La famille royale britannique : qui en fait partie et comment fonctionne-t-elle ?

il y a une heure

Crédit photo, Reuters

Le prince Philip, le duc d'Édimbourg, est décédé à l'âge de 99 ans.

Il était marié à la Reine depuis 73 ans et était le plus ancien consort royal de l'histoire britannique.

Qui fait partie de la famille royale ?

La reine Elizabeth II est le chef d'État du Royaume-Uni depuis 1952, année de la mort de son père, le roi George VI. Elle a régné plus longtemps que tout autre monarque britannique. Elle est également le chef d'État de 15 autres pays du Commonwealth.

La monarque de 94 ans et son défunt mari, le prince Philip, ont quatre enfants, huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.

Crédit photo, PA Media Légende image, La princesse Elizabeth épouse le prince Philip en 1947

Les autres membres de la famille royale sont :

Le prince de Galles (prince Charles), 72 ans, marié à la duchesse de Cornouailles (Camilla) - il est l'aîné des enfants de la reine et deviendra roi à sa mort.

Le duc de Cambridge (prince William), marié à la duchesse de Cambridge (Catherine) - William est le fils aîné du prince de Galles et de Diana, princesse de Galles.

Le duc de Sussex (prince Harry) est le frère de William. Il est marié à la duchesse de Sussex (Meghan) ; l'année dernière, ils ont annoncé qu'ils se retireraient de la famille royale et vivent désormais à Los Angeles.

Une personne qui épouse un membre de la famille royale devient un membre de la famille royale et se voit attribuer un titre lors de son mariage.

Par exemple, Lady Diana Spencer est devenue princesse de Galles lorsqu'elle a épousé le prince Charles en 1981.

Toutefois, pour devenir roi ou reine, il faut être né dans la famille royale.

Le prince Charles est le premier en ligne pour le trône. Son fils aîné, le prince William, est le deuxième, et le fils aîné de William, le prince George, est le troisième.

Que se passe-t-il lors des mariages royaux ?

Les mariages royaux ont souvent lieu dans certains des lieux les plus anciens et les plus grandioses, et attirent des foules immenses.

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947 à l'abbaye de Westminster, fondée en 960 après J.-C. et située à côté des Chambres du Parlement.

Plus de six décennies plus tard, en 2011, la foule s'est massée devant l'abbaye pour célébrer le mariage de son petit-fils William avec Catherine Middleton. Ils sont devenus le duc et la duchesse de Cambridge.

Légende image, Le duc et la duchesse de Cambridge ont voyagé en calèche de l'abbaye de Westminster au palais de Buckingham.

D'autres membres de la famille royale ont échangé leurs vœux à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, qui a plus de 900 ans.

Parmi les mariages qui y ont été célébrés, citons celui du prince Harry avec Meghan Markle en 2018.

Et que se passe-t-il quand il y a un bébé royal ?

Un certain nombre de membres de la famille royale sont nés à l'hôpital St Mary de Londres.

La princesse Diana y a donné naissance au prince William et au prince Harry, et la duchesse de Cambridge à ses trois enfants : le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans.

Les deux femmes ont été photographiées avec leurs maris et leurs bébés devant l'hôpital.

Crédit photo, PA Légende image, Le prince William est né en 1982

Que fait la famille royale ?

Le gouvernement britannique s'appelle le gouvernement de Sa Majesté, mais la reine n'a pratiquement aucun pouvoir politique.

La reine rencontre le premier ministre une fois par semaine, pour lui rappeler sa place au sein du gouvernement, mais le premier ministre ne lui demande pas d'approuver ses politiques.

La reine et les autres membres de la famille royale ont des engagements officiels.

Les membres de la famille la représentent également lors de visites dans d'autres pays. Par exemple, le duc et la duchesse de Cambridge ont effectué une visite officielle en République d'Irlande en mars dernier.

Crédit photo, Julien Behal Légende image, Le duc et la duchesse de Cambridge ont rencontré le président irlandais Michael D. Higgins à sa résidence lors de leur visite en République d'Irlande.

Nombre d'entre eux sont les parrains d'organisations caritatives, et certains ont créé leur propre organisation, comme le programme du Prix du Duc d'Édimbourg pour les jeunes.

Ils ont des liens étroits avec les forces armées. Le prince William a servi dans la Royal Air Force et le prince Harry dans l'armée.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le prince Harry a servi en Afghanistan

Les membres de la famille royale exercent-ils toujours leurs fonctions officielles ?

Non. L'année dernière, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé qu'ils allaient prendre du recul et travailler pour devenir financièrement indépendants.

Buckingham Palace a confirmé que le couple rendra ses nominations militaires honorifiques et ses patronages royaux, qui seront redistribués aux membres actifs de la famille royale.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le duc et la duchesse de Sussex vivent désormais aux États-Unis avec leur fils.

Le duc d'York (prince Andrew) s'est retiré des fonctions royales en 2019.

Cette décision fait suite à une interview qu'il a accordée à la BBC au sujet de son amitié avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

D'où vient l'argent de la famille royale ?

Chaque année, le gouvernement britannique verse à la reine un paiement unique appelé "Sovereign Grant".

Celle-ci est basée sur 25% des revenus du Crown Estate des deux années précédentes. Le Crown Estate est une entreprise indépendante de propriété commerciale. Il comprend le Windsor Great Park (4 800 acres) et l'hippodrome d'Ascot dans le Berkshire, mais il est surtout composé de propriétés résidentielles et commerciales.

La subvention souveraine, qui s'élève à 85,9 millions de livres (64 882 850 000 FCFA) pour 2020-21, sert à financer les fonctions royales officielles et à entretenir les palais royaux occupés.

Le prince Charles reçoit un revenu du duché de Cornouailles, un vaste portefeuille de biens immobiliers et d'investissements financiers, qui a rapporté 22,3 millions de livres (16 843 860 000 FCFA) l'année dernière.

Où vivent les membres de la famille royale ?

Crédit photo, PA Media Légende image, Les membres de la famille royale ont célébré l'anniversaire officiel de la reine au palais de Buckingham en 2019.

La résidence officielle de la reine à Londres est le palais de Buckingham.

Elle passe généralement les week-ends et un mois à Pâques au château de Windsor, dans le Berkshire. Elle y a toutefois vécu pendant toute la durée de la pandémie, et c'est au château de Windsor que le prince Philip est décédé.

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles vivent à Clarence House, à moins d'un kilomètre de Buckingham Palace, lorsqu'ils sont à Londres.