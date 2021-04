Qu'est-il advenu de la croix sur laquelle Jésus est mort (et a-t-elle vraiment été retrouvée) ?

Alejandro Millán Valencia

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans la tradition chrétienne, Jésus est mort crucifié.

Selon l'histoire sur laquelle les chrétiens fondent leurs croyances, Jésus de Nazareth est mort crucifié sur ordre du préfet romain de Judée de l'époque, Ponce Pilate, et son passage vers cette mort - une série d'épisodes connus sous le nom de Passion - est l'un des éléments centraux commémorés pendant la Semaine sainte.

La crucifixion a occupé une place si centrale dans l'histoire du christianisme que la croix est finalement devenue le symbole des religions qui professent leur dévotion à la figure de Jésus-Christ.

Mais qu'est-il advenu de la croix où il est mort ?

Des dizaines de monastères et d'églises dans le monde affirment avoir au moins un morceau de la "vera cruz" sur leurs autels, pour la louange de leurs fidèles.

Et beaucoup d'entre eux fondent la véracité de l'origine de leurs reliques sur des textes des troisième et quatrième siècles, qui relatent la découverte à Jérusalem du morceau de bois précis où Jésus-Christ a été exécuté par les Romains.

"Ce récit, qui inclut l'empereur romain Constantin et sa mère Hélène, a été l'initiateur de cette histoire de la croix du Christ, qui a survécu jusqu'à nos jours", a expliqué à BBC Mundo Candida Moss, professeur d'histoire des évangiles et du christianisme primitif à l'université de Birmingham.

Il est basé sur les écrits d'historiens anciens tels que Gelasius de Césarée et Jacques de Voragine. Mais pour de nombreux historiens d'aujourd'hui, ils ne permettent pas de déterminer l'authenticité des pièces de bois que nous voyons aujourd'hui dans divers temples du monde entier - et ne peuvent pas non plus servir de confirmation de leur provenance.

"Le plus probable est que ce bois n'est pas la croix où Jésus a été crucifié, car beaucoup de choses auraient pu arriver à ce morceau de bois. Par exemple, les Romains auraient pu la réutiliser pour une autre crucifixion, à un autre endroit et avec d'autres personnes", explique Moss.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La croix symbolise également la souffrance que Jésus a endurée avant sa mort, selon les homélies.

Mais alors, pourquoi l'histoire du "crucifix vera" a-t-elle vu le jour et pourquoi y a-t-il tant de pièces qui font soi-disant partie du "grand bois" ?

Mark Goodacre, historien et spécialiste du Nouveau Testament à l'université de Duke, aux États-Unis, explique à la BBC Mundo : "en raison du désir d'avoir une proximité physique avec ce en quoi nous croyons". "Les reliques chrétiennes sont plus un désir que quelque chose de réel".

La légende dorée

Dans le récit évangélique, après la mort de Jésus sur la croix, son corps a été transporté dans un tombeau situé dans ce qui est aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem.

Et pendant près de 300 ans, le récit chrétien n'a fait aucune mention de ce morceau de bois.

C'est vers le IVe siècle que l'évêque et historien Gélase de Césarée aurait publié dans son livre "L'histoire de l'Église" un récit de la découverte à Jérusalem de la "vraie croix" par Hélène, une sainte de l'Église catholique et également la mère de l'empereur romain Constantin, qui a imposé le christianisme comme religion officielle de l'Empire.

L'histoire, à laquelle font référence d'autres historiens et des auteurs tels que Jacobus de Voragine dans sa "Légende dorée" du XIIIe siècle, raconte qu'Hélène, envoyée par son fils pour trouver la croix du Christ, est emmenée à un endroit proche du mont Golgotha, où Jésus est censé avoir été crucifié, et qu'elle y trouve trois croix.

Certaines versions disent qu'Hélène, doutant de laquelle serait la vraie, a mis une femme malade sur chacune des croix et celle qui a finalement guéri la femme a été considérée comme authentique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon divers récits, c'est Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui a trouvé la croix où le Christ est mort à Jérusalem.

D'autres historiens affirment qu'il l'a reconnu parce que c'était le seul des trois qui présentait des signes d'avoir été utilisé pour une crucifixion par clous, puisque selon l'Évangile de Jean, Jésus est le seul à avoir été crucifié par cette méthode ce jour-là.

"Toute cette histoire fait partie du zèle pour les reliques qui a commencé à se manifester dans le christianisme au cours des troisième et quatrième siècles", note M. Goodacre.

L'érudit souligne que les premiers chrétiens ne s'attachaient pas à trouver ou à préserver de tels objets comme source de leur dévotion.

"Aucun chrétien du premier siècle n'a entrepris de collecter des reliques de Jésus", a-t-il noté.

"Au fur et à mesure que le temps passait et que le christianisme se répandait dans le monde à cette époque, ces croyants ont commencé à créer des moyens d'avoir un certain lien physique avec celui qu'ils considéraient comme leur sauveur", ajoute l'universitaire.

L'origine de la recherche de ces reliques a beaucoup à voir avec les martyrs.

Selon les historiens, le culte des saints est devenu une tendance au sein de l'Église et, par exemple, il a été établi très tôt que les ossements des martyrs étaient la preuve de "la puissance de Dieu à l'œuvre dans le monde", produisant des miracles et d'autres événements qui "prouvaient" l'efficacité de la foi.

Et puisque Jésus était ressuscité, il n'était pas possible de chercher ses ossements : selon la Bible, après trois jours dans le tombeau, son retour à la vie et son "ascension au ciel" ont été corporels. Il n'y avait donc que des objets à associer à lui, comme la croix et la couronne d'épines, entre autres.

"Ce laps de temps, près de trois siècles après la mort de Jésus, est ce qui rend peu probable que ces objets qui ont été trouvés à Jérusalem, comme la croix où il est mort ou la couronne d'épines, soient les vrais", note Goodacre.

"Si cela avait été fait par les premiers chrétiens, qui avaient un contact plus étroit avec les événements originaux, nous pourrions parler d'une possibilité qu'ils soient réels, mais cela ne s'est pas produit," argumente-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plusieurs églises dans le monde affirment posséder un morceau de la croix où Jésus est censé être mort.

Des reliques pour remplir un bateau

Une partie de la croix attribuée à la mission d'Hélène a été transportée à Rome (l'autre est restée à Jérusalem) et, selon la tradition, une grande partie des restes est conservée dans la basilique de la Sainte-Croix dans la capitale italienne.

Avec la "découverte", l'expansion du christianisme en Europe au Moyen Âge et la croix qui est devenue le symbole universel de cette religion, a également commencé la multiplication des fragments qui se sont retrouvés dans d'autres temples.

Ces fragments sont connus sous le nom de "lignum crucis" (latin pour "bois de la croix").

Outre la basilique de la Sainte-Croix, les cathédrales de Cosenza, Naples et Gênes, en Italie, le monastère de Santo Toribio de Liébana (qui possède la plus grande pièce), Santa Maria dels Turers et la basilique de la Vera Cruz, entre autres, en Espagne, affirment posséder un fragment du billot où Jésus-Christ a été exécuté.

L'abbaye de Heiligenkreuz en Autriche détient également un morceau et un autre segment très important se trouve dans l'église de la Sainte-Croix à Jérusalem.

Outre les preuves physiques, les conciles de Nicée, au IVe siècle, et de Trente, au XVIe siècle, ont donné une validité spirituelle à la dévotion de ces reliques, au point de les inclure dans le catéchisme.

"Le sens religieux du peuple chrétien a toujours trouvé son expression dans diverses formes de piété autour de la vie sacramentelle de l'Église, comme la vénération des reliques", lit-on au point 1674 de ce traité qui expose la doctrine de l'Église catholique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les historiens, en raison des persécutions, les premiers chrétiens ne conservaient pas beaucoup d'objets liés à la présence physique de Jésus.

Mais il indique aussi que les reliques elles-mêmes ne sont pas des "objets de salut", mais des moyens d'obtenir l'intercession et les "bienfaits par Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, qui seul est notre rédempteur et notre sauveur".

De même, la multiplicité des fragments a été remise en question à son époque par un certain nombre de penseurs.

Le théologien français Jean Calvin soulignait au XVIe siècle, en plein boom du trafic de reliques où des morceaux de la "vera cruz" étaient dispersés dans les églises et les monastères, que "si l'on voulait rassembler tout ce qui a été trouvé (de la croix), il y aurait de quoi charger un grand navire".

Toutefois, cette affirmation a ensuite été réfutée par divers théologiens et scientifiques au cours de l'histoire.

Récemment, Baima Bollone, professeur à l'université de Turin, a souligné dans une étude que si tous les fragments qui prétendent faire partie de la croix du Christ étaient réunis, "nous ne pourrions rassembler que 50% du tronc principal".

Véracité

"Il est très probable qu'Helena ait trouvé un bois, mais ce qui est également très probable, c'est que quelqu'un l'ait placé à cet endroit pour donner l'idée qu'il s'agissait de la croix où Jésus est mort", explique Candida Moss.

Le chercheur souligne qu'il existe une autre difficulté pour prouver que ces pièces ont réellement appartenu à au moins une crucifixion survenue à l'époque du Christ.

"Par exemple, la datation au carbone, qui serait l'une des premières choses à faire, est coûteuse et l'église moyenne n'a pas les fonds nécessaires pour ce genre de travail", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La croix est devenue le symbole du christianisme.

Et même s'il était possible d'obtenir des fonds pour financer une telle étude, la recherche comprend l'atteinte à l'intégrité de la relique.

"En plus de cela, la datation au carbone est considérée comme intrusive et un peu destructive. Même si vous n'avez besoin que de 10 milligrammes de bois, il s'agit toujours de couper un objet sacré", note Moss.

En 2010, le chercheur américain Joe Kickell, membre du Committee for Skeptical Inquiry, a mené une étude pour déterminer l'origine des échardes considérées comme faisant partie de la "vera cruz".

"Il n'y a pas l'ombre d'une preuve pour soutenir que la croix trouvée par Hélène à Jérusalem, ou par quiconque, est la vraie croix où Jésus est mort. L'histoire de la provenance est ridicule. Le caractère miraculeux est tel qu'il peut être reconstitué, quel que soit le nombre de pièces que vous en retirez", écrit M. Kickell dans son article intitulé "The True Cross : Chaucer, Calvin and the Relic Dealers" (La vraie croix : Chaucer, Calvin et les marchands de reliques).

Pour Moss et Goodacre, la possibilité de trouver la vraie croix du Christ est très faible.

" Partons d'une chose : il faudrait faire un travail archéologique, pas un travail théologique. Et même dans ce cas, il serait très improbable de trouver le bois d'il y a plus de deux millénaires", explique M. Goodacre.

En ce sens, pour Moss, les difficultés viennent même de l'objet qui serait recherché.

"Le mot croix en grec et en latin désignait un arbre ou un poteau vertical où l'on pratiquait la torture", précise l'historien.