La femme qui vit depuis 10 mois avec les cendres d'un inconnu dans son garage

il y a une heure

Les confusions ont eu lieu dans quatre hôpitaux, dont celui où Enma est morte, entre mars et avril 2020, au plus fort de la pandémie, les cadavres ont commencé à s'accumuler dans les centres de santé et les morgues, et le gouvernement a dû utiliser des conteneurs à ordures pour les stocker.