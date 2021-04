Un logiciel vérifie les numéros de téléphone qui ont fuité lors du piratage des données de Facebook

Les internautes peuvent utiliser l'outil en ligne "Have I Been Pwned" (Ai-je été piraté) pour vérifier si leurs numéros ou leurs adresses électroniques ont été compromis.

Les données

Facebook a annoncé avoir "trouvé et corrigé" la brèche il y a plus d'un an et demi.