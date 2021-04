Comment faire usage de 3 équations qui peuvent vous aider à "reprendre le contrôle de votre vie"

La Rédaction

BBC News Mundo

il y a 55 minutes

Crédit photo, iStock Légende image, Le comportement humain est régi par une série d'équations, affirme le mathématicien et auteur britannique David Sumpter.

Le monde d'aujourd'hui peut sembler chaotique et imprévisible, mais derrière le désordre apparent se cache une série de formules mathématiques qui régissent notre vie en société, nos relations à nos finances etc.

C'est ce qu'affirme David Sumpter, professeur britannique de mathématiques appliquées à l'université d'Uppsala, en Suède.

En octobre dernier, M. Sumpter - qui a écrit plusieurs ouvrages sur les mathématiques et leur application dans la vie réelle, dont un sur le football, intitulé Soccermatics - a publié un livre sur ces règles.

Il s'intitule "Les dix équations qui gouvernent le monde : et comment vous pouvez les utiliser aussi".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Selon l'auteur, il ne s'agit pas de formules secrètes utilisées par de sombres organismes supranationaux pour contrôler le monde, comme le croient certains théoriciens de la conspiration.

Il s'agit, nous assure Sumpter, d'équations connues des mathématiciens mais qui, en raison de leur complexité, ne sont pas accessibles à la majorité de la population.

"Ils sont cachés à la vue de tous", a déclaré l'universitaire lors d'une conférence à la Royal Institution de Londres, après avoir présenté son livre.

Il a toutefois souligné que certains des hommes les plus puissants du monde, tels que Jeff Bezos d'Amazon, Bill Gates de Microsoft, Elon Musk de Tesla, Mark Zuckerberg de Facebook et les créateurs de Google, Serguei Brin et Larry Page, utilisent ces formules pour faire fortune.

L'un d'entre eux a même breveté l'une des équations (nous y reviendrons).

Selon M. Sumpter, comprendre leur fonctionnement vous permettra de "mieux comprendre ce qui se passe dans le monde et dans votre vie" et pourrait vous aider à "être plus heureux, être une meilleure personne, et même être plus riche ou réussir".

Crédit photo, Penguin Random House Légende image, Le livre de Sumpter a été publié en octobre 2020.

Nous vous parlons ici de trois des équations qui, selon l'auteur, vous permettront de "reprendre le contrôle de votre vie".

1. L'équation du pari

C'est la première des Dix, comme Sumpter appelle les 10 équations qui apparaissent dans son livre.

Il s'agit d'une formule développée par plusieurs mathématiciens - dont lui - dans le but de gagner de l'argent dans le monde des paris.

Tout a commencé en 2018, avant la Coupe du monde en Russie, lorsque deux jeunes Norvégiens, Marius Norheim et Jan Runo, ont contacté Sumpter pour voir s'ils pouvaient utiliser les mathématiques pour fissurer et dominer le monde des paris.

Ensemble, ils ont mis au point une formule qui a fait ses preuves, et Norheim et Runo ont ensuite amassé une fortune de plus d'un million de dollars (+ de 558 716 100 FCFA).

Au cours de ses recherches, Sumpter a découvert que d'autres mathématiciens avaient déjà trouvé la même équation.

L'un d'eux, nommé William Benter, est devenu millionnaire dans les années 1990 grâce à un programme informatique qu'il a développé, en utilisant l'algorithme, pour réussir sur le marché des paris sur les courses de chevaux.

Mais Sumpter ne recommande pas cette équation à tous pour devenir riche en pariant.

Ce qu'il a réalisé, c'est que ce qui fait le succès de cette formule s'applique également à d'autres domaines de la vie, de la recherche d'un partenaire à la création d'une entreprise.

Elle consiste essentiellement en deux clés : "penser de manière probabiliste" et essayer de "trouver des biais dans les probabilités".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette équation a été utilisée avec succès dans le monde des jeux d'argent, mais elle peut être utilisée pour rechercher le succès dans n'importe quel domaine de la vie, affirme l'auteur.

Le secret, dit le mathématicien, n'est pas d'essayer de deviner qui va gagner quelque chose et de parier une fortune sur ce gagnant présumé. Au contraire, dit-il, vous aurez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent si vous pariez un peu, mais souvent, sur la personne qui, selon vous, a un léger avantage sur une autre.

Il cite en exemple le cas de Norheim et Runo. "Ils ont gagné 838 000 euros (549 691 970 FCFA) en plaçant plus de 100 000 paris de 100 euros (65 595 FCFA). Leurs gains étaient inférieurs à 1 % par pari", explique-t-il. Mais à long terme, ils ont fait fortune.

Sumpter estime que cette équation "sert à repenser la façon dont nous imaginons le succès".

"Nous pensons que nous réussirons si nous avons une idée géniale et nous passons beaucoup de temps à essayer de trouver cette idée géniale. Mais cela ne fonctionne pas comme ça", renseigne-t-il expliqué lors de la conférence de la Royal Institution.

Pour améliorer vos chances, conseille-t-il, vous devez essayer une idée après l'autre, même si elles ne fonctionnent pas.

"Cela devrait être votre approche dans la vie : si vous essayez beaucoup de choses différentes, l'une d'entre elles finira par fonctionner."

Le mathématicien affirme que cela fonctionne également pour les relations.

"Je sais par des personnes plus jeunes que c'est très stressant cette histoire de Tinder et le fait d'envoyer des messages à beaucoup de personnes, mais au final c'est ce que vous devez faire : vous devez apprendre de toutes les expériences négatives que vous avez eues et un jour vous aurez cette expérience positive où les choses fonctionnent enfin."

"Même si cela ressemble à un truc karmique, ce n'est pas seulement une vision karmique de la vie, c'est aussi une façon mathématiquement correcte d'aborder la vie", ajoute-t-il.

2. L'équation de la récompense

Cette équation a trait à nos habitudes et M. Sumpter affirme que son utilisation peut nous aider à décider si nous voulons les conserver ou les changer.

Crédit photo, iStock Légende image, L'équation de la récompense peut vous aider à décider si vous devez continuer à regarder cette série que vous avez commencée et dont vous n'êtes plus convaincu.

"Cela s'applique à tout ce que nous faisons, que ce soit aller à la salle de sport, rencontrer des amis ou regarder une série sur Netflix", explique-t-il lors d'un autre entretien avec des étudiants de la London School of Economics (LSE).

L'objectif est essentiellement d'utiliser cette équation - qui, soit dit en passant, existe depuis les années 1950 - pour nous empêcher de faire des choses par inertie, même si elles ne nous apportent pas grand-chose.

La clé de la formule consiste à appliquer ce que Sumpter appelle une "variable de suivi".

C'est "un chiffre qui décrit à quel point vous appréciez cette activité", précise-t-il.

Pour expliquer comment cela fonctionne, il donne l'exemple d'une série que l'on regarde et dont on ne sait pas si elle vaut la peine d'être suivie jusqu'au bout, tant il y a d'autres choses à faire.

"Donnez à chaque épisode une note de 0 à 10", dit-il. Chaque fois que vous regardez un nouvel épisode, vous lui attribuez une note, vous additionnez le total et vous le divisez par le nombre d'épisodes que vous avez regardés.

Cette équation vous dira si cela vaut la peine de continuer à regarder.

L'universitaire recommande d'arrêter de regarder "si la variable de suivi est inférieure à 7".

"L'équation des récompenses est largement utilisée par les médias sociaux, qui s'en servent pour décider du type de récompenses et d'informations à nous donner", dit-il.

"S'ils découvrent que nous aimons vraiment quelque chose, ils nous en donneront plus, et nous continuerons à cliquer sur ce réseau."

Sachant cela, M. Sumpter recommande de faire de la "rétro-ingénierie" et d'utiliser cette formule pour surveiller votre utilisation de ces applications et d'autres pour voir si elles contribuent réellement à votre bonheur.

Crédit photo, iStock Légende image, Vous pouvez utiliser l'équation de récompense pour contrôler votre utilisation des médias sociaux et d'autres applications, en utilisant la même formule que celle utilisée avec vous.

Son conseil : "utilisez l'équation de la récompense pour créer une approche plus équilibrée des médias sociaux."

3. L'équation de l'influenceur

Cette équation est également liée aux médias sociaux et à la façon dont ils peuvent déformer la réalité et nous manipuler.

Il s'agit de l'algorithme utilisé par Instagram, Facebook, Google et d'autres entreprises pour classer l'importance de différentes personnes sur Internet.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Un jeune sénégalais conçoit un logiciel pour simplifier les maths

Selon M. Sumpter, la formule a généré "une vision très exagérée" de la popularité.

En gros, tout comme l'équation de la récompense vous permet de vous voir proposer des choses similaires à ce que vous aimez déjà, l'équation de l'influenceur rend les personnes populaires plus populaires.

En mettant en avant les profils des personnes ayant le plus de followers, ils génèrent plus de personnes qui voient ces profils et les suivent.

Ainsi, "dans les réseaux sociaux, la popularité se répercute, ce qui la rend souvent exagérée", explique l'auteur.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La popularité de certaines des célébrités les plus en vue, comme Kim Kardashian, est exagérée par l'équation des influenceurs, affirme M. Sumpter.

Cela n'arrive pas qu'aux gens, prévient-il. "La même chose se produit sur Amazon avec l'achat de certains articles."

"Et l'une des choses les plus importantes, c'est que cela se produit également avec les informations", souligne-t-il.

"Les sujets comme le covid, le Brexit ou Trump, deviennent exagérées", dit-il.

"Bien sûr, ce sont des informations importantes, mais il y a beaucoup de nouvelles dans le monde. En raison du fonctionnement des médias sociaux, certaines nouvelles prennent de l'ampleur."

Les mathématiques qui sous-tendent ce phénomène sont très anciennes, assure M. Sumpter. "On trouve l'équation de l'influenceur dans des documents vieux de plus de 100 ans."

Il révèle toutefois que Larry Page, de Google, a breveté l'équation dans l'une des licences du célèbre moteur de recherche.

Son conseil, en particulier pour ceux qui ont soif de popularité en ligne, est d'utiliser ces informations "pour mettre en perspective notre propre place dans les médias sociaux".

Regarder :