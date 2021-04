Nike gagne son procès et bloque la vente des "chaussures sataniques" contenant du sang humain

il y a 26 minutes

Nike a gagné son procès contre le collectif d'artistes de Brooklyn MSCHF au sujet de leurs controversées "Satan Shoes" (chaussures de Satan) qui contiennent une goutte de vrai sang humain dans la semelle.

Les baskets, d'une valeur de 1 018 dollars (567 130 FCFA), sont des Nike Air Max 97 modifiées qui arborent une croix inversée, un pentagramme et les mots "Luke 10:18".

La MSCHF a produit ces chaussures en collaboration avec le rappeur Lil Nas X.

Elle a indiqué que seules 666 paires ont été fabriquées et que toutes, sauf une, ont déjà été expédiées.

A lire absolument sur BBC Afrique :

Nike a invoqué une violation de marque déposée, demandant à un tribunal fédéral de New York d'empêcher MSCHF de vendre les chaussures et de les empêcher d'utiliser son célèbre sabot.

"MSCHF et ses Satan Shoes non autorisées sont susceptibles de provoquer une confusion et une dilution et de créer une association erronée entre les produits de MSCHF et Nike", a affirmé le géant de la chaussure de sport dans son action en justice.

Les avocats de la MSCHF ont rétorqué que les 666 paires qu'elle a créées n'étaient "pas des baskets ordinaires, mais plutôt des œuvres d'art numérotées individuellement qui ont été vendues à des collectionneurs pour 1 018 dollars (567 175 FCFA) chacune".

Se rangeant du côté de Nike, un juge fédéral a émis jeudi une ordonnance restrictive temporaire.

L'impact de cette décision reste incertain, car la MSCHF a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de produire d'autres paires de chaussures.

Lire plus sur Nike :

MSCHF a "lâché" les chaussures noires et rouges lundi, coïncidant avec le lancement de la dernière chanson de Lil Nas X, Montero (Call Me By Your Name), diffusée sur YouTube vendredi dernier.

La chanson met en scène le rappeur, qui a fait son apparition en tant qu'homosexuel en 2019, célébrant sa sexualité et rejetant les tentatives de lui faire honte.

Dans un clip fortement stylisé, il glisse le long d'un poteau du paradis à l'enfer avant de danser de manière provocante avec Satan, puis lui brise le cou et lui vole ses cornes.

L'image et les chaussures font toutes deux référence au verset de la Bible Luc 10:18 : "Et il leur dit : "J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair".

Chaque chaussure est également dotée d'une semelle à bulles d'air signée Nike, contenant 60 centimètres cubes (2,03 onces liquides) d'encre rouge et une seule goutte de sang humain, donné par les membres du collectif artistique MSCHF.

Crédit photo, MSCHF Légende image, Les chaussures Satan de Lil Nas X et MSCHF ont été vendues en moins d'une minute lundi.

Dans sa déposition auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district oriental de New York, Nike a indiqué qu'elle n'avait pas approuvé ni autorisé les Satan Shoes personnalisées.

"Il existe déjà des preuves d'une confusion et d'une dilution significatives sur le marché, y compris des appels au boycott de Nike en réponse au lancement des Satan Shoes de MSCHF, sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit", a-t-elle précisé.

L'action en justice cite un tweet de l'influenceur populaire pour chaussures @Saint datant de vendredi dernier, qui annonçait la sortie prochaine des souliers et a fait de la publicité pendant le week-end sur les médias sociaux et dans les médias aux États-Unis.

Certains conservateurs, dont la gouverneure du Dakota du Sud Kristi Noem, et certains adeptes de la religion, se sont offusqués du design controversé des chaussures et ont critiqué Lil Nas X et MSCHF sur Twitter.

Lil Nas X a riposté au gouverneur et à d'autres critiques sur Twitter, en tweetant plusieurs mèmes sur son profil en réponse au procès intenté par Nike.

Joseph Rasch, du Tennessee, qui a payé 1080 dollars (567 145 FCFA) pour les baskets, dit qu'il craint que le conflit ne signifie que son argent sera perdu.

"J'espère que je les recevrai puisque je les ai payées", a-t-il confié à BBC OS sur la radio World Service, ajoutant qu'il a fait cet achat non pas parce qu'il avait définitivement l'intention de les porter, mais comme une déclaration politique.

"Je voulais soutenir un homosexuel noir qui tente de montrer un récit différent dans un pays majoritairement chrétien qui traite actuellement de nombreux problèmes avec les Noirs. Quelle meilleure façon de le faire que d'acheter des chaussures avec lesquelles cette personne a collaboré", a-t-il expliqué.

Crédit photo, BBC OS on World Service radio Légende image, McKenzi Norris a critiqué le procès intenté par Nike

L'acheteur McKenzi Norris de Caroline du Sud, un adepte de longue date du collectif artistique MSCHF, a affirmé que le procès de Nike avait perturbé son projet de revendre les baskets pour 2500 dollars (1 393 241 FCFA) sur eBay, qui a retiré son annonce.