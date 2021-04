Les surprenantes méthodes de guérison des animaux sauvages

Serie "CrowdScience"

BBC World Service

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images

Une chose étrange s'est produite il y a 35 ans, lorsque le primatologue Mike Huffman étudiait un groupe de chimpanzés dans l'ouest de la Tanzanie.

Chausiku, une des femelles, a laissé son petit avec les autres, a grimpé dans un arbre et s'est couchée dans un nid qu'elle avait fait.

"Il est inhabituel pour les chimpanzés de dormir pendant la journée", explique M. Huffman.

Mais ensuite est venu l'extraordinaire.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Chausiku descendit de l'arbre, ramassa son enfant, marcha lentement et à pas comptés, suivie par le groupe, jusqu'à ce qu'elle s'asseye devant un buisson.

"C'est ce qu'on appelle le mjonso", a indiqué à M. Huffman son assistant de recherche, Mohamedi Seifu Kalunde, un expert tongu renommé de la flore locale, formé par ses parents et grands-parents à l'art de la phytothérapie. "C'est un médicament très puissant et important pour nous".

En effet, ce qu'on appelle en anglais "bitter vernonia" (Vernonia amygdalina), est utilisé par les Tongus pour traiter la malaria, les parasites intestinaux, la diarrhée et les maux d'estomac.

Et de nombreux autres groupes d'Afrique tropicale et d'Amérique centrale - qui la connaissent sous différents noms mais généralement sous celui de "feuille amère" - l'utilisent également pour traiter des affections telles que la fièvre paludéenne, la schistosomiase, la dysenterie amibienne et d'autres parasites intestinaux ainsi que les maux d'estomac.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Vernonia amygdalina peut être toxique mais certaines personnes savent dans quel médicament l'utiliser pour la rendre curative.

Chausiku a arraché quelques branches, a enlevé les feuilles, qui ingérées en grande quantité peuvent être mortelles, et l'écorce.

Ce qui est curieux - outre le fait qu'il ne s'agit pas d'une plante que ces primates consomment habituellement - c'est qu'il mâche la moelle mais recrache ensuite les fibres.

Serait-il possible que le chimpanzé fasse cela non pas pour se nourrir mais pour se sentir mieux ?

En d'autres termes, l'utilisait-il délibérément comme un médicament ?

Le jour suivant

Chausiku s'est endormie dans son nid plus tôt que d'habitude.

Crédit photo, Cortesía de Mike Huffman Légende image, Chausiku et son fils Chopin.

Le lendemain, Huffman et Kalunde ont remarqué qu'il ne se sentait toujours pas bien : il avait besoin de se reposer souvent, se déplaçait lentement et mangeait peu.

Soudain, environ 24 heures après avoir ingéré la sève amère du mjonso, tout a changé. Le chimpanzé a couru à travers la forêt jusqu'à une prairie marécageuse où il a dévoré de grandes quantités de figues, de moelle de gingembre et d'herbe à éléphant.

Les observations faites par Huffman et Kalunde pendant ces deux jours de novembre 1987 sont devenues la première preuve documentée de la consommation par un animal d'une plante aux propriétés médicinales et de sa guérison.

Avaient-ils découvert la médecine animale ?

Une connexion profonde

S'il est vrai qu'il s'agissait de la première preuve scientifique de l'automédication animale, M. Huffman souligne qu'il ne s'agissait pas d'une découverte mais d'une "redécouverte" de quelque chose que certaines cultures avaient oublié.

Mais pas tous.

Crédit photo, Cortesía de Mike Huffman Légende image, Mike Huffman (à droite) décrit sa relation avec Mohamedi Seifu Kalunde (à gauche) comme "un partenariat intellectuel mutuel".

Chez les Tongus, par exemple, ce lien profond avec la nature était toujours vivant.

"Notre tradition nous apprend que lorsque les animaux sont malades, ils cherchent des plantes pour se soigner, et nous utilisons donc ces plantes pour traiter nos maux également", a expliqué M. Kalunde au Huffman.

L'épisode de Chausiku n'était pas non plus la première fois que des scientifiques observaient ce qui semblait être de l'automédication dans le règne animal.

Plus de dix ans auparavant, le primatologue Richard Wrangham et ses collègues ont constaté que les chimpanzés avalaient souvent des feuilles entières sans les mâcher, et se sont demandé s'ils le faisaient pour soigner des infections parasitaires.

Ils ont même inventé le terme zoopharmacognosie - du grec zoo ("animal"), pharmacon ("drogue ou médicament") et gnosy ("connaissance") - pour décrire ce comportement.

Mais ils n'ont pas pu prouver que ces feuilles contenaient des composés chimiques toxiques pour les parasites, ni que les chimpanzés avaient été malades au départ ou qu'ils avaient été guéris après s'être automédicamentés, et ils n'ont donc pas pu vaincre le scepticisme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Huffman devait prouver que les chimpanzés savaient ce qu'ils faisaient.

Conscient de cela, Huffman a demandé à ses collègues biochimistes d'analyser la Vernonia amygdalina ; ils ont trouvé plus d'une douzaine de nouveaux composés aux propriétés antiparasitaires.

En outre, le primatologue a recueilli des échantillons de matières fécales du groupe Chausiku et a constaté qu'après avoir mâché la plante amère, les œufs de parasites dans leurs matières fécales avaient diminué de 90 % en un jour.

De plus, des observations ultérieures ont montré qu'ils avaient tendance à mâcher davantage de feuilles amères pendant la saison des pluies, lorsque les parasites sont les plus abondants.

"Ce fut le début de ce voyage que j'ai entrepris il y a 35 ans ou plus", période pendant laquelle M. Huffman, professeur à l'université de Kyoto au Japon, est devenu un expert de premier plan en matière d'automédication animale.

Chausiku et sa plante amère ont été la clé d'études ultérieures, qui ont montré que cet événement était loin d'être unique.

En fait, nous savons maintenant que ce type de comportement va bien au-delà des chimpanzés. Il a été démontré que d'autres mammifères, oiseaux et même insectes traitent leurs propres maladies de différentes manières.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les exemples sont nombreux : les perroquets consomment de l'argile pour soigner leurs maux d'estomac ; l'argile se lie aux toxines et les élimine du corps.

Une habitude étrange

Huffman lui-même a commencé à enquêter sur des rapports provenant d'un autre endroit en Tanzanie où les singes avaient "une étrange habitude de prendre des feuilles rugueuses, de les plier dans leur bouche et de les avaler".

"Pendant des années, j'ai cherché un système pour étudier correctement ce type de comportement", jusqu'à ce qu'il découvre "qu'ils expulsaient en fait des parasites".

Comme les feuilles sont difficiles à digérer, "elles diminuent le temps que mettent les aliments à passer dans le tractus intestinal" ; elles nettoyaient leur système. "En exactement 6 heures, ils expulsaient les parasites."

Après en avoir discuté avec des collègues, ils ont commencé à enquêter. On sait aujourd'hui qu'il existe 40 espèces différentes de feuilles rugueuses que 17 populations différentes de chimpanzés, de bonobos et de gorilles utilisent pour se débarrasser de leurs parasites.

Et les primates ne sont pas les seuls à utiliser cette technique.

"Nous savons maintenant que les petits mammifères, comme les civettes, plient et avalent aussi les feuilles et expulsent les parasites, et les grands, comme les ours bruns et les ours noirs.

Crédit photo, pchoui Légende image, Les oies des neiges canadiennes se purgent avant de migrer.

" Aussi les oies des neiges canadiennes, généralement les jeunes, qui le font juste avant de migrer en hiver, quand elles vont vers le sud et ont un long chemin à parcourir. Ils nettoient leur système avant de passer par cette longue et stressante période où ils ne peuvent pas se nourrir."

Pas seulement ça...

"Une observation très intéressante a été faite l'année dernière à Bornéo : des orangs-outans mâchaient certaines plantes, sans les avaler, mais en les broyant avec leurs dents pour en faire une pâte qu'ils frottaient ensuite pendant 15 à 45 minutes", a déclaré à la BBC le Dr Kim Walker, des Jardins botaniques royaux de Kew, à Londres.

"Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il s'agissait de la même plante utilisée par la population humaine locale pour les douleurs articulaires."

"Il existe de très nombreux animaux qui utilisent toutes sortes de médicaments pour traiter leurs propres agents pathogènes et infections", explique Jaap De Rhoda, biologiste à l'université Emory d'Atlanta (États-Unis). "Mais j'ai voulu comprendre si des animaux au cerveau plus petit et plus différent du nôtre pouvaient également utiliser des formes de médicaments."

Et les insectes se sont avérés être un groupe d'animaux qui ont développé un large éventail de stratégies de médication différentes.

Un exemple est celui des papillons monarques qui, en tant que chenilles, ne peuvent manger que des asclépiades ou des plantes d'asclépiade... et ces plantes contiennent des produits chimiques appelés cardénolides, qui les rendent toxiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsqu'ils sont malades, ils protègent leurs petits avec des composés chimiques.

Les papillons sont immunisés contre ces composés, qui s'accumulent dans leur système et les protègent des prédateurs. Mais en plus, les espèces d'asclépiades qui ont des concentrations plus élevées de ces composés les défendent contre un parasite mortel : Ophrycocystis Electroscirrha.

La question est de savoir si, lorsqu'ils sont malades, les papillons monarques recherchent spécifiquement ces espèces d'asclépiades médicinales.

"À notre grande surprise, nous avons découvert une forte préférence chez les monarques infectés pour pondre leurs œufs sur les plantes médicinales qui réduiront l'infection dans leur future progéniture ; ceux qui ne sont pas infectés choisissent au hasard."

Et il y a une autre créature fragile, petite et vagabonde qui a des connaissances médicales.

La connaissance perdue

"Les abeilles ont différentes façons de traiter leurs infections", explique M. De Rhoda.

"Par exemple, ils recueillent les résines des arbres, la substance collante que les arbres produisent pour se défendre.

"Les abeilles le mélangent à leur cire, l'utilisent dans leurs ruches et il est prouvé qu'il réduit la croissance de toutes sortes d'agents pathogènes."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ils enduisent leur maison de médicaments et en mangent aussi.

Non seulement il sert de défense dans leurs maisons, mais "il est maintenant démontré qu'ils le consomment pour réduire les maladies dans leur propre corps".

Pour De Rhoda, "l'une des choses intéressantes dans tout cela est de penser que la médecine est un métier qui peut évoluer avec le temps, mais qui peut aussi se perdre. Et ce que nous voyons avec les abeilles."

"La substance collante est gênante alors, au fil des années, les apiculteurs ont involontairement éliminé ce médicament en sélectionnant des abeilles qui utilisaient moins de résine."

"Maintenant, nous devrions repenser les choses et laisser les abeilles collecter leurs propres médicaments qu'elles utilisent depuis des millions d'années, car cela peut vraiment profiter aux colonies et donc aux apiculteurs."

* Si vous voulez en savoir plus sur la médecine animale, écoutez "Do animals use medicine ?" sur BBC World Service.

Regarder :