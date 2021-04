Vitamine D : pourquoi vous en avez besoin et comment elle pourrait aider à combattre des virus comme le Covid

Par Emily Thomas et Simon Tulett

BBC, La chaîne alimentaire

il y a 51 minutes

On sait que la vitamine D contribue à la solidité et à la santé des os, des dents et des muscles. Mais les scientifiques pensent désormais qu'elle joue également un rôle important dans le renforcement du système immunitaire - et qu'elle pourrait donc être un allié dans la lutte contre des virus comme le Covid-19.

Qu'est-ce que la vitamine D ?

Crédit photo, Getty Images

La vitamine D est communément appelée "vitamine du soleil" car c'est le seul nutriment que votre corps produit lorsque la peau est exposée à la lumière du soleil.

Une fois dans votre métabolisme, elle aide l'organisme à absorber le calcium et le phosphate - des nutriments nécessaires à la santé des dents, des muscles et des os, selon les recherches.

Des études biomédicales montrent que des maladies osseuses débilitantes telles que le rachitisme, l'ostéomalacie et l'ostéoporose sont la conséquence directe d'une grave carence en vitamine D.

Mais le professeur Kevin Cashman, spécialiste de la vitamine D, de la nutrition et de la santé osseuse à l'University College Cork, en Irlande, affirme que le problème est plus complexe. Selon lui, les personnes présentant une carence sont également "plus susceptibles de souffrir d'une susceptibilité accrue aux infections et aux inflammations - des sujets qui sont très, très actuels cette année".

"Au cours des deux dernières décennies, de nouvelles connaissances ont été acquises pour montrer que la vitamine D joue un rôle important en dehors du squelette", explique-t-il.

"La vitamine D aide à réguler le système immunitaire".

La vitamine D peut-elle aider à combattre des virus comme le Covid-19 ?

Crédit photo, Getty Images

Selon le professeur Cashman, les scientifiques reconnaissent qu'une carence en vitamine D, même modeste, est liée à un "risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète, de certains types de cancers, de maladies infectieuses et même de certaines maladies inflammatoires".

Mais existe-t-il une corrélation directe entre la vitamine D et le Covid ?

Selon le professeur Cashman, les examens scientifiques les plus rapides indiquent "qu'il existe des preuves tangibles entre la carence en vitamine D et les résultats ou, vous savez, l'effet de la trajectoire de Covid-19 sur la santé", mais elles ne sont pas assez solides pour formuler des recommandations sur la supplémentation en vitamine D "en matière de prévention ou même de traitement à ce stade".

Toutefois, le scientifique estime que la recherche est sur la bonne voie et que la pandémie a "propulsé les problèmes de carence en vitamine D sous les projecteurs".

"Le consensus général à l'heure actuelle est que les preuves ne sont pas solides, mais des essais sont en cours et de nouvelles preuves apparaissent. Le Covid-19 n'a qu'un an, il faut un peu de temps pour que les données apparaissent.

"Là où cela devient vraiment intéressant, c'est si l'on accepte que la carence en vitamine D contribue absolument à des choses comme les maladies respiratoires, les grippes, les rhumes, etc.

"Nous savons que nous avons besoin de vitamine D pour nos os, avant tout. Donc s'il s'avère qu'elle a un effet positif ou protecteur contre les maladies respiratoires, c'est comme un avantage supplémentaire."

D'où vient la vitamine D ?

Crédit photo, Getty Images

Selon le professeur Cashman, le principal fournisseur de vitamine D est probablement la lumière du soleil, mais la quantité que nous obtenons dépend de l'intensité de celle-ci sur notre peau - et cela change en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur la planète et de la période de l'année.

En règle générale, plus on se rapproche de l'équateur, plus la lumière du soleil est forte et plus la quantité de vitamine D est élevée. Cependant, des endroits comme l'Inde et de nombreux pays africains sont les plus touchés par une grave carence en vitamine D. Comment cela se fait-il ?

"Il peut y avoir des raisons culturelles, qu'il s'agisse de couvertures religieuses, de vêtements, ou que les gens restent à l'écart du soleil à cause de la chaleur à midi", explique le professeur Cashman, qui cite d'autres facteurs tels que la pollution qui bloque la lumière du soleil ou le fait de vivre dans un environnement urbain.

Une autre cause peut être liée à la couleur de la peau. Des données publiées par l'European Journal of Clinical Nutrition montrent que 12 % de la population européenne présente une carence en vitamine D, mais "ce chiffre est doublé, voire triplé, si l'on considère les groupes ethniques au sein de certains pays européens", car la mélanine agit comme un écran solaire naturel.

Crédit photo, Getty Images

Heureusement, l'alimentation peut fournir une source alternative de vitamine D. On la trouve dans les poissons gras, la viande rouge, le jaune d'œuf et les produits laitiers. Mais pour la grande majorité des gens, il est difficile d'en obtenir suffisamment par le seul biais de l'alimentation.

"La plupart des aliments riches en vitamine D sont d'origine animale, alors que les plantes n'en contiennent pas, ce qui signifie que les personnes qui suivent un régime à base de plantes ou qui ne peuvent pas se procurer certains aliments risquent davantage de ne pas en consommer suffisamment", explique le professeur Cashman.

C'est le cas en Mongolie, par exemple, où des études consultées par l'émission The Food Chain de la BBC montrent qu'au moins 70 à 80 % des adultes et jusqu'à 90 % des enfants présentent une carence en vitamine D.

"Les aliments contenant de la vitamine D sont assez chers pour les personnes vivant dans des communautés vulnérables", explique Amaraa Bor, responsable des opérations à la Fondation Christina Noble pour les enfants en Mongolie.

Le gouvernement a toutefois annoncé qu'il prévoyait d'ajouter cette vitamine à toutes les farines de blé, l'une des denrées alimentaires les plus consommées et le meilleur moyen de s'assurer qu'elle atteigne toute la population, ajoute-t-elle.

Peut-on avoir trop de vitamine D ?

Crédit photo, Getty Images

La plupart des organismes de santé publique recommandent un minimum de 10 microgrammes de vitamine D par jour, mais un apport supérieur à 100 peut être nocif. Des doses très élevées sur une longue période peuvent entraîner une accumulation excessive de calcium dans l'organisme, ce qui peut affaiblir les os et provoquer des lésions rénales et cardiaques.

"Vous pouvez atteindre ce genre de niveaux parfois par inadvertance, en achetant des compléments contenant trop de vitamine D ou en prenant plusieurs comprimés", explique le professeur Cashman.

"Mais il est très difficile de surconsommer la vitamine à partir d'aliments enrichis, car elle est ajoutée de manière beaucoup plus modeste".

Crédit photo, Getty Images

La prise de comprimés ou de compléments vitaminés est une option, mais leur coût peut être prohibitif pour des millions de personnes dans le monde.

"Une alternative consiste donc à introduire davantage de vitamine D dans la chaîne alimentaire, en l'ajoutant aux aliments que nous considérons comme des aliments de base parce qu'ils sont couramment consommés", suggère le professeur Cashman.

Ce processus est appelé fortification - une technique utilisée depuis plus de 80 ans dans les pays industrialisés et de plus en plus courante dans les économies en développement. Pour de nombreux experts en malnutrition par micronutriments, c'est le meilleur moyen de lutter contre la carence en vitamine D dans le monde.

Les aliments qui peuvent être enrichis varient selon les endroits mais peuvent inclure le lait et les substituts à base de plantes (tels que le soja, l'avoine, l'amande, le riz), les jus de fruits, les yaourts, la crème fraîche, la margarine, la farine de blé, les huiles de cuisson, les flocons d'avoine, les céréales pour petit-déjeuner et même les œufs.

En fonction des niveaux nationaux de carence en vitamine D, les gouvernements peuvent décider de mettre en place des programmes obligatoires ou laisser aux fabricants de produits alimentaires le soin d'enrichir volontairement leurs produits. À l'heure actuelle, seuls quelques pays - comme le Canada et la Finlande, qui bénéficient d'un ensoleillement de faible intensité pendant la majeure partie de l'année - ont mis en place des programmes d'enrichissement en vitamine D.

"L'idée est de trouver des sources alimentaires qui atteignent la plupart des gens, [de sorte qu'ils] obtiennent suffisamment de vitamine D sans penser à ce qu'ils mangent", explique Christel Lamberg-Allardt, professeur d'alimentation et de nutrition à l'université d'Helsinki en Finlande, qui a travaillé avec le gouvernement sur sa politique d'enrichissement en vitamine D.

Crédit photo, Getty Images

Le professeur Cashman pense que la pandémie encouragera d'autres pays à envisager des stratégies telles que celle de la Finlande, et cet investissement est judicieux pour de nombreuses raisons.

D'abord, explique-t-il, il est peu coûteux d'ajouter de la vitamine D à une tonne de farine de blé, mais il y a aussi les avantages à long terme d'avoir une population en meilleure santé et bien nourrie.

Une étude menée par les autorités sanitaires allemandes en 2015 a estimé que l'enrichissement du pain réduirait de plus de 10 % les fractures chez les femmes âgées de plus de 65 ans, ce qui permettrait d'économiser environ 380 millions de dollars chaque année en frais de santé.

"Le type d'économies réalisées est stupéfiant", déclare le professeur Cashman.