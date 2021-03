Là où l'on peut voir l'âme de la terre

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le parc national du Gros-Morne est une région sauvage désignée par l'Unesco.

Un paysage d'un autre monde

Pendant les mois les plus chauds, l'île de Terre-Neuve, à l'est du Canada, est une merveille luxuriante, parsemée de lacs, de tourbières et de forêts infinies. Mais sur la côte ouest de Terre-Neuve, coincée entre les fjords profondément sculptés et les sommets imposants du parc national du Gros-Morne, un plateau stérile émerge.

Connu sous le nom de Tablelands, ce vaste paysage désertique qui ressemble à Mars est le résultat d'un demi-milliard d'années d'activité géologique. Mais au-delà de son aspect saisissant, le parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco parce qu'il offre une fenêtre scientifique sur le passé - et, potentiellement, sur d'autres mondes.

L'âme de la Terre

Les Tablelands sont l'un des rares endroits de la planète où l'on peut apercevoir l'"âme" de la Terre : son manteau, la couche profonde de roche silicatée que l'on trouve à des kilomètres sous la croûte terrestre. Ce type de roche est riche en métaux toxiques et est inhospitalier pour la plupart des végétaux, ce qui explique pourquoi les Tablelands sont si arides. En fait, par rapport au reste du luxuriant parc national du Gros-Morne, les Tablelands se distinguent comme un pouce endormi.

"Ce qui est remarquable, c'est qu'il est non seulement bien exposé, mais aussi bien préservé", explique Rob Hingston, responsable du développement de l'expérience du visiteur au parc national du Gros-Morne.

Selon le Dr Alison Leitch, géophysicienne à l'Université Memorial de Terre-Neuve, il y a 500 millions d'années, alors que le supercontinent de la Pangée commençait à se former et que l'océan Iapetus se refermait, ce que l'on considère aujourd'hui comme l'Amérique du Nord et l'Europe entraient en collision. Lorsque les continents se déplacent, des fragments de croûte sont souvent subduits, ou recyclés, dans la Terre, mais dans ce cas, un fragment du manteau terrestre, qui était un morceau du fond de l'océan, a été poussé vers le haut pour former les Tablelands. Ce paysage est resté assez bien enterré jusqu'à ce que finalement, il y a seulement 12 000 ans, après la dernière période glaciaire, le manteau devienne visible.

"Il se serait érodé en quelques millions d'années [mais] il est préservé parce qu'il est resté sous terre la plupart du temps depuis sa formation", affirme Leitch. "Elle a en quelque sorte surgi pendant le rebondissement post-glaciaire, comme beaucoup d'autres caractéristiques que l'on voit dans l'ouest de Terre-Neuve, et elle est en train d'être érodée au moment où nous parlons."

Avant l'étude approfondie des Tablelands dans les années 1960, la tectonique des plaques n'était qu'une hypothèse. Lorsque les scientifiques ont réalisé que la roche stérile émergeant de la forêt dense de Gros Morne était en fait un morceau brisé du manteau terrestre, ils ont contribué à prouver la théorie selon laquelle la Terre est recouverte de plaques tectoniques.

Un paysage "toxique"

Selon le Dr Penny Morrill, professeur au département des sciences de la Terre de l'université Memorial, presque tous les continents possèdent un morceau de manteau, mais beaucoup ne sont pas aussi facilement accessibles. "De tous les continents sur lesquels je travaille, les Tablelands sont les seuls à présenter une roche stérile frappante s'élevant au-dessus de la limite des arbres", a-t-elle souligné. "C'est tellement beau et tellement accessible".

Mme Morrill a consacré sa carrière à l'étude des ophiolites (fragments exposés du manteau terrestre) dans le monde entier, et se concentre aujourd'hui sur le paysage insolite des Tablelands. Selon Mme Morrill, ces roches "ont des concentrations plus élevées de métaux que certaines plantes trouveraient toxiques", explique-t-elle, précisant que la plupart des plantes dépériraient dans cet environnement extrême. "L'une des façons dont une plante survit dans un endroit où il n'y a pas de nutriments... est qu'il s'agit d'une plante carnivore, donc elle attrape les insectes et obtient ses nutriments de cette façon."

On peut trouver une telle plante le long des 4 km du sentier des Tablelands : la sarracénie pourpre, la fleur provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette plante carnivore violacée dresse sa tête sur une longue tige, démontrant sa ténacité en tant que l'un des rares êtres vivants le long des Tablelands.

Des indices pour Mars ?

Visiter les Tablelands peut donner l'impression d'un voyage sur une autre planète, mais outre ses minéraux toxiques et son paysage étranger, les scientifiques pensent que ce coin reculé de la Terre peut nous apprendre quelque chose sur la vie sur Mars.

Une partie des recherches de Morrill consiste à examiner comment la vie survit dans les Tablelands, ce qui pourrait nous donner des indices sur la façon dont elle pourrait potentiellement exister sur Mars. Lorsque Morrill a étudié les eaux souterraines qui traversent le plateau, elle a été choquée de découvrir qu'elles étaient pleines de vie microbienne.

Selon Morrill, les cellules qui vivent dans les eaux souterraines locales ne se nourrissent pas des nutriments qui soutiennent généralement la vie, mais plutôt de monoxyde de carbone et d'autres éléments "toxiques". Elle pense que c'est le résultat d'un processus souterrain appelé "serpentinisation". Ce phénomène se produit lorsque l'eau réagit avec les roches du manteau terrestre, et l'on pense que le même processus a pu se produire sur Mars. "Mars n'a pas une atmosphère très épaisse, donc toute vie à la surface serait potentiellement endommagée par le rayonnement solaire", confie-t-elle. "Donc, si nous cherchons de la vie sur Mars, elle pourrait être protégée dans la subsurface... c'est un environnement très protecteur sur Mars où [la vie] pourrait potentiellement exister."

Histoire de l'écartement

Si vous voulez voir certains des effets de ces réactions eau-roche, il suffit de regarder. L'une des activités favorites de Mme Morrill consiste à amener les visiteurs à un endroit où de nouvelles roches carbonatées se forment en permanence par précipitation. Elle leur demande de poser un pied sur la nouvelle roche précipitée et un pied sur le manteau originel "et vos deux pieds traversent 500 millions d'années d'histoire".

Si vous deviez prendre une photo de cela, vous auriez votre propre histoire géologique à raconter.

Un changement potentiel du jeu

Au-delà des nombreuses contributions scientifiques apportées par ces montagnes - d'une meilleure compréhension de la tectonique des plaques à la découverte potentielle de la façon dont la vie pourrait survivre sur Mars - les Tablelands pourraient encore receler quelques secrets.

"Ces roches ont le potentiel de séquestrer le dioxyde de carbone", souligne Mme Morrill. Une étude en cours à l'université Memorial suggère que les Tablelands pourraient potentiellement capturer et stocker le CO2. "Ce carbonate sur lequel vous vous tenez lorsque vous êtes sur le site est dû au fait que le CO2 provient de l'atmosphère, se dissout dans l'eau et se précipite ensuite sous forme de roche carbonatée. Il s'agit d'un potentiel de stockage à long terme du dioxyde de carbone", ajoute-t-elle.

Si nous pouvons découvrir d'autres moyens d'exploiter le CO2 de l'atmosphère, ces roches pourraient changer la donne dans la lutte contre le changement climatique.

Il est rare de trouver un morceau du passé géologique aussi ancien et bien préservé, qui révèle comment la Terre bouge, respire et crée la vie. Si vous voulez remonter 500 millions d'années en arrière, l'ouest de Terre-Neuve est l'endroit idéal pour le faire.