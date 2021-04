Covid: le variant brésilien plus contagieux alimente une recrudescence des cas, l'Afrique doit-elle avoir peur ?

Au Brésil, une variante du Covid 19 plus contagieuse alimente une recrudescence des cas.

Les hôpitaux sont surchargés, des personnes meurent en attendant d'être soignées dans certaines villes, et le système de santé est au bord de l'effondrement dans de nombreuses régions.

Le bilan total du pays s'élève désormais à plus de 340 000 morts, ce qui le place en deuxième position derrière les États-Unis.

Il affirme que les dommages causés à l'économie seraient pires que les effets du virus lui-même, et a tenté d'annuler certaines des restrictions imposées par les autorités locales devant les tribunaux.

S'adressant à ses partisans devant la résidence présidentielle, il a critiqué les mesures de quarantaine et suggéré sans preuve qu'elles étaient liées à l'obésité et à la dépression. Il n'a pas fait de commentaire sur les 4 195 décès enregistrés en une journée cette semaine.

À ce jour, le Brésil a enregistré plus de 13 millions de cas de coronavirus, selon le ministère de la santé. Quelque 66 570 personnes sont décédées à cause du Covid-19 en mars, soit plus du double du précédent record mensuel.