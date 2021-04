Shanna Swan : "l'effet des produits chimiques sur notre système reproductif menace la survie de l'humanité"

Beatriz Díez (@bbc_diez)

BBC News Mundo

il y a 48 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le nombre de spermatozoïdes connaît un déclin inquiétant, selon la scientifique Shanna Swan.

Le taux de fécondité mondial est en baisse depuis des décennies.

L'attention s'est souvent concentrée sur le système reproducteur des femmes, mais l'épidémiologiste américaine Shanna Swan suggère que les hommes sont également une source d'inquiétudes.

L'état actuel de la santé génésique ne peut durer longtemps sans menacer la survie de l'humanité, affirme-t-elle dans son livre "Countdown" (Compte à rebours).

"Il s'agit d'une crise existentielle mondiale", déclare le spécialiste de la fertilité, qui travaille à l'école de médecine Icahn de l'hôpital Mount Sinai à New York.

Crédit photo, Simon & Schuster

Dans ce livre récemment publié, Swan souligne qu'en moyenne, une femme de 20 ans aujourd'hui est moins fertile que sa grand-mère ne l'était à l'âge de 35 ans et ajoute que, toujours en moyenne, un homme d'aujourd'hui a la moitié du sperme que son grand-père avait au même âge.

Le chercheur attribue une grande partie de cette détérioration à des produits chimiques toxiques, notamment les phtalates, des substances synthétiques utilisées pour rendre les plastiques plus souples et difficiles à casser.

Ces composants se trouvent dans des objets d'usage courant : emballages, shampooings, cosmétiques, meubles, pesticides ou conserves alimentaires, entre autres produits.

Plusieurs études menées au cours des 20 dernières années ont montré qu'ils modifient les hormones mâles telles que la testostérone et provoquent des malformations génitales chez les bébés garçons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La scientifique Shanna Swan a publié en février le livre "Countdown : How Our Modern World Threatens Sperm Count, Disrupting Male and Female Reproductive Development and Endangering the Future of the Human Race".

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indiquent sur leur site web que les effets d'une exposition légère aux phtalates sont inconnus, mais reconnaissent que certains types de ces substances ont affecté le système reproductif d'animaux de laboratoire.

BBC Mundo a interviewé le Dr. Swan sur ses découvertes.

Dans votre livre, nous lisons que la fertilité a chuté de plus de 50 % au cours des 50 dernières années et que le nombre de spermatozoïdes pourrait tomber à zéro d'ici 2045, soit dans un peu moins de 25 ans. Comment êtes-vous parvenu à ces données ?

Laissez-moi vous dire que les données sur la fécondité ne proviennent pas de mes propres recherches, mais de la Banque mondiale.

La Banque mondiale est une excellente source qui fournit le taux de fécondité - c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants qu'une femme a - pour chaque année et chaque pays depuis 1960.

De 1960 à aujourd'hui, le taux a diminué de plus de la moitié, passant de cinq enfants par femme ou par couple à 2,4 enfants par femme ou par couple - soit une baisse de plus de 50 %.

En ce qui concerne le déclin du nombre de spermatozoïdes et de leur concentration, il s'agit d'une donnée beaucoup plus difficile à établir et pour cela, nous avons effectué une vaste méta-analyse, une analyse des études déjà publiées, et nous avons passé en revue toutes celles qui ont été publiées au cours des 40 dernières années pour voir les données sur le sperme qui ont été rapportées par les chercheurs dans leurs pays ou études respectifs.

Nous avons constaté que la concentration est passée de 99 millions de spermatozoïdes par millilitre - presque 100, ce qui est beaucoup - en 1973 à 47 millions en 2011.

C'est une chute inquiétante pour un certain nombre de raisons, la principale étant qu'elle est très raide.

Soit dit en passant, il s'agit des pays occidentaux, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, car les pays non occidentaux ont très peu d'études publiées et nous avons effectué notre recherche en anglais, de sorte que les articles dans d'autres langues ne sont pas inclus.

Si vous regardez les données des 30, 20, 10 dernières années, vous ne voyez pas que le déclin se ralentit, il n'y a donc aucune indication que le déclin se ralentit.

Le chiffre de 47 millions est déjà faible et il va continuer à baisser. En dessous de 40 millions, nous arrivons à un point où il est de plus en plus difficile d'avoir un enfant, disons, de manière traditionnelle, et nous devons nous tourner vers la reproduction assistée.

Dans le même ordre d'idée, certains des articles qui commentent votre livre mettent même en garde contre la fin de l'humanité. Vous parlez d'une crise existentielle mondiale. Comment la situation est-elle devenue si grave et pourquoi n'en parle-t-on pas autant ?

Ouais, qu'est-ce qu'on faisait quand ça arrivait, hein ? Une chose que nous faisions, c'était de nous faire aspirer par de nombreuses autres crises. Il ne faut pas oublier le changement climatique, qui prend le pas sur d'autres crises, et maintenant la pandémie de covid-19.

Mais ce phénomène est bien antérieur à la pandémie et remonte en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la production de produits pétroliers a augmenté.

Le plastique et bon nombre des produits chimiques qui nous préoccupent et qui, selon moi, sont liés à ce déclin, ont commencé à être produits en grandes quantités dans le monde entier. Ce sont des produits chimiques fabriqués à partir du pétrole et de ses dérivés.

Crédit photo, SPL Légende image, La procréation assistée est de plus en plus demandée.

La crise mondiale du changement climatique et la crise de la santé génésique se sont développées ensemble car elles sont liées à des produits similaires.

Une autre raison pour laquelle nous ne sommes pas aussi conscients de la crise de la fertilité est que les gens ne parlent pas de la santé reproductive.

Tout d'abord, les femmes sont souvent tenues pour responsables des échecs en matière de santé génésique. On part du principe que si un couple n'arrive pas à concevoir, la femme est responsable.

Les gens n'ont pas envie de parler de choses dont ils se sentent mal ou coupables, et les hommes ne veulent absolument pas envisager la possibilité d'être infertiles ou d'avoir un faible nombre de spermatozoïdes, car ils ont l'impression que cela porte atteinte à leur masculinité. C'est donc une sorte de zone secrète qu'ils essaient d'éviter.

Même beaucoup de couples qui ont des problèmes de conception et qui ont recours à des programmes de procréation assistée ne le disent pas à leurs amis, c'est un peu caché.

Ils n'abordent pas non plus les problèmes liés aux menstruations ou à la sexualité, comme le manque de libido ou les dysfonctionnements érectiles. Ce sont tous des sujets embarrassants.

Crédit photo, SPL Légende image, Une concentration plus faible de spermatozoïdes se traduit par une plus grande difficulté à concevoir.

Je pense qu'il y a là un facteur que l'on ne voit pas avec, par exemple, les problèmes cardiaques ou le diabète.

Les gens ne sont pas gênés de parler de leur diabète comme ils le font pour l'infertilité.

Je pense que c'est une autre raison pour laquelle nous n'avons pas fait attention, nous avons été occupés par d'autres choses et nous ne voulons pas en parler.

Cela me fait penser à un cas dans mon entourage, une femme dont le fœtus est mort pendant l'accouchement. Tout allait bien, mais soudain les médecins n'ont plus trouvé de battements de cœur. J'ai été frappé par le fait que beaucoup de gens étaient surpris qu'une telle chose puisse se produire aux États-Unis, comme si cela n'arrivait que dans les pays en développement.

C'est un très bon point, ce n'est pas considéré comme un problème du premier monde. C'est une autre raison pour laquelle les gens ne veulent pas aborder cette question, c'est quelque chose qui arrive aux autres, c'est "eux" qui ont un problème. Ou même aux États-Unis, c'est quelque chose qui arrive aux non-Blancs.

Oui, il y a une part de vérité dans le fait qu'il y a un problème d'équité ici, que les personnes non-blanches ont plus de problèmes de reproduction aux Etats-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans 23 pays, dont l'Espagne, l'Italie, le Japon et la Thaïlande, la population sera réduite de moitié d'ici 2100, selon les projections actuelles.

Je pense que cela est lié à une plus grande exposition aux produits chimiques qui peuvent causer ces dommages. Il existe également d'autres facteurs de santé comme le stress, une mauvaise alimentation et d'autres choses qui se croisent avec vos problèmes de fertilité et les aggravent.

Nous ne sommes pas exposés de la même manière à ces problèmes.

En ce qui concerne les produits chimiques, lorsque nous essayons d'être plus conscients de ce que nous faisons, nous avons tendance à penser surtout à la nourriture et à l'eau, mais la menace, selon leurs recherches, est plus large.

C'est plus vieux, oui, même si je dirais que c'est une très bonne chose que nous pensions à la nourriture, à l'eau et à l'air, parce que les produits chimiques sur lesquels j'ai fait le plus de recherches sont ceux qui se trouvent dans le plastique et qui sont appelés phtalates.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les phtalates passent dans les aliments par contact avec le plastique.

Notre principale exposition à ces produits chimiques se fait par l'alimentation.

Lorsque les aliments entrent en contact avec le plastique, les phtalates contenus dans le plastique souple pénètrent dans les aliments et, de là, nous atteignent. Cela peut se produire lorsque les aliments sont transformés ou même avant, dans l'emballage, lorsque les aliments sont stockés dans des récipients, ou lorsque les aliments sont consommés.

Lorsque les gens me demandent ce qu'ils peuvent faire, je leur réponds : "Essayez d'éliminer le plastique de votre cuisine. J'essaie d'utiliser des récipients en verre, en céramique et en métal.

Il y a aussi le bisphénol A (généralement abrégé en BPA), qui durcit le plastique et se retrouve dans notre alimentation au contact des boîtes de conserve ou des bouteilles en plastique.

Tous les plastiques durs auxquels vous pouvez penser contiennent du BPA, ou du bisphénol S ou du bisphénol F, qui sont utilisés comme alternative parce que les gens veulent acheter des produits sans BPA.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les entreprises peuvent étiqueter un produit comme étant sans BPA, mais elles y ajoutent d'autres bisphénols qui sont également dangereux, explique Shanna Swan.

Lorsque je parle de la cuisine, je dois mentionner que les revêtements destinés à empêcher les aliments de coller aux casseroles ou les emballages supposés résistants à l'eau et contenant des produits chimiques dangereux sont également préoccupants.

Si l'on va au-delà de l'alimentation, il faut parler du polyester dans les vêtements, des retardateurs de flamme dans les meubles, du PVC (chlorure de polyvinyle), qui est utilisé notamment en Europe pour les revêtements de sol et muraux, etc.

Ce sont des produits chimiques qui peuvent affecter nos hormones et qui sont les plus inquiétants en raison de leur effet sur la testostérone, les œstrogènes... ce sont des produits chimiques connus comme perturbateurs endocriniens ou hormonaux.

Lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, ils peuvent affecter nos propres hormones, et le moment le plus dangereux pour cela se situe dans les premiers mois de la grossesse.

L'embryon se développe très rapidement, de nombreuses cellules se divisent et se retournent, et son développement a été programmé pour utiliser des hormones comme indicateurs des processus à suivre.

Si ces hormones sont modifiées de telle sorte que, pour ainsi dire, elles ne reçoivent pas le message, alors le développement est altéré et c'est quelque chose que nous avons mesuré dans nos études.

Nous avons observé des cas de garçons qui sont, comme on dit, "sous-masculinisés" en raison du manque de testostérone pendant le développement dans l'utérus et de l'effet sur leur système reproductif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les entreprises américaines ne sont pas tenues de démontrer que les substances chimiques contenues dans leurs produits sont sûres avant de les mettre sur le marché.

Nous pouvons y voir que ces produits chimiques peuvent affecter le nombre de spermatozoïdes par le biais d'une perturbation hormonale, que ce soit pendant la grossesse ou à l'âge adulte.

Un fumeur a un faible taux de sperme, nous le savons, la différence est qu'un fumeur adulte peut prendre la décision d'arrêter et son taux de sperme se rétablit, mais nous ne pouvons rien faire contre l'altération qui s'est produite lorsqu'il était dans l'utérus de sa mère.

C'est permanent, c'est une altération à vie.

On parle aussi de produits chimiques éternels. Quels sont-ils, précisément ?

Ce sont des produits chimiques comme le DDT (dichloro diphényl trichloroéthane), la dioxine ou les PCD et ils sont appelés éternels car ils ne se dissolvent pas dans l'eau et ne quittent pas le corps rapidement.

Les phtalates sont le contraire, ils sont solubles dans l'eau, tout comme le BPA, ils pénètrent dans l'urine et le corps les élimine, de sorte qu'en quatre heures environ, la moitié d'entre eux sont éliminés, très rapidement.

Mais les produits chimiques éternels restent là pendant des années et parfois des décennies, et ils ne sont pas seulement en nous, stockés dans les graisses, mais aussi dans l'environnement, dans les graisses des animaux comme les poissons que nous mangeons, et dans le sol qui se retrouve dans notre eau et donc nous les recevons.

Le danger des produits chimiques éternels est littéralement éternel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des produits chimiques éternels ont été détectés dans l'eau d'écoles du Massachusetts.

Ce qui est bien avec les produits chimiques non persistants comme les phtalates et le BPA, c'est qu'une fois que nous les avons expulsés de notre corps, c'est fini, ils ne restent pas. Le problème est qu'ils nous atteignent toujours.

Actuellement, nous avons dans notre corps, avec 90% de certitude, des phtalates et des bisphénols.

Et d'ailleurs, nous n'en savons rien, nous ne savons pas quels sont les niveaux, nous ne savons pas d'où ils proviennent, la plupart des gens ne savent pas ce qu'il faut rechercher et c'est pourquoi je dis que nous sommes des cobayes.

Aux États-Unis, les entreprises n'ont pas besoin de prouver que les produits chimiques sont sûrs avant de les mettre sur le marché. En Europe, c'est différent. Il existe une meilleure norme dans l'Union européenne qui stipule qu'un produit chimique doit être prouvé sûr avant d'être mis sur le marché.

C'est une législation appelée Reach qui a vraiment changé le visage de l'exposition à ces produits chimiques.

Mais aux États-Unis, et je dirais même dans la plupart des pays du monde, ce n'est pas le cas.

Nous devons changer le système pour que l'innocuité des produits chimiques soit démontrée avant leur mise sur le marché. Cela peut se faire par le biais de tests et d'essais.

Et nous devons expliquer que même une petite dose compte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon Shanna Swan, les plastiques qui nous entourent pourraient perturber nos hormones.

Il est très surprenant de voir que la plupart des gens pensent "oh, c'est si petit que ça ne peut pas me faire de mal", ce n'est pas vrai.

En ce qui concerne le système endocrinien, les êtres humains sont conçus pour être sensibles à de très petites modifications hormonales.

Même le sexe d'un jumeau a une incidence sur le développement des hormones et du système reproductif de l'autre jumeau.

Nous parlons d'expositions de moins d'une goutte dans une piscine. Cette légère exposition suffit à altérer le développement, car notre corps est extrêmement et hautement sensible aux petits changements hormonaux.

En vous écoutant, je pense à certains cas notoires de scandales chimiques qui ont fait la une des journaux, comme Monsanto, Dupont, Johnson & Johnson, mais ils ne sont pas si nombreux pour la gravité du problème que vous présentez.

Il s'agit d'affaires juridiques et, en droit, il est extrêmement difficile de prouver que de petites doses et de petits effets ont un effet néfaste, car ils n'affectent pas quelqu'un de façon dramatique, sauf dans les cas d'exposition sur le lieu de travail.

Ainsi, les cas de forte exposition au travail peuvent être liés à des malformations congénitales particulières ou à des problèmes de santé particuliers, mais ce n'est pas le cas lorsque les personnes subissent de petits changements.

Prenons l'exemple du plomb. L'exposition des enfants au plomb abaisse leur QI, mais dans une faible mesure, de sorte que si votre enfant a un QI légèrement inférieur, vous ne pouvez pas prouver que le plomb présent dans la peinture de la maison lorsque sa mère était enceinte en est responsable.

Crédit photo, Reuters Légende image, Certaines affaires contre des géants de l'industrie, comme Monsanto, ont eu un grand retentissement.

C'est la même situation avec ces produits chimiques. Certaines petites doses affectent des millions de personnes en petites quantités et font payer un lourd tribut économique et sanitaire à nos populations, mais il est très difficile d'établir le lien de cause à effet.

Je pense que nous devons le faire de la manière dont je le fais : en étudiant de manière approfondie un produit chimique particulier et une conséquence spécifique.

Je me concentre sur les phtalates et la santé reproductive et j'ai pu établir un lien assez convaincant, notamment parce que je montre leur correspondance avec les études sur les animaux et leur correspondance avec les études de laboratoire montrant l'action de ces produits chimiques sur les hormones.

Lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous avez ce que l'on appelle la charge de la preuve qui mène à une décision.

C'est ce qui s'est passé en 2008 avec la loi sur la protection des consommateurs qui a rappelé certains jouets pour enfants aux États-Unis.

Il faut un effort long et coûteux de la part des scientifiques, des régulateurs et des activistes pour obtenir une action.

Si les fabricants faisaient leurs tests plus tôt, on n'en serait pas là.