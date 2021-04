Comment devenir développeur de logiciel ? Quelques conseils

Elle fréquentait une école de filles qui ne proposait pas le cours d'informatique et de programmation qu'elle voulait suivre, contrairement à l'école de garçons qui le proposait.

Sa détermination a porté ses fruits et elle a obtenu un diplôme en informatique de l'université du Surrey, en Angleterre, en 2018.

La jeune femme a décroché une place dans le programme d'études supérieures de la Deutsche Bank et travaille depuis lors avec des startups en tant que développeur indépendant. Et elle est actuellement développeur principal à la plateforme d'événements virtuels Hopin.

Par exemple, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis prévoit un taux de croissance de l'emploi de 22 % pour ces développeurs entre 2019 et 2029, contre 4 % pour les autres professions.

Et les rôles sont bien rémunérés. Selon le site de comparaison des salaires PayScale, le salaire moyen d'un développeur est d'environ 80 000 dollars (44 122 041 FCFA) par an.

Un tournant dans la vie

Carl Mungazi a étudié le journalisme et a travaillé comme journaliste local à Luton, au Royaume-Uni, pendant quatre ans avant de devenir développeur en 2016.

Un ami développeur l'a aidé à construire le back-end, la technologie nécessaire à son objectif, et Mungazi a appris à utiliser Javascript, un langage de programmation pour la création de sites web.

Python est un puissant langage polyvalent et est souvent le premier langage enseigné aux étudiants dans les cours d'informatique.

Une autre option populaire consiste à suivre un "bootcamp" (camp de formation initiale), utile pour les personnes en réorientation professionnelle. Nombre d'entre elles ont vu le jour ces dernières années et proposent des cours intensifs destinés à doter les participants des compétences nécessaires pour décrocher ce premier emploi crucial.

"L'un des grands avantages d'un camp de formation initiale est qu'un programme d'études est prévu pour vous. Je n'ai pas eu à deviner quand il s'agissait de décider des technologies à apprendre et de la manière dont j'allais me former", explique-t-il.