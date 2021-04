Covid-19 : comment la bataille de désinformation sur les vaccins fait rage en France

La France est l'un des pays les plus sceptiques au monde à l'égard des vaccins, un terrain fertile pour les activistes anti-vaccins purs et durs qui diffusent de fausses informations en ligne, écrit Marianna Spring, spécialiste de la désinformation à la BBC.

Pendant son temps libre, Gilles aime regarder des films de science-fiction et lire des bandes dessinées.

Il participe également à la gestion d'un groupe Facebook francophone sur le thème de la conspiration, qui compte 50 000 membres, dont beaucoup répandent des faussetés sur le coronavirus.

Il en est devenu membre juste après le début de la pandémie, il y a presque un an.

"J'ai senti dans mes tripes que tout cela était surfait et erroné", raconte Gilles. Il ne nie pas - comme d'autres membres du groupe - que le Covid-19 est réel. Il nourrit plutôt de vagues soupçons sur la maladie, les remèdes potentiels et les dissimulations présumées.

Et il ne veut pas d'un vaccin contre le Covid, à cause des messages qu'il voit sur le groupe.

Crédit photo, Facebook Légende image, Photo de profil Facebook de Gilles

Il craint, malgré le poids des preuves scientifiques, que les vaccins aient été développés trop rapidement pour être sûrs. L'histoire de Gilles s'inscrit dans un contexte plus large.

L'émergence des médias sociaux

Le groupe Facebook que Gilles aide à gérer n'est qu'un exemple d'une tendance plus large - une augmentation du contenu anti-vaccin en français sur les médias sociaux au cours de l'année dernière.

Une étude de BBC Monitoring a révélé que le nombre d'adeptes de pages partageant des contenus anti-vaccins extrêmes en français a augmenté en 2020, passant de 3,2 millions à près de 4,1 millions.

Ces pages n'ont pas pour but de poser des questions médicales légitimes - elles sont à mille lieues des discussions scientifiques et politiques en cours en Europe et ailleurs.

Au contraire, elles sont animées par des personnes fermement décidées à s'opposer aux vaccinations et qui répandent de fausses rumeurs selon lesquelles les vaccins tueraient des millions de personnes, contiendraient des dispositifs de traçage ou modifieraient notre ADN.

Les pages anti-vaccins en français ont également tendance à mêler des messages anti-établissement. La plupart des discussions portent sur la crainte que les vaccins Covid soient rendus obligatoires, les communautés anti-establishment et protestataires craignant que la démocratie française ne soit remplacée par une "dictature sanitaire".

Le vaccin Covid-19 n'est actuellement pas obligatoire en France, bien que les enfants soient légalement tenus d'être vaccinés contre certaines maladies.

Facebook indique qu'il enquête sur les groupes et les pages signalés par la recherche de la BBC, et qu'il a supprimé 12 millions de pièces de désinformation nuisible sur le Covid-19 et les vaccins approuvés.

"La semaine dernière, nous avons annoncé de nouvelles mesures pour freiner la diffusion de fausses informations nuisibles dans les groupes", explique un porte-parole de l'entreprise, "notamment en limitant la portée de ceux qui enfreignent nos règles."

Les dossiers anti-vaccins

Dans le groupe géré par Gilles, de fausses théories du complot farfelues apparaissent à côté de messages exprimant des opinions plus modérées, comme l'opposition à l'obligation de se faire vacciner.

Il n'est pas d'accord avec ce contenu extrême, mais Gilles dit qu'il a du mal à supprimer tous les messages offensants.

Riposter

Mais d'autres personnes font de leur mieux pour lutter contre la vague de conspirations anti-vaccins. Ils créent leurs propres pages Facebook, s'infiltrant dans les espaces des médias sociaux où prospèrent les faussetés.

Marie - ce n'est pas son vrai nom - dirige un groupe de bénévoles qui diffuse des messages pro-vaccins en ligne. Elle souhaite rester anonyme car elle craint pour sa sécurité.

Crédit photo, Facebook Légende image, Les Vaxxeuses contestent la désinformation anti-vaccins en ligne

"Nous avons reçu beaucoup de menaces de mort", explique-t-elle, un peu secouée alors qu'elle parle depuis son domicile à Paris, "[de] personnes sur les médias sociaux qui lisent notre page et n'aiment pas ce qu'elles y voient."

Je lui ai demandé pourquoi elle continue malgré les abus.

"J'aime la science", dit-elle, "et je déteste les fake news".

Sa page Facebook arme ses adeptes d'informations précises sur les vaccins, leur demande de débattre avec les gens et même d'essayer de les persuader de se faire vacciner.

Crédit photo, Facebook Légende image, Les activistes pro-science utilisent des mèmes comme celui-ci pour rallier des soutiens.

Histoire et liberté

Cette bataille pour la vérité fait rage dans le monde entier, mais elle est particulièrement féroce en France.

Selon un sondage réalisé par Ipsos à la fin de l'année dernière, seuls 40% des Français avaient l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19 - bien qu'une étude plus récente indique que ce chiffre est passé à plus de la moitié.

Mais Tristan Mendes France, un professeur d'université qui participe à la gestion d'un site appelé Conspiracy Watch, s'inquiète toujours de ces chiffres. Il y a quinze ans, dit-il, les sondages indiquaient que seul un dixième environ de la population française était sceptique à l'égard des vaccins.

"Il est important de faire la différence entre ceux qui sont sceptiques à l'égard du vaccin et ceux qui sont absolument anti-vaccins", dit-il.

Selon lui, le mouvement anti-vaccin en ligne a prospéré en France en particulier parce qu'il joue sur le scepticisme préexistant à l'égard de l'autorité et des entreprises pharmaceutiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'opposition aux vaccins en France a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années.

Il ne s'agit pas seulement de théories du complot en ligne. Selon Mendes France et d'autres experts, le scepticisme à l'égard des vaccins a des racines plus profondes et plus complexes - une combinaison d'une profonde méfiance à l'égard de l'État, d'une passion pour la liberté individuelle et de défaillances historiques.

Le pays a connu un véritable scandale des vaccins en 2009. Le gouvernement français a acheté suffisamment de doses du vaccin contre le virus H1N1 "grippe porcine" pour vacciner toute sa population.

Cela a coûté plus de 600 millions d'euros (393 574 200 000 FCFA), mais avec seulement quelques centaines de décès dus à la grippe porcine dans le pays, beaucoup n'ont pas voulu du vaccin. Le vaccin a été considéré comme un énorme gaspillage d'argent.

Ces dernières semaines, la France a été l'un des nombreux pays européens à suspendre l'utilisation du vaccin Covid-19 d'Oxford-AstraZeneca en raison de craintes de formation de caillots sanguins.

Les autorités de réglementation médicale du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont conclu que rien ne prouve que le vaccin provoque des caillots et qu'il est sûr et efficace.

Mais il s'agit là d'un autre fait divers utilisé par les activistes anti-vaccins francophones pour promouvoir des récits conspirationnistes.

Un médecin controversé

Et puis il y a ce qu'on appelle "l'effet Didier Raoult".

Raoult est un médecin très connu en France, réputé pour son intelligence et son franc-parler.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dr Didier Raoult est une sorte de célébrité en France.

"Si vous commencez à être intelligent, c'est un crime dans notre pays. C'est très difficile pour moi de ne pas être intelligent. Je suis désolé", dit-il en riant, depuis son institut de recherche à Marseille.

Malgré une réputation autrefois brillante en matière de recherche scientifique, le Dr Raoult a suscité la controverse lorsqu'il a préconisé l'utilisation d'un médicament appelé hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus.

Ses affirmations ont été reprises par Donald Trump, mais manquaient de preuves scientifiques. L'incident a donné lieu à une plainte officielle de ses pairs de la communauté médicale.

Au-delà de la controverse sur le médicament, le Dr Raoult est devenu, sans le vouloir, un héros pour les activistes purs et durs qui prônent les conspirations anti-vaccins. Des citations fictives attribuées à tort au médecin ont circulé sur les médias sociaux.

Bien que ces messages soient faux, le médecin a toujours des opinions controversées sur les vaccins. Il affirme qu'il n'est pas certain que les personnes de moins de 65 ans devraient se faire vacciner contre le virus Covid-19. Et ce, malgré les avantages que les experts en santé publique soulignent : les personnes plus jeunes peuvent être gravement touchées par le virus, et la vaccination de masse peut limiter les mutations néfastes du virus.

Vulnérables à la désinformation

L'approche du Dr Raoult semble s'inscrire dans une perspective plus générale en Europe francophone. À l'extrême, elle déborde parfois sur la pensée conspiratrice.

Gilles, le fan de science-fiction, est sûr qu'il ne veut pas d'un vaccin contre le Covid-19. Il est indifférent au fait d'attraper la maladie.

"Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse arriver", dit-il. "Peut-être que [je pourrais] avoir des symptômes de la grippe, mais c'est très peu probable."

Le Covid-19 a un taux de mortalité plus élevé que la grippe dans tous les groupes d'âge, sauf peut-être chez les enfants de moins de 12 ans. Les effets à long terme du coronavirus peuvent également être graves - et il est plus infectieux que la grippe.

Mais sa méfiance persistante rend Gilles - et d'autres comme lui - vulnérables à toutes sortes de désinformations.

Regarder :