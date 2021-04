Les avantages de faire des cauchemars

William Park

BBC Future

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cauchemar a des côtés positifs

Au plus fort de la pandémie, un phénomène étrange s'est produit : les gens ont commencé à faire des rêves étranges.

L'effet semble avoir été le plus marqué dans les pays particulièrement touchés par le virus et dans les pays ayant adopté des mesures de quarantaine strictes. Les inquiétudes concernant l'enfermement, les proches et la santé personnelle se sont soudainement mêlées à d'autres pensées banales, laissant de nombreuses personnes désorientées au réveil.

Pour les personnes en première ligne de covid-19, les rêves sont devenus des cauchemars.

Sur 114 médecins et 414 infirmières travaillant dans la ville chinoise de Wuhan qui ont participé à une étude publiée en janvier 2021, plus d'un quart ont déclaré faire des cauchemars fréquents.

Les rapports de cauchemars parmi les citoyens ont également augmenté pendant les quarantaines. Les jeunes, les femmes et les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression sont les plus exposés.

Mais pour les chercheurs en traumatologie, l'augmentation des cauchemars n'était pas une surprise.

Pour ceux qui se trouvaient en première ligne de la lutte contre le covid-19, comme les médecins et les infirmières de Wuhan, l'année 2020 a été une période de "stress chronique", explique Rachelle Ho, doctorante à l'université McMaster au Canada.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pandémie a accru l'anxiété et les cauchemars chez de nombreuses personnes.

Les longues périodes de stress qui durent des mois ou des années et qui touchent des populations entières sont assez inhabituelles, comparables seulement aux guerres de l'histoire récente, dit Ho.

Mais nous savons que le stress chronique a un effet significatif sur notre fonction cognitive.

Les personnes qui vivent régulièrement dans la contrainte sont plus susceptibles de faire des cauchemars.

Une étude portant sur des écoliers de 10 à 12 ans dans la bande de Gaza a révélé que plus de la moitié d'entre eux faisaient fréquemment des cauchemars. En moyenne, ils en avaient plus de quatre soirs par semaine. Les enfants sont particulièrement vulnérables, dit Ho, car leur cerveau est encore en développement.

Si les cauchemars sont fortement liés à un certain nombre de maladies mentales, certains rêves vifs nous aident à traiter les émotions de la veille, explique Joanne Davis, psychologue clinicienne à l'université de Tulsa, aux États-Unis.

Comprendre pourquoi les mauvais rêves se transforment en cauchemars permet de traiter les personnes ayant subi un traumatisme.

Les psychologues comme Davis commencent à démêler les liens entre nos rêves, les troubles psychologiques et leur importance pour nous maintenir émotionnellement stables lorsque nous sommes en bonne santé.

Pendant notre sommeil, nous organisons et archivons nos souvenirs de la veille et dépoussiérons et réorganisons nos vieux souvenirs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nous sommes plus susceptibles de nous souvenir des rêves que nous faisons juste avant de nous réveiller ou lorsque nous commençons à sombrer dans le sommeil.

On pense que cela se produit pendant le sommeil, mais c'est dans la phase de mouvement oculaire rapide (REM) (juste avant le réveil ou lorsque nous sombrons dans le sommeil) que nous stockons nos souvenirs les plus émotionnels. Ces souvenirs chargés d'émotion deviennent la trame de nos rêves.

Un mauvais rêve peut aider les gens pendant la journée.

L'hypothèse "dormir pour oublier, dormir pour se souvenir" indique que le sommeil paradoxal renforce les souvenirs émotionnels, les stocke en toute sécurité et contribue également à atténuer nos réactions émotionnelles après ces événements.

Par exemple, si votre patron vous crie dessus et que, plus tard dans la nuit, vous en rêvez, la prochaine fois que vous le verrez, vous serez moins contrarié par cet incident.

Que nos rêves nous entraînent à contrôler nos émotions est une idée intrigante, mais quelles sont les preuves ?

Supprimer l'étiquette émotionnelle

Lorsque notre cerveau est en phase de sommeil paradoxal, l'hippocampe et l'amygdale sont très actifs. Le premier est la partie de notre cerveau qui trie et stocke les souvenirs ; le second est la partie qui nous aide à traiter les émotions.

Cela a conduit les chercheurs à suggérer que les rêves vifs, émotionnels et mémorables pendant le sommeil paradoxal sont des manifestations de notre cerveau qui stocke des souvenirs et "enlève l'étiquette émotionnelle", dit Ho. L'analogie consistant à retirer une étiquette émotionnelle est largement utilisée en psychologie du sommeil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il existe plusieurs thérapies indiquées pour prévenir ou réduire les cauchemars.

Après un mauvais rêve, la zone du cerveau qui nous prépare à la peur est plus efficace, comme si le rêve nous avait entraînés à cette situation.

Plus les personnes avaient ressenti de la peur pendant leurs rêves, moins leurs centres émotionnels étaient activés lorsqu'on leur montrait des images stressantes. Cependant, c'est une chose d'être mieux préparé à regarder des images angoissantes et une autre de se préparer à ce que votre patron vous crie dessus dans la réalité.

Notre amygdale peut avoir besoin de cette période de traitement pour se réinitialiser avant le jour suivant. Peut-être que se débarrasser pendant la nuit du bagage émotionnel de la veille nous permet de repartir à zéro le matin.

Des études menées sur des travailleurs stressés montrent que notre niveau de cortisol, l'hormone qui aide à réguler notre réponse au stress, est plus élevé le matin, ce qui signifie que nous pouvons mieux réagir au stress dès le départ.

Bien que le cortisol soit produit ailleurs, c'est notre amygdale qui détecte les situations stressantes.

Pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau produit des ondes thêta lentes et de basse fréquence dans l'hippocampe, l'amygdale et le néocortex (nous produisons également des ondes thêta lorsque nous sommes éveillés, mais elles sont particulièrement caractéristiques du sommeil paradoxal).

Des études menées sur des rats, dont certains étaient soumis à des tâches stressantes, ont montré que les rats qui devaient accomplir une tâche désagréable avaient plus de périodes de sommeil paradoxal et une augmentation des ondes thêta pendant le sommeil paradoxal la nuit suivante.

Daniela Popa, neuroscientifique à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris et auteur de l'une de ces études sur le stress, a ensuite montré que les mêmes zones du cerveau impliquées dans le traitement des événements émotionnels dans les rêves étaient stimulées à nouveau si les rats étaient soumis au même facteur de stress.

Cela pourrait signifier que le sommeil paradoxal et l'activité thêta sont impliqués de manière unique dans le stockage et le traitement à long terme des mauvais souvenirs.

Mais Popa souligne qu'il est délicat de rechercher le stockage de souvenirs non émotionnels chez les rats, car il est difficile de savoir ce qu'ils pensent.

C'est une chose de faire occasionnellement un mauvais rêve bénéfique et c'en est une autre de faire des cauchemars chroniques.

"Avec les cauchemars, le processus semble être bloqué", dit Davis. "Votre cerveau peut avoir l'intention de traiter cet événement émotionnel, mais il reste bloqué parce que vous vous réveillez au milieu de l'événement, donc vous ne le voyez pas du tout."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Las pesadillas recurrentes pueden ser un trastorno y afectar a tu salud.

"Une fois que vous faites des cauchemars sur une longue période, ils deviennent comme des habitudes", explique Mme Davis, qui cite le fait que certains des patients qu'elle voit ont vécu avec des cauchemars chroniques pendant des décennies avant de chercher de l'aide.

"On s'inquiète de faire un cauchemar, on évite peut-être le sommeil ou on essaie de s'endormir le plus vite possible, alors on s'automédicamente pour passer la nuit."

En tant que psychologue clinicien, M. Davis traite les survivants de traumatismes, qui peuvent être des anciens combattants, des militaires en service actif, des enfants ou des personnes souffrant de troubles tels que les troubles bipolaires. Elle utilise la thérapie d'exposition, de relaxation et de rescrit (ERRT).

Dans le cadre de l'ERRT, le patient écrit son cauchemar exactement comme il s'en souvient (exposition, qui fonctionne particulièrement bien avec les personnes anxieuses, selon M. Davis) ou écrit son cauchemar avec une nouvelle fin (rescription).

Avec la rescription, le patient ne commence pas nécessairement à intégrer la nouvelle fin dans son rêve, mais "ce qui tend à se produire, c'est qu'il ne fait plus de cauchemar ou qu'il en fait encore, mais qu'il n'est plus aussi puissant ou déroutant : il diminue simplement en fréquence et disparaît".

"C'est presque comme si le fait de résoudre le problème pendant la journée supprimait le besoin de le revivre encore et encore la nuit", dit-il.

"Réparez les cauchemars."

M. Davis comprend qu'il est important de traiter les cauchemars, qui sont plus qu'un simple symptôme d'un problème plus vaste. "Il y a quelques décennies à peine, notre domaine considérait les cauchemars comme un symptôme du syndrome de stress post-traumatique", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Faire de mauvais rêves nous prépare à affronter des problèmes émotionnels.

"Mais il y a eu un changement de paradigme pour considérer les cauchemars comme la marque d'un grand nombre de problèmes. Si on règle d'abord les cauchemars, on peut régler les autres problèmes qui se posent, comme la dépression et la toxicomanie."

Davis dit qu'il est important de considérer les cauchemars comme un indicateur précoce de problèmes futurs. Les rêves émotionnels surviennent parfois dans la nuit qui suit un événement important et parfois cinq à sept jours plus tard.

Penny Lewis, professeur de psychologie à l'université de Cardiff, au Pays de Galles, et ses collègues proposent que nous stockions les souvenirs quotidiens immédiatement après qu'ils se soient produits, mais que lorsqu'il s'agit de choses d'une importance personnelle et profonde, ils émergent plus tard dans le rêve.

Apprendre aux personnes qui souffrent de cauchemars chroniques à les contrôler par des rêves lucides semble également réduire leur fréquence.

Ce type de traitement s'appelle la thérapie par répétition d'images (IRT) et a donné de bons résultats dans de petits groupes, bien que les chercheurs de cette étude particulière ne sachent pas exactement comment elle fonctionne, et ces études, de plus, sont souvent peu naturelles.

Dans tous les cas, ces traitements visent à trouver des moyens de faire en sorte que les patients dorment toute la nuit sans se réveiller, donnant ainsi à leur cerveau le repos dont il a besoin pour améliorer les fonctions cognitives.

Les défis liés à la pandémie

Si notre compréhension de la cause et du traitement des cauchemars s'est considérablement améliorée ces dernières années, les quarantaines strictes imposées depuis le début de la pandémie ont posé de nouveaux défis aux personnes sous traitement.

Dans une petite enquête menée auprès de patients français qui avaient subi une IRT pour traiter la cause de leurs cauchemars récurrents, la pandémie a provoqué une rechute chez deux tiers d'entre eux.

Tous ces patients avaient réussi à réduire la fréquence de leurs cauchemars (en moyenne de presque toutes les nuits à environ deux fois par semaine) grâce à la thérapie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les psychologues comme M. Davis considèrent les cauchemars comme un problème sérieux dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique, et non comme un simple symptôme.

Mais en 2020, quatre ans après avoir suivi la thérapie, la plupart d'entre eux ont signalé une moyenne de 19 cauchemars par mois.

Benjamin Putois, neuroscientifique à l'Université de Lyon, et ses co-auteurs Caroline Sierro et Wendy Leslie, écrivent que pendant la crise "la fréquence accrue des cauchemars pourrait être interprétée non seulement comme la réactivation de souvenirs traumatiques, mais aussi comme un besoin accru de régulation émotionnelle".

La prochaine fois que vous aurez une mauvaise nuit de sommeil, considérez que c'est la façon dont votre cerveau régule ses émotions en surmontant le stress de la journée précédente.