Le chocolat et les femmes : six choses que vous ne saviez pas sur leur relation

il y a 56 minutes

Crédit photo, Getty Images

Beaucoup aiment le chocolat, les bonbons et les produits fabriqués à partir de ceux-ci, mais en même temps, ils partagent de nombreux mythes sur cette substance, y compris sa relation avec les femmes et le fait que ces dernières aiment le chocolat et sont accro à le manger.

Mais d'où viennent ces idées? Les goûts qui font que les femmes sont accros au chocolat? Comment le chocolat est-il devenu un luxe? Quelle est sa relation avec l'esclavage et le stade de l'expansion et de l'exploitation impériales?

Ces idées mises en avant par l'émission féminine de la BBC sur Radio 4, en s'entretenant avec un certain nombre d'universitaires et d'experts, à l'occasion de Pâques, lorsque le chocolat vendu sous forme d'œufs ou de lapins est fréquemment consommé.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Voici quelques informations étonnantes qui ont été incluses dans le programme :

1- C'est juste un mythe que les femmes aiment le chocolat plus que les hommes

"Il n'y a aucune preuve que les femmes mangent plus de chocolat que les hommes", déclare le Dr Kathryn Janson Boyd, pionnière de la psychologie du consommateur à l'Université Anglia Ruskin au Royaume-Uni.

Et des recherches récentes ont révélé qu'il ne s'agissait probablement que d'un effet social.

"Nous avons été satisfaits du flux d'informations selon lequel les femmes devraient aimer davantage le chocolat, et qu'il est bénéfique pour les femmes, en particulier lorsqu'elles sont en période prémenstruelle. Mais il n'y a aucune base réelle pour cette information", explique le Dr Boyd.

Sue Quinn, auteur de "Cocoa: Exploring Chocolate" (Cacao : recherche sur le chocolat), ajoute : "les gens aiment manger du chocolat depuis des milliers d'années comme médicament et boisson de cérémonie ainsi que comme tonique énergétique… Il a été donné aux soldats qui allaient se battre et aux femmes en couches pour les aider pendant le travail".

Et lorsque les Espagnols ont envahi le Mexique, ils ne savaient pas quoi faire de cette substance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il n'y a aucune preuve que les femmes aiment le chocolat plus que les hommes

2- La suspicion que le chocolat cause la folie chez les femmes

"Au 18ème siècle, les médecins ont accusé le chocolat d'avoir répandu l'hystérie", a rappelé Sue Quinn au programme.

"L'un des récits célèbres, rédigé par un religieux anglais, parle d'un groupe de femmes espagnoles du" Chiapas "qui étaient tellement accros au chocolat qu'elles ont ignoré l'ordre de l'évêque d'arrêter de le boire pendant la messe", ajoute-t-elle.

"Il disait que ces femmes étaient prêtes à risquer l'excommunication ecclésiastique et le feu de l'enfer", a-t-elle poursuivi.

Et elle pense que ce discours sur les femmes accros au chocolat et s'efforçant par tous les moyens de l'obtenir, peut être à l'origine de l'idée qui s'est répandue plus tard sur la dépendance des femmes au chocolat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes représentent plus de la moitié de la main-d'œuvre dans la culture du cacao

3- 68% de la main-d'œuvre dans la culture du cacao sont des femmes

"Nous sommes habitués à voir les femmes comme faisant partie des publicités pour le cacao et le chocolat, et considérées comme des consommatrices, mais nous ne pensons souvent pas que les femmes représentent réellement une partie importante de la gamme de produits, de la culture du cacao aux usines de chocolat", dit Emma Robertson, professeur d'histoire à l'Université de La Trobe. Elles constituent environ la moitié de la main-d'œuvre. "

"Et je pense qu'il y a une perception que la culture du cacao est une forme d'agriculture qui est dominée par les hommes, ce qui fait penser à certains que le travail des femmes peut se limiter à l'extraction des fèves de cacao, par exemple, et que les hommes récoltent davantage. Mais quand vous parlez à certaines femmes des types d'emplois qu'elles y exercent, vous constatez qu'elles pulvérisent les cultures, enlèvent les mauvaises herbes qui poussent naturellement dans les champs et toutes les autres activités liées à la culture du cacao. "

4- Les femmes gagnent toujours moins que les hommes dans les plantations de cacao

"Les femmes gagnent moins que les hommes pour plus de travail", déclare le Dr Nyagwe Nyong'o, PDG de Fairtrade.

"Ce sont elles qui gagnent moins de 23 pence par jour, ce qui est bien en dessous du seuil de pauvreté de 1,40 livre sterling (1 064 FCFA), et cinq fois moins que ce que gagnent les hommes", ajoute-t-il.

Il explique : "en tant que consommateurs, lors de l'achat de cette tablette de chocolat, il est important de savoir si elle a une marque de commerce équitable. Nous nous soucions de protéger les agriculteurs contre les fluctuations du marché. Nous avons donc un prix minimum et une prime de commerce équitable. Nous nous soucions également de l'autonomisation des femmes les plus vulnérables de l'Afrique de l'Ouest.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les producteurs locaux en Afrique veulent avoir un plus grand impact sur les prix mondiaux du cacao, ce qui, selon eux, offre une meilleure protection aux agriculteurs locaux.

5- Le chocolat était autrefois un produit de l'esclavage

Plus Emma Robertson se plongeait dans la fabrication du chocolat, plus elle réalisait que c'était "une partie intégrante de l'histoire de l'Empire".

"L'industrie britannique du chocolat dépendait des matières premières provenant de l'Empire britannique, en particulier des colonies de l'Afrique occidentale britannique, du Nigéria et du Ghana", a expliqué Emma lors de l'organisation du programme.

Elle a ajouté : "même au tournant du XXe siècle, il y a eu un scandale selon lequel les fabricants de chocolat britanniques achetaient du cacao sur le marché libre, qui est du cacao produit dans les anciennes colonies portugaises en Afrique de l'Ouest, et le travail dans ces fermes a été fait. par le "travail forcé" - c'est-à-dire gratuitement - c'était une forme d'esclavage à tous égards. "

6- Chocolat noir et santé

"Le chocolat noir est plus sain, car il contient moins de sucre, mais il est également riche en autres éléments (qui peuvent être nocifs), donc vous n'en mangez pas de grandes quantités", dit Sue Quinn.

"Le cacao est une substance complexe qui contient des composés avec de grands avantages pour la santé, mais il est prouvé que certains de ces composés peuvent abaisser la tension artérielle ainsi que le risque de crise cardiaque", explique-t-elle.

"Cependant, une grande partie de la recherche qui a été menée de manière ciblée n'a pas été en faveur de votre chocolat préféré. Et le scientifique à qui j'ai parlé, lorsque je travaillais sur mon livre, a dit très clairement qu'il faudrait manger une énorme quantité de chocolat noir pour en avoir assez d'autant qu'il est composé d'ingrédients bons pour la santé (c'est-à-dire qu'ils sont pauvres en chocolat)", poursuit-elle.

"Mais je suis complètement convaincu que manger quelque chose que vous appréciez vraiment est bon pour le corps et l'esprit, mais je pense que nous pouvons tous apprécier le chocolat noir", conclut-elle.

Regarder :