L'iridium, le métal ultra-rare qui abonde dans les météorites et dont le prix a augmenté plus que le bitcoin

il y a 9 minutes

La résistance de l'iridium à la corrosion et aux températures élevées est si extrême qu'il est devenu presque indispensable dans la fabrication des moteurs d'avion, des convertisseurs catalytiques automobiles et des pipelines en eau profonde.

Son utilisation s'est également étendue aux bougies d'allumage, aux appareils médicaux et électroniques, et on le trouve même en quantités infimes dans les montres et les boussoles.