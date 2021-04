Pourquoi LG a décidé d'arrêter de fabriquer des téléphones portables (et ce que vous pouvez faire si vous en avez un)

L'une des plus grandes innovations de LG a été l'ajout de l'objectif grand angle à ses appareils photo.

LG est devenu le troisième plus grand fabricant de téléphones portables au monde en 2013. Pourtant, ces dernières années, sa division "smartphones" a connu des difficultés au milieu d'une concurrence féroce sur un marché qui comprend Apple, Motorola ou Huawei.

En janvier dernier, le géant sud-coréen de l'électronique a déclaré qu'il envisageait toutes les options pour la division, après avoir enregistré pendant près de six ans des pertes totalisant environ 4,5 milliards de dollars US.

"La décision stratégique de LG de se retirer du secteur incroyablement concurrentiel de la téléphonie mobile permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources sur des domaines de croissance tels que les composants de véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l'intelligence artificielle et les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et les services", annonce l'entreprise dans un communiqué.

LG était l'un des fabricants de smartphones ayant la plus longue durée de vie dans le secteur.

Mais outre les pertes, le cabinet de conseil Counterpoint impute cette décision par le fait que "lorsque l'ère des smartphones a commencé, LG a adopté le système d'exploitation de Microsoft au lieu d'Android et a fait une entrée relativement tardive dans le système d'exploitation de Google".

À tout cela, il faut ajouter que LG a décidé de se battre dans le segment des smartphones haut et moyen de gamme, dont l'un a plus de rivaux et que la société elle-même a décrit comme "incroyablement compétitif".