-vaccination", illustre M. Tang.

"[Ces zones] peuvent exister officiellement, pour les voyages, ou même simplement dans l'esprit des gens".

Les nations qui souffriront le plus de l'isolement sont celles qui n'ont pas systématiquement adopté des mesures de contrôle du covid-19 ou négocié à l'avance l'achat de vaccins, comme le Brésil, qui a déjà dépassé les 300 000 décès dus au coronavirus et qui est considéré par les scientifiques comme une source potentielle de variants.

À ce jour, environ 9 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le pays. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il ne représente que 4,26 % de la population brésilienne.

Aujourd'hui, le Brésil ne dispose que de doses des vaccins Oxford-AstraZeneca, ce qui serait insuffisant pour immuniser l'ensemble de la population âgée de plus de 18 ans d'ici 2021.

Le 15 mars, le ministre de la santé, Eduardo Pazuello, a promis d'acheter plus de 100 millions de doses de vaccins à Pfizer et Johnson & Johnson.

Crédit photo, REUTERS/Ricardo Moraes Légende image, Le Brésil a vacciné 9 millions de personnes, ce qui est impressionnant en chiffres absolus. Mais cela ne représente qu'un peu plus de 4 % de la population et les doses manquent pour le reste.

Les pays pauvres, qui n'ont pas les moyens d'acheter des vaccins, souffriront également de l'isolement, ce qui accroîtra les inégalités sociales entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, explique le professeur Peter Baker, directeur adjoint du département de la santé mondiale et du développement au Collège universitaire impérial de Londres.

"Nous pourrions terminer l'année avec un système de zonage, avec des parties du monde vaccinées et d'autres non", a-t-il expliqué à BBC News Brésil.

"Et si nous décidons d'adopter des politiques basées sur l'immunité acquise par les pays grâce à la vaccination, nous verrons des contraintes sur les droits, les voyages et l'économie des pays pauvres qui ont déjà des difficultés à accéder aux vaccins."

Le tourisme dans les espaces verts

Actuellement, les pays d'où proviennent les variantes inquiétantes du coronavirus - le Brésil, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni - sont ceux qui imposent le plus de restrictions à l'entrée dans d'autres nations, selon une enquête du journal Folha de S. Paulo.

Mais le Royaume-Uni pourrait sortir de cette "zone rouge" car après le confinement actuel, imposé début janvier, le taux d'infection a été réduit de deux tiers.

L'objectif est que toute personne âgée de plus de 18 ans reçoive au moins une dose de vaccin d'ici le 31 juillet.

Pendant cette période, d'autres nations européennes et asiatiques devraient également avoir atteint le niveau de 60 à 70 % de la population vaccinée, ce qui est nécessaire pour que la circulation du virus commence à ralentir, même en l'absence de mesures de confinement.

Pour le professeur Julian Tang, il est probable que ces nations de la "zone verte" maintiendront des restrictions de vol tout au long de l'année et une partie de 2022 vers les régions du monde qui n'ont pas réussi à vacciner leurs populations.

Mais même si cela ne se produit pas, dit-il, la demande de voyages dans les pays de la zone rouge diminuera naturellement en raison des risques.

En d'autres termes, les pays non vaccinés présentant des taux d'infection encore élevés pourraient se retrouver isolés par le reste du monde, principalement pour contenir le risque que de nouvelles variantes du coronavirus quittent ces territoires et se propagent en grand nombre.

Crédit photo, REUTERS/John Sibley Légende image, Le confinement mis en place depuis janvier au Royaume-Uni a permis de réduire de deux tiers les infections à coronavirus. La prévision du gouvernement est de vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans d'ici la fin du mois de juillet.

"Je pense que les gens se sentiront à l'aise pour voyager entre les pays qui ont vacciné leur population, comme entre le Royaume-Uni et l'Europe, ou le Royaume-Uni et l'Asie du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande", explique le professeur de l'université de Leicester.

"Mais ces personnes peuvent ne pas être disposées à voyager dans des régions comme le Brésil, par exemple, parce que le virus n'est pas contrôlé par la vaccination et qu'une variante résistante au vaccin peut donc apparaître."

"Passeport vert"

La réalité d'Israël, le pays où le taux de vaccination est le plus élevé à ce jour, donne des indices sur la manière dont cette division va se manifester au niveau mondial.

Selon les données de la plateforme "Our World in Data" (Notre monde en chiffres) de l'Université d'Oxford (Royaume-Uni), le pays a actuellement le taux de vaccination le plus élevé au monde, avec 98,85 doses administrées pour 100 habitants.À titre de comparaison, le taux brésilien est de 4,58 doses administrées pour 100 habitants.

En Israël, la vaccination n'est pas obligatoire, mais en pratique, les personnes qui ne se font pas vacciner se retrouvent isolées du reste de la population, incapables de fréquenter la plupart des lieux publics.

En effet, les personnes vaccinées reçoivent le "passeport vert", un document électronique qui permet d'accéder aux restaurants, salles de sport, théâtres, cinémas et autres établissements.

Le pays a commencé l'ouverture progressive de l'économie après trois confinements avec des mesures d'endiguement sévères.

D'une certaine manière, cette division entre vaccinés et non vaccinés, avec le second groupe isolé, est ce qui pourrait être reproduit à l'échelle mondiale.

"La plupart des pays riches devraient vacciner leurs populations cette année. Mais la plupart du monde ne pourra pas le faire. Et ces deux choses, malheureusement, sont liées", déclare le professeur Peter Baker.

"Les pays riches achètent des doses de vaccin supérieures à leurs besoins, ce qui limite l'accès aux autres pays. Et, dans des pays comme la Tanzanie et le Brésil, le message politique affecte la demande de vaccins, ce qui est un problème", ajoute le professeur britannique.

Selon des chercheurs interrogés par BBC News Brésil, le plus gros problème de l'absence de vaccination de masse contre le covid-19 dans certaines parties du monde est l'émergence de variantes qui résistent à l'effet des vaccins.

Un virus incontrôlé dans un pays est une menace mondiale

Le chercheur Charlie Whittaker, de l'Imperial College, prévient que même si des restrictions de voyage sont imposées entre les pays, le monde ne sera totalement protégé du covid-19 que si toutes les nations vaccinent leurs populations.

Crédit photo, REUTERS/Siphiwe Sibeko Légende image, Les pays riches ont acheté une grande partie des doses de vaccin disponibles en 2020, laissant les nations pauvres sans accès, avertissent des chercheurs interrogés par BBC News Brésil.

Whittaker a dirigé des recherches sur la variante à Manaus, au Brésil, qui ont révélé que cette souche est 1,4 à 2,2 fois plus transmissible que le virus original.

L'étude a également montré que cette variante, surnommée P.1, est capable d'échapper au système immunitaire des infections précédentes dans 25 à 61 % des cas.

Cela signifie qu'il peut facilement réinfecter toute personne ayant eu le covid-19.

Bien que de nombreux pays aient empêché les vols en provenance du Brésil et imposé des quarantaines et des tests covid-19 à ceux qui en débarquent, le P.1 a déjà été détecté dans 25 pays.

La variante britannique s'est également répandue aux États-Unis, et la variante sud-africaine a atteint l'Europe.

"Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Et s'assurer que nous sommes en sécurité signifie limiter la possibilité d'émergence de variantes. Les mesures de contrôle sont utiles pour y parvenir, mais il est peut-être encore plus important de garantir une stratégie de vaccination mondiale équitable. Aucun pays ne doit être laissé pour compte", a déclaré M. Whittaker à BBC News Brasil.

Et pour que le Sud ne soit pas laissé pour compte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise que les pays riches fassent don de leurs vaccins excédentaires aux pays pauvres et contribuent financièrement à l'achat de vaccins pour les régions les plus touchées par le covid-19.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est allé jusqu'à déclarer que "le monde est au bord de l'échec moral catastrophique" lorsqu'il a critiqué le fait que les jeunes reçoivent déjà le vaccin covid-19 dans les pays riches, alors que les personnes âgées des pays pauvres pourraient devoir attendre jusqu'en 2021 et 2022 sans avoir accès à la moindre dose.

Abandonner les pays coûtera à tout le monde

Le professeur de santé mondiale Peter Baker, de l'Imperial College, avertit que laisser le virus sans contrôle dans les pays émergents et pauvres peut engendrer des coûts humains et économiques pour toutes les nations, car de nouvelles variantes pourraient apparaître, totalement résistantes aux vaccins.

Si cela se produit, les troisième et quatrième doses des vaccins existants devront être développées et administrées à toutes les populations.

"Dans les endroits où l'infection n'est pas contrôlée et où les taux de vaccination sont faibles, une variante fortement résistante aux vaccins va probablement apparaître. Nous devrons alors réajuster nos vaccins, refaire la recherche et les processus réglementaires", dit-il.

"Il est inquiétant de constater que plusieurs pays de l'hémisphère sud ont été laissés pour compte parce que les pays développés ont acheté la grande majorité des vaccins. L'expérience des variantes au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud montre que le virus ne respecte pas les barrières internationales. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'une initiative mondiale", conclut le chercheur Charlie Whittaker.

