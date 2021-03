Faut-il laisser son ordinateur portable branché en permanence ou utiliser la batterie ?

il y a 11 minutes

Bien que toutes les batteries se détériorent avec le temps, de nombreux utilisateurs se demandent si la façon dont nous les utilisons peut influencer - même légèrement - leur capacité à conserver leur énergie et à alimenter nos appareils plus longtemps.

Durée de vie des batteries

"Vous voulez que la batterie vous donne autant d'énergie que possible par charge et qu'elle dure de trois à cinq ans", explique à BBC Mundo Kent Griffith, chercheur en technologie énergétique à l'université Northwestern aux États-Unis.

Laisser un ordinateur portable branché et à 100% en permanence "est absolument sûr et parfaitement normal", déclare M. Rolfe de Lenovo à la BBC Mundo.

Les ordinateurs portables de Lenovo et d'autres marques "utilisent des capteurs et une logique de contrôle pour s'assurer que la batterie ne se charge pas trop ou ne surchauffe pas", explique-t-il.

Son collègue Phil Jakes, directeur de la technologie stratégique et ingénieur principal chez Lenovo, est d'accord : "avec la chimie à densité énergétique plus élevée adoptée ces dernières années, nous avons constaté que les batteries se dégradent beaucoup plus rapidement si elles sont maintenues à pleine charge, en particulier à des températures plus élevées", explique-t-il à BBC Mundo.