Le prix à payer quand on critique la Chine

Par Joel Gunter

BBC News

il y a une heure

Les femmes qui ont fait des allégations de viols et d'abus sexuels dans des camps de détention chinois le mois dernier ont été harcelées et dénigrées dans les semaines qui ont suivi. Selon les groupes de défense des droits, ces attaques sont typiques d'une campagne agressive menée par la Chine pour faire taire celles qui s'expriment.

Crédit photo, Jeremy Meek/BBC Légende image, Qelbinur Sedik à son domicile aux Pays-Bas cette semaine.

Qelbinur Sedik préparait le petit-déjeuner lorsque l'appel vidéo est arrivé, et la vue du nom de sa sœur l'a rendue nerveuse. De nombreux mois s'étaient écoulés depuis que les deux femmes s'étaient parlées. En fait, de nombreux mois s'étaient écoulés depuis que Sedik avait parlé à sa famille en Chine.

Sedik est dans la cuisine de sa maison temporaire aux Pays-Bas, où elle partage une chambre avec plusieurs autres réfugiés, pour la plupart originaires d'Afrique. Deux semaines plus tôt, elle et trois autres femmes avaient parlé à la BBC dans le cadre d'un reportage sur les viols et les tortures qui auraient eu lieu dans les camps de détention secrets de la Chine dans la région du Xinjiang, où Sedik travaille comme enseignante.

Maintenant, c'est sa sœur qui appelle.

Elle appuie sur "répondre", mais lorsque l'image apparaît, ce n'est pas sa sœur qui est à l'écran, mais un policier de sa ville natale au Xinjiang.

"Que fais-tu à Qelbinur ?" dit-il en souriant. "Avec qui es-tu ?"

Ce n'était pas la première fois que l'officier appelait depuis le téléphone de sa sœur. Cette fois, Sedik a fait une capture d'écran. En entendant le bruit que cela faisait, l'officier a retiré sa veste de police numérotée, a dit Sedik. Elle a fait une autre capture d'écran.

"Vous devez réfléchir très soigneusement"

Lors de conversations avec la BBC au cours des dernières semaines, 22 personnes ayant quitté le Xinjiang pour vivre à l'étranger ont décrit un ensemble de menaces, de harcèlements et d'attaques de caractère public visant, selon elles, à les dissuader de dénoncer les violations présumées des droits humains dans leur pays.

Selon les estimations des Nations unies, la Chine détient plus d'un million de Ouïghours et d'autres musulmans dans des camps au Xinjiang. L'État chinois est accusé de toute une série d'abus dans cette région, notamment de travail forcé, de stérilisation, de torture, de viol et de génocide. La Chine nie ces accusations, affirmant que ses camps sont des centres de "rééducation" destinés à combattre le terrorisme.

Parmi les rares personnes qui ont fui le Xinjiang et se sont exprimées publiquement, beaucoup ont reçu un appel comme celui qu'a reçu Sedik ce matin-là, de la part d'un policier ou d'un fonctionnaire au domicile familial, ou d'un parent convoqué au poste de police. Parfois, les appels contiennent de vagues conseils sur le bien-être de leur famille au Xinjiang, parfois des menaces directes de détenir et de punir les proches.

D'autres ont été publiquement dénigrés lors de conférences de presse ou dans des vidéos diffusées par les médias d'État, ou ont été soumis à des barrages de messages ou à des tentatives de piratage de leur téléphone. (La semaine dernière, Facebook dit avoir découvert "une opération extrêmement ciblée" émanant de la Chine et visant à pirater des militants ouïghours à l'étranger).

Certains de ceux qui ont parlé à la BBC - originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Australie, de Norvège, des Pays-Bas, de Finlande, d'Allemagne et de Turquie - ont fourni des captures d'écran de messages menaçants sur WhatsApp, WeChat et Facebook ; d'autres ont décrit en détail ce qui avait été dit lors d'appels téléphoniques et vidéo. Tous ont décrit une forme de détention ou de harcèlement de membres de leur famille au Xinjiang par la police locale ou des responsables de la sécurité de l'État.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un portail de ce qui est officiellement appelé "centre de formation professionnelle" au Xinjiang.

Lorsque Qelbinur Sedik a raconté l'appel du policier ce matin-là, via le téléphone de sa sœur, elle a enfoui sa tête dans ses mains et a pleuré.

Il dit " vous devez garder à l'esprit que toute votre famille et vos proches sont avec nous. Vous devez penser très attentivement à ce fait'.

"Il a insisté sur ce point plusieurs fois, puis il a dit : 'vous vivez à l'étranger depuis un certain temps maintenant, vous devez avoir beaucoup d'amis. Pouvez-vous nous donner leurs noms ?"

Lorsqu'elle a refusé, l'agent a passé l'appel à la sœur de Sedik, dit-elle, et sa sœur lui a crié : 'tais-toi ! Tu devrais te taire à partir de maintenant !", suivi d'une série d'insultes.

"À ce moment-là, je ne pouvais pas contrôler mes émotions", raconte Sedik. "Mes larmes ont coulé".

Avant que l'agent ne raccroche, dit Sedik, il lui a dit plusieurs fois de se rendre à l'ambassade de Chine pour que le personnel là-bas puisse organiser son retour en toute sécurité en Chine - une instruction courante dans ce genre d'appels.

"Ce pays vous ouvre ses bras", lui a-t-il dit.

"La misogynie comme style de communication"

Les rapports sur ce type d'intimidation ne sont pas nouveaux, mais les activistes ouïghours affirment que la Chine est devenue plus agressive en réponse à l'indignation croissante suscitée par les violations présumées des droits dans le Xinjiang. Le gouvernement chinois est passé à l'attaque en public ces dernières semaines, en adressant une série d'insultes misogynes aux femmes qui ont parlé d'abus sexuels présumés.

Lors de récentes conférences de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, et le fonctionnaire du Xinjiang, Xu Guixiang, ont brandi des photos de femmes qui ont raconté directement des agressions sexuelles dans des camps de détention et les ont qualifiées de "menteuses" ; ils ont déclaré que l'une d'entre elles était "moralement dépravée" et de "caractère inférieur" et ont accusé une autre d'adultère. Une femme a été qualifiée de "chienne de mauvaise moralité" par un ancien mari dans ce qui semble être une vidéo mise en scène par les médias d'État ; une autre a été traitée de " salope " et d'" abuseuse d'enfants " par un fonctionnaire chinois.

Crédit photo, Reuters Légende image, Wang Wenbin montre des photos des témoins Zumrat Dawat et Tursunay Ziawudun à Pékin le mois dernier.

Wang, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a révélé ce qu'il a appelé des dossiers médicaux privés, affirmant qu'ils réfutaient le récit d'une femme ayant subi la pose forcée d'un stérilet. Les autorités ont également affirmé que les maladies sexuellement transmissibles étaient à l'origine des problèmes de fertilité dont souffraient les anciennes détenues des camps, plutôt que les violences physiques, et ont diffusé toute une série de documents de propagande qualifiant les femmes d'"actrices".

Tursunay Ziawudun, une ancienne détenue du camp qui se trouve maintenant aux États-Unis, était l'une des femmes attaquées lors d'une conférence de presse. Lorsqu'elle a regardé le film, elle a été soulagée que Wang n'ait pas mentionné sa famille, a-t-elle dit, mais "profondément triste" pour le reste. Ziawudun a déjà raconté avoir été violée et torturée pendant sa détention au Xinjiang en 2018.

"Après toutes les horreurs qu'ils m'ont infligées, comment peuvent-ils être si cruels et sans vergogne au point de m'attaquer publiquement ?" a-t-elle affirmé dans une interview téléphonique après la conférence de presse.

Les attaques contre Ziawudun et d'autres montrent que la Chine "adopte la misogynie comme style de communication publique", explique James Millward, professeur d'histoire chinoise à l'université de Georgetown.

"Nous avons ces différentes femmes qui se présentent et racontent des histoires très crédibles sur la façon dont elles ont été abusées", dit-il. "Et la réponse montre une sourde oreille et une incompréhension totale de la façon dont les agressions sexuelles et les traumatismes sexuels sont maintenant compris et traités. En plus d'être horrifiant, c'est aussi complètement contre-productif pour l'État chinois."

L'ambassade de Chine à Londres a déclaré à la BBC que la Chine s'en tenait à ses affirmations selon lesquelles les récits de viols et d'abus sexuels des femmes étaient des mensonges, et qu'il était raisonnable de publier des dossiers médicaux privés comme preuves.

Crédit photo, Hannah Long-Higgins/BBC Légende image, Tursunay Ziawudun dans sa nouvelle maison aux États-Unis le mois dernier.

Deux autres femmes qui ont parlé à la BBC ont été la cible de ce qui semble être des vidéos hautement mises en scène, publiées par les médias d'État chinois, dans lesquelles leur famille et leurs amis les insultent et les accusent de voler de l'argent et de mentir. Selon un rapport publié le mois dernier par l'organisation américaine Uyghur Human Rights Project, la Chine a produit au moins 22 vidéos dans lesquelles des personnes auraient été contraintes de faire des déclarations scénarisées, dénonçant souvent les membres de leur famille comme des menteurs ou des voleurs.

Aziz Isa Elkun, un Ouïghour exilé au Royaume-Uni, n'avait pas pu contacter sa mère et sa sœur âgées depuis des années lorsqu'il les a vues dans une vidéo des médias d'État chinois le traitant de menteur et de honte pour la famille. Le crime d'Elkun avait été d'attirer l'attention sur la destruction des cimetières ouïghours du Xinjiang, y compris la tombe de son père.

"On voyait bien que ce qu'ils disaient était écrit, mais c'était quand même extrêmement douloureux de voir ma mère âgée dans un film de propagande chinoise", raconte Elkun.

Qelbinur Sedik craint qu'une vidéo similaire de son mari ne soit diffusée à tout moment, dit-elle. Il lui a dit au téléphone, à la fin de l'année dernière, que des fonctionnaires chinois lui avaient rendu visite chez lui, dans le Xinjiang, et l'avaient forcé à réciter des répliques la traitant de menteuse. Il a déclaré qu'il avait eu tellement de mal à dire les répliques correctement qu'il lui a fallu quatre heures pour filmer ce court clip.

Crédit photo, Jeremy Meek/BBC Légende image, Qelbinur Sedik a récemment quitté son logement de réfugié pour s'installer dans une petite maison aux Pays-Bas.

"Peut-être pouvons-nous coopérer ?"

Une autre forme courante de harcèlement décrite par les personnes qui ont parlé à la BBC est la pression exercée pour espionner d'autres Ouïghours et des organisations qui surveillent la Chine, souvent en échange de contacts avec la famille, de garanties sur la sécurité des proches ou de l'accès à des visas ou à des passeports.

Un citoyen britannique ouïghour qui ne souhaite pas être nommé a signalé qu'il avait été harcelé à plusieurs reprises par des agents des services de renseignement pendant et après une visite au Xinjiang et qu'on lui avait demandé d'espionner des groupes ouïghours et Amnesty International en rejoignant l'organisation en tant que bénévole. Lorsqu'il a refusé, il a reçu des appels répétés de son frère qui l'a supplié de le faire, a-t-il dit.

Jevlan Shirmemmet, qui a quitté le Xinjiang pour étudier en Turquie, a remis à la BBC l'enregistrement d'un appel qu'il a reçu quelques semaines après avoir publié sur les médias sociaux une information sur l'arrestation massive de sa famille au Xinjiang. L'interlocuteur, qui a déclaré être de l'ambassade de Chine à Ankara, a dit à Shirmemmet de "noter toutes les personnes avec lesquelles vous avez été en contact depuis que vous avez quitté le Xinjiang" et d'envoyer un courriel "décrivant vos activités", afin que "le continent puisse reconsidérer la situation de votre famille". Un autre Ouïghour en exil en Turquie a décrit un appel similaire de la même ambassade.

Mustafa Aksu, un activiste américain de 34 ans dont les parents sont détenus au Xinjiang, a montré à la BBC des SMS et des messages vocaux d'un ancien camarade d'école, aujourd'hui officier de police chinois, qui, selon Aksu, faisait pression sur lui pour qu'il fournisse des informations sur les activistes ouïghours.

Il lui a dit ceci : "nous pourrions peut-être coopérer. Je suis sûr que tes parents doivent te manquer".

Légende image, Jevlan Shirmemmet a protesté publiquement pour la libération de sa mère.

Tout le monde n'a pas le sentiment de pouvoir refuser ces demandes. "Quand je dis non, ils font appeler mon frère et ma sœur plus jeunes pour me dire de le faire", explique un étudiant ouïghour en Turquie, qui a fourni des captures d'écran des messages de la police. "Ils pourraient envoyer mon frère et ma sœur dans un camp de concentration. Quel choix ai-je ?", ajoute-t-elle.

Certains ont cherché à se protéger en coupant progressivement les moyens de contact. "Vous pouvez jeter le téléphone et annuler le numéro", conseille Abdulweli Ayup, linguiste ouïghour en Norvège, "mais vous annulez votre numéro et ils vous contactent sur Facebook ; vous supprimez Facebook et ils vous contactent par courriel."

D'autres ont tenté au-delà de tout espoir de rester en contact. Une exilée ouïghoure aux Pays-Bas dit qu'elle envoie encore des photos et des émojis à son jeune fils et à ses parents, quatre ans après le blocage de son numéro. "Peut-être qu'un jour ils verront", dit-elle.

La BBC n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'identité des personnes à l'origine des appels et des messages fournis par les différentes personnes interrogées, mais les défenseurs des droits des Ouïghours affirment que les efforts visant à contraindre les Ouïghours à espionner pour le gouvernement chinois sont courants.

"Il s'agit d'abord d'une offre - 'Vous n'aurez plus de problèmes de visa', ou 'Nous pouvons aider votre famille' - ce genre de choses", affirme Rahima Mahmut, une éminente activiste ouïghoure basée au Royaume-Uni. "Plus tard, cela devient une menace", poursuit-elle.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré à la BBC qu'il "suivait de près les informations selon lesquelles des membres de la diaspora ouïghoure au Royaume-Uni ont été harcelés par les autorités chinoises", et qu'il avait "fait part de ses préoccupations directement à l'ambassade de Chine à Londres".

L'ambassade de Chine à Londres a déclaré à la BBC que les allégations contenues dans ce reportage étaient "totalement fausses" et qu'il était "déconcertant que la BBC croie si facilement tout ce que disent quelques éléments du Turkestan oriental en dehors de la Chine" - un autre terme pour désigner la région du Xinjiang.

Crédit photo, Getty Légende image, Des manifestants ouïghours à Istanbul le mois dernier. Les Ouïghours de Turquie craignent d'être expulsés vers la Chine.

Malgré l'indignation croissante de l'opinion publique face aux abus présumés dans le Xinjiang, le nombre de personnes qui se sont exprimées publiquement reste extrêmement faible par rapport au nombre estimé de personnes détenues. La Chine a réussi à faire taire les gens par la peur, a déclaré Nury Turkel, membre de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

"Des millions de personnes ont disparu dans les camps, et pourtant, seule une poignée d'Ouïghours s'élèvent contre la détention de leurs proches", souligne M. Turkel. "Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur."

Certains Ouïghours qui ont critiqué la Chine ont réussi à maintenir un contact limité avec leurs proches. Ferkat Jawdat, un militant de premier plan aux États-Unis, parle désormais régulièrement à sa mère, après avoir fait campagne publiquement pour sa libération. Elle est assignée à résidence et ses appels sont surveillés, mais elle est là, à l'autre bout du fil.

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi certains Ouïghours sont harcelés et d'autres pas, pourquoi certains sont autorisés à contacter leurs proches et d'autres pas. Certains ont émis l'hypothèse que la Chine procède à des "tests A/B", c'est-à-dire qu'elle essaie de déterminer si la peur ou la gentillesse est plus efficace. Pour les milliers de personnes qui sont coupées du monde, cela peut sembler impitoyable et arbitraire.

Jawdat sait que la probabilité de revoir sa mère avant qu'elle ne meure diminue, aussi lorsqu'ils se parlent au téléphone, ils parlent avec précaution. Il lui a dit une fois que les médias d'État chinois avaient diffusé une vidéo d'elle disant qu'elle avait honte de lui. Elle a dit qu'elle le savait, ils étaient venus la filmer quelques jours plus tôt. "De quoi avais-je l'air ?" plaisante-t-elle. Puis, prenant un risque, elle lui a dit qu'elle n'avait jamais été que fière de lui.

"C'était la version non écrite", a-t-il répondu.

