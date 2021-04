Comment détecter un menteur ?

Crédit photo, Alamy Légende image, Nous sommes nombreux à penser que nous savons ce qu'il faut rechercher pour savoir si quelqu'un ment, mais il est remarquablement difficile de trouver des indicateurs fiables.

La police pensait que Marty Tankleff, 17 ans, semblait trop calme après avoir trouvé sa mère poignardée à mort et son père mortellement matraqué dans la vaste maison familiale de Long Island. Les autorités n'ont pas crû ses déclarations d'innocence et il a passé 17 ans en prison pour ces meurtres.Dans une autre affaire encore, les détectives ont estimé que Jeffrey Deskovic, 16 ans, semblait trop désemparé et trop désireux d'aider les détectives après que son camarade de classe ait été retrouvé étranglé. Lui aussi a été jugé comme menteur et a purgé près de 16 ans pour ce crime.Un homme n'était pas assez bouleversé. L'autre était trop bouleversé. Comment des sentiments aussi opposés peuvent-ils être des indices révélateurs d'une culpabilité cachée ?Ce n'est pas le cas, affirme la psychologue Maria Hartwig, chercheuse en déception au John Jay College of Criminal Justice de la City University of New York. Ces hommes, qui ont tous deux été disculpés par la suite, ont été victimes d'une idée fausse très répandue, à savoir que l'on peut reconnaître un menteur à son comportement. Dans toutes les cultures, les gens croient que des comportements tels que le regard détourné, la bougeotte et le bégaiement trahissent les trompeurs.

En réalité, les chercheurs n'ont trouvé que peu de preuves à l'appui de cette croyance, malgré des décennies de recherche. "L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que spécialistes du mensonge est que tout le monde pense savoir comment le mensonge fonctionne", déclare Hartwig, qui a cosigné une étude sur les indices non verbaux du mensonge dans la revue Annual Review of Psychology. Cet excès de confiance a conduit à de graves erreurs judiciaires, comme Tankleff et Deskovic ne le savent que trop bien. "Les erreurs de détection du mensonge coûtent cher à la société et aux personnes victimes d'erreurs d'appréciation", déclare Hartwig. "Les enjeux sont vraiment élevés".Les psychologues savent depuis longtemps combien il est difficile de repérer un menteur. En 2003, la psychologue Bella DePaulo, aujourd'hui affiliée à l'université de Californie à Santa Barbara, et ses collègues ont passé au peigne fin la littérature scientifique, rassemblant 116 expériences qui comparaient le comportement des gens lorsqu'ils mentent et lorsqu'ils disent la vérité. Les études ont évalué 102 indices non verbaux possibles, dont le regard détourné, le clignement des yeux, le fait de parler plus fort (un indice non verbal car il ne dépend pas des mots utilisés), le haussement d'épaules, le changement de posture et les mouvements de la tête, des mains, des bras ou des jambes. Aucun de ces indices ne s'est avéré fiable, bien que certains aient été faiblement corrélés, comme la dilatation des pupilles et une augmentation minuscule - indétectable à l'oreille humaine - du ton de la voix.

Crédit photo, A. Vrij et al/AR Psychology 2019/Knowable Magazine Légende image, Il est difficile de repérer un menteur.

Trois ans plus tard, DePaulo et le psychologue Charles Bond, de la Texas Christian University, ont passé en revue 206 études impliquant 24 483 observateurs jugeant de la véracité de 6 651 communications de 4 435 personnes. Ni les experts des forces de l'ordre ni les étudiants volontaires n'ont été capables de distinguer les déclarations vraies des fausses dans plus de 54 % des cas, soit un peu plus que la normale. Dans les expériences individuelles, la précision variait de 31 à 73 %, les petites études présentant des écarts plus importants. "L'impact de la chance est apparent dans les petites études", déclare Bond. "Dans les études de taille suffisante, la chance s'égalise".Cet effet de taille suggère que la plus grande précision rapportée dans certaines expériences pourrait se résumer à la chance, explique Timothy Luke, psychologue et analyste de données appliquées à l'Université de Göteborg en Suède. "Si nous n'avons pas encore trouvé de grands effets, dit-il, c'est probablement parce qu'ils n'existent pas".

La sagesse populaire veut que l'on puisse repérer un menteur à sa façon de parler ou d'agir. Mais lorsque les scientifiques se sont penchés sur la question, ils ont constaté que très peu d'indices avaient un lien significatif avec le fait de mentir ou de dire la vérité. Même les quelques associations statistiquement significatives n'étaient pas assez fortes pour constituer des indicateurs fiables.Les experts de la police, cependant, ont souvent avancé un argument différent : les expériences n'étaient pas assez réalistes. Après tout, disent-ils, les volontaires - des étudiants pour la plupart - à qui l'on demande de mentir ou de dire la vérité dans des laboratoires de psychologie ne sont pas confrontés aux mêmes conséquences que les suspects dans la salle d'interrogatoire ou à la barre des témoins. "Les personnes "coupables" n'avaient rien en jeu", déclare Joseph Buckley, président de John E Reid and Associates, qui forme chaque année des milliers d'agents des forces de l'ordre à la détection des mensonges basée sur le comportement. "Ce n'était pas une motivation réelle et conséquente".

Samantha Mann, psychologue à l'Université de Portsmouth, au Royaume-Uni, a pensé que ces critiques de la police avaient un point quand elle a été attirée par la recherche sur la tromperie il y a 20 ans. Pour approfondir la question, elle a d'abord visionné, avec son collègue Aldert Vrij, des heures d'interviews filmées d'un tueur en série reconnu coupable et en a retenu trois vérités et trois mensonges connus. Ensuite, Mann a demandé à 65 policiers anglais de visionner les six déclarations et de juger lesquelles étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Les entretiens ayant été menés en néerlandais, les policiers ont jugé uniquement sur la base d'indices non verbaux.Les policiers ont eu raison dans 64 % des cas, ce qui est mieux que le hasard, mais pas encore très précis, dit-elle. Et les policiers qui ont obtenu les pires résultats sont ceux qui ont déclaré s'être appuyés sur des stéréotypes non verbaux tels que "les menteurs détournent le regard" ou "les menteurs s'agitent". En fait, le tueur maintenait un contact visuel et ne gigotait pas pendant qu'il trompait. "Ce type était clairement très nerveux, sans aucun doute", dit Mann, mais il a contrôlé son comportement pour contrer stratégiquement les stéréotypes.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les idées préconçues sur la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils mentent ont entraîné des erreurs judiciaires.

Dans une étude ultérieure, également réalisée par Mann et Vrij, 52 policiers néerlandais n'ont pas fait mieux que le hasard pour distinguer les déclarations vraies et fausses faites par des membres de la famille qui avaient assassiné leurs proches mais qui l'avaient nié dans des manifestations d'angoisse lors des conférences de presse télévisées utilisées dans l'étude. En particulier, les policiers qui ont obtenu les pires résultats étaient ceux qui pensaient que les manifestations émotionnelles étaient authentiques. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? "Si un mari a tué sa femme, il peut être bouleversé pour toutes sortes de raisons, comme le remords ou le fait de se faire prendre", explique M. Mann. "Le comportement non verbal est tellement idiosyncratique. Si vous vous concentrez sur le comportement non verbal comme les émotions, vous allez trébucher."

Confirmant ces résultats à grande échelle des années plus tard, Hartwig et Bond ont passé en revue la littérature pour trouver des études comparant les capacités des gens à détecter des mensonges à fort et faible enjeu. Ils n'ont trouvé aucune preuve que les gens étaient plus aptes à détecter les mensonges racontés par des criminels ou des suspects accusés à tort dans le cadre d'enquêtes policières que ceux racontés par des volontaires en laboratoire.

Quelque chose à cacher

Des tueurs en série aux étudiants qui fibrent dans des expériences de laboratoire, les mensonges de toutes ces expériences étaient parlés. Dans une étude publiée en 2019, Mann a examiné la tromperie non verbale, notamment lorsqu'une personne tente de dissimuler une activité illicite - un type de tromperie pertinent pour détecter les poseurs de bombe ou les contrebandiers. Elle a recruté 52 étudiants universitaires volontaires et a demandé à la moitié d'entre eux de transporter un ordinateur portable censé contenir des photographies sensibles lors d'un trajet en ferry entre deux villes. Les volontaires ont reçu pour consigne d'essayer de se fondre dans la foule et de ne pas avoir l'air "suspect", car les gens essaieraient de les identifier. L'autre moitié du groupe a reçu un téléphone portable ordinaire à transporter, sans instruction de dissimuler ce qu'ils faisaient.

Lorsque M. Mann a montré les vidéos des trajets en ferry à 104 autres volontaires et leur a demandé de repérer les "passeurs", les observateurs n'ont pas fait mieux que la chance. Lors d'interviews ultérieures, les "passeurs" ont déclaré qu'ils étaient nerveux, mais qu'ils essayaient consciemment d'agir normalement et de contrôler leur nervosité en écoutant de la musique ou en utilisant leur téléphone.

Ensuite, Mann a fait monter les enchères. La moitié d'un nouveau groupe de 60 volontaires a reçu une enveloppe contenant des devises russes, égyptiennes et coréennes à dissimuler, tandis que l'autre moitié n'a rien "passé en fraude". Mais cette fois, Mann a envoyé deux chercheurs sur le ferry pour faire les cent pas et scruter les passagers, semblant comparer leurs visages aux photos d'un téléphone portable.

Cette fois, les 120 observateurs qui ont essayé de repérer les "contrebandiers" sur la vidéo n'ont trouvé la bonne réponse que dans 39,2 % des cas, ce qui est bien inférieur au taux de chance. Selon M. Mann, cela s'explique par le fait que les "contrebandiers" s'efforçaient consciemment d'avoir l'air normal, tandis que les volontaires "innocents" du groupe de contrôle agissaient naturellement. Pour les observateurs, leur surprise face à un examen minutieux inattendu ressemblait à un signe de culpabilité.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les techniques de détection du mensonge développées au 20e siècle sont notoirement imprécises.

Selon le psychologue Ronald Fisher, de l'Université internationale de Floride, qui forme des agents du FBI, la découverte que les trompeurs parviennent à dissimuler leur nervosité vient combler une lacune dans la recherche sur la tromperie. "Peu d'études comparent les émotions internes des gens avec ce que les autres remarquent", explique-t-il. "Le fait est que les menteurs se sentent effectivement plus nerveux, mais il s'agit d'un sentiment interne par opposition à la façon dont ils se comportent tels qu'observés par les autres."

Des études comme celles-ci ont conduit les chercheurs à abandonner en grande partie la chasse aux indices non verbaux de la tromperie. Mais existe-t-il d'autres moyens de repérer un menteur ? Aujourd'hui, les psychologues qui étudient la tromperie sont plus susceptibles de se concentrer sur les indices verbaux, et en particulier sur les moyens d'amplifier les différences entre ce que disent les menteurs et ceux qui disent la vérité.

Par exemple, les enquêteurs peuvent stratégiquement retenir des preuves plus longtemps, permettant ainsi à un suspect de parler plus librement, ce qui peut amener les menteurs à se contredire. Dans une expérience, Hartwig a enseigné cette technique à 41 stagiaires de la police, qui ont ensuite identifié correctement les menteurs dans environ 85 % des cas, contre 55 % pour 41 autres recrues qui n'avaient pas encore reçu la formation. "Nous parlons d'améliorations significatives des taux de précision", déclare Hartwig.

Une autre technique d'entretien fait appel à la mémoire spatiale en demandant aux suspects et aux témoins de dessiner une scène liée à un crime ou à un alibi. Comme cela améliore la mémoire, les personnes qui disent la vérité peuvent donner plus de détails. Dans une étude sur la simulation d'une mission d'espionnage publiée par Mann et ses collègues l'année dernière, 122 participants ont rencontré un "agent" à la cafétéria de l'école, ont échangé un code, puis ont reçu un colis. Par la suite, les participants ayant reçu l'ordre de dire la vérité sur ce qui s'était passé ont donné 76 % de détails en plus sur leurs expériences à cet endroit au cours d'une interview par sketchs que ceux à qui on avait demandé de dissimuler l'échange du code et du paquet. "Lorsque vous dessinez, vous revivez un événement, ce qui facilite la mémorisation", explique Haneen Deeb, psychologue à l'université de Portsmouth, co-auteur de l'étude.

L'expérience a été conçue avec l'aide de la police britannique, qui utilise régulièrement les entretiens par sketchs et travaille avec des chercheurs en psychologie dans le cadre du passage à l'interrogatoire non culpabilisant, qui a officiellement remplacé les interrogatoires de type accusatoire dans les années 1980 et 1990 dans ce pays, après des scandales liés à des condamnations injustifiées et à des abus.

Lenteur du changement

Aux États-Unis, cependant, ces réformes scientifiques n'ont pas encore fait de percées significatives parmi les policiers et autres responsables de la sécurité. L'administration de la sécurité des transports du ministère américain de la sécurité intérieure, par exemple, utilise encore des indices de tromperie non verbale pour filtrer les passagers des aéroports en vue de leur interrogatoire. La liste de contrôle comportementale secrète de l'agence indique aux agents qu'ils doivent rechercher les comportements supposés menteurs tels que le regard détourné - considéré comme un signe de respect dans certaines cultures - et le regard fixe prolongé, les clignements rapides des yeux, les plaintes, les sifflements, les bâillements exagérés, le fait de se couvrir la bouche en parlant, la bougeotte excessive ou les soins personnels. Tous ces éléments ont été soigneusement démystifiés par les chercheurs.

Les agents s'appuyant sur des motifs de suspicion aussi vagues et contradictoires, il n'est peut-être pas surprenant que des passagers aient déposé 2 251 plaintes officielles entre 2015 et 2018, affirmant avoir été profilés en fonction de leur nationalité, de leur race, de leur origine ethnique ou d'autres raisons. L'examen par le Congrès des méthodes de contrôle de la TSA dans les aéroports remonte à 2013, lorsque le US Government Accountability Office - une branche du Congrès qui vérifie, évalue et conseille les programmes gouvernementaux - a examiné les preuves scientifiques de la détection comportementale et les a jugées insuffisantes, recommandant à la TSA de limiter le financement et de restreindre son utilisation. En réponse, la TSA a éliminé le recours à des agents autonomes chargés de la détection des comportements et a réduit la liste de contrôle de 94 à 36 indicateurs, mais a conservé de nombreux éléments non étayés scientifiquement, comme la transpiration abondante.

Crédit photo, Alamy Légende image, Lors d'un interrogatoire, les personnes peuvent être nerveuses ou angoissées pour de nombreuses raisons, et pas seulement parce qu'elles dissimulent la vérité.

En réponse à un nouvel examen du Congrès, la TSA a promis en 2019 d'améliorer la supervision du personnel pour réduire le profilage. Pourtant, l'agence continue de voir la valeur du contrôle comportemental. Comme l'a déclaré un responsable de la sécurité intérieure aux enquêteurs du Congrès, les indicateurs comportementaux "de bon sens" méritent d'être inclus dans un "programme de sécurité rationnel et défendable", même s'ils ne répondent pas aux normes académiques de preuves scientifiques. Le responsable des relations avec les médias de la TSA, R Carter Langston, déclare que "la TSA estime que la détection comportementale constitue une couche de sécurité essentielle et efficace au sein du système de transport national." La TSA souligne deux succès distincts de la détection comportementale au cours des 11 dernières années, qui ont empêché trois passagers de monter à bord d'avions avec des engins explosifs ou incendiaires.

Mais, dit Mann, sans savoir combien de terroristes potentiels se sont glissés à travers la sécurité sans être détectés, le succès d'un tel programme ne peut être mesuré. Et, de fait, en 2015, le chef par intérim de la TSA a été réaffecté après que des agents infiltrés de la sécurité intérieure, dans le cadre d'une enquête interne, ont réussi à faire passer de faux engins explosifs et de vraies armes à travers la sécurité des aéroports dans 95 % des cas.

En 2019, Mann, Hartwig et 49 autres chercheurs universitaires ont publié une revue évaluant les preuves du contrôle par analyse comportementale, concluant que les professionnels de l'application de la loi devraient abandonner cette pseudoscience "fondamentalement erronée", qui peut "nuire à la vie et à la liberté des individus".

Hartwig, quant à lui, s'est associé à Mark Fallon, expert en sécurité nationale, ancien agent spécial du US Naval Criminal Investigative Service et ancien directeur adjoint de Homeland Security, pour créer un nouveau programme de formation pour les enquêteurs, plus solidement fondé sur la science. "Les progrès ont été lents", déclare M. Fallon. Mais il espère que les réformes à venir pourront éviter aux gens le genre de condamnations injustes qui ont entaché la vie de Jeffrey Deskovic et de Marty Tankleff.

Pour Tankleff, les stéréotypes sur les menteurs se sont avérés tenaces. Au cours de la campagne qu'il a menée pendant des années pour obtenir sa disculpation et, récemment, pour pouvoir exercer la profession d'avocat, cet homme réservé et réservé a dû apprendre à faire preuve de plus de sensibilité "pour créer un nouveau récit" de l'innocence injustifiée, explique Lonnie Soury, un gestionnaire de crise qui l'a accompagné dans cette démarche. Cela a fonctionné, et Tankleff a finalement été admis au barreau de New York en 2020. Pourquoi l'émotion était-elle si importante ? "Les gens", dit Soury, "sont très partiaux".

