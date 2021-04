5 règles pour choisir des aliments qui améliorent votre santé et celle de la planète

Une sélection correcte des aliments peut nous protéger contre les maladies et contribuer à la préservation de l'environnement.

D'un point de vue nutritionnel, un régime équilibré, tel que le régime atlantique ou méditerranéen, présente de multiples avantages pour notre santé, car il permet d'atténuer et de réduire l'impact négatif de diverses maladies.

Le bénéfice personnel peut également s'étendre au bien collectif et contribuer au soin de la planète lorsque nous consommons des produits respectueux de l'environnement, car il faut tenir compte du fait que la production et la consommation d'aliments ont un grand impact sur l'environnement.

Pour élucider la quantification de cet impact, il existe deux indicateurs que nous pouvons utiliser : l'empreinte carbone et l'empreinte eau.

Empreinte carbone et empreinte eau

L'empreinte carbone est une mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES) et se définit comme la quantité d'équivalent dioxyde de carbone qu'un produit génère sur une période donnée tout au long de son cycle de vie (extraction, production, emballage, transport, consommation et gestion des déchets).

Avec les secteurs de l'énergie et des transports, le secteur alimentaire est l'une des activités anthropiques les plus émettrices de GES.

Les émissions de CO₂ par habitant dans le monde. Les trois principaux secteurs d'émission : l'énergie, les transports et l'alimentation.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a établi que 70 % de l'empreinte hydrique mondiale est liée à la production alimentaire.

Les valeurs de ces deux empreintes sont très variables selon le système de production et le type d'aliment :

Une fois que nous avons défini le régime alimentaire approprié à notre mode de vie, notre âge et notre état de santé, nous disposons d'une grande variété d'aliments présentant des fonctionnalités et des propriétés nutritionnelles similaires.

Le lait et les produits laitiers utilisent une quantité considérable d'eau douce pour leur fabrication.

1. vérifier l'origine des aliments

Comme l'annonçait une grande chaîne de distribution alimentaire française il y a plus de 15 ans : Moins de transport, moins de CO₂ (Less transport, less CO₂).